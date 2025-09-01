Cordiant запускает продажу свечей зажигания под собственным брендом

Портфель компании включает в себя свечи зажигания для всех моделей АВТОВАЗа, для многих автомобилей китайских марок и для машин европейских и корейских брендов.

Свечи зажигания были изобретены примерно тогда же, когда и сами автомобили: еще в 1887 году компания Роберта Боша разработала первую систему зажигания, а в 1902 году Компания Bosch получила патент на магнето высокого напряжения и свечу зажигания. В нашей стране главным предприятием по выпуску свечей зажигания стал построенный в 1942 году завод керамических изделий в городе Энгельс: к серийному выпуску этих изделий он приступил в 1960-м, и вскоре свечи с обозначением ЭЗ можно было обнаружить под капотом практически любого советского автомобиля. Затем наступили новые времена, и с 1996 года завод был приобретен концерном Bosch. В 2023 году по понятным причинам немецкий концерн ушел с российского рынка, а предприятие было приобретено финансово-промышленной группой S8 Capital. Завод продолжил выпуск продукции, но уже под маркой Meteor.

Осенью 2024 года все связанные с автомобильной промышленностью активы группы S8 были выкуплены холдингом «Севергрупп» Алексея Мордашева, включая и завод в Энгельсе, ну а летом нынешнего, 2025 года было принято решение о выпуске автокомпонентов под общим зонтичным брендом Cordiant. Соответственно, шинный холдинг Cordiant утратил из названия слово «шинный», а на рынке появилась широкая номенклатура свечей зажигания Cordiant.

На сегодняшний день мощность завода «Энгельс Свечи зажигания» составляет 100 млн экземпляров в год. Предприятие продолжает выпуск как свечей марки ЭЗ начальной ценовой категории, так и продвинутых свечей под торговой маркой Cordiant. Ассортимент представлен свечами зажигания с применением специальных сплавов на основе никеля, иттрия, многоэлектродными свечами, а также вариантами с применением драгметаллов: платиновых и иридиевых сплавов, что помогло значительно увеличить срок службы изделий.

Определить класс свечей можно по цвету упаковки: для так называемых «никелевых» свечей предусмотрены коробочки зеленого цвета, у многоэлектродных свечей и изделий с использованием иттрия упаковка синего цвета, а самые дорогие варианты, содержащие драгметаллы (в основном платиноиды и их сплавы), отличаются за счет черных коробок.

В настоящее время завод выпускает свечи, применимость которых покрывает не менее 90% российского парка легковых автомобилей. Модельный ряд включает в себя свечи зажигания для всех моделей АВТОВАЗа, а также для популярных моделей китайских марок. Так, свечи Cordiant SA 505 предназначены для Haval Jolion, SA 208 – для Geely Atlas, SA 557 – для Changan UNI-K. Впрочем, владельцам автомобилей западных марок тоже не стоит волноваться: модель SA 427 подходит большинству распространенных двигателей концерна VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), SA 423 – двигателям BMW, а свечи Cordiant SA 215 могут смело использовать владельцы Hyundai и Kia. Ну а чтобы избежать возможных ошибок, на сайте бренда запущен онлайн-конфигуратор, позволяющий точно подобрать подходящие свечи под модель автомобиля.

Созданием конфигуратора занимался собственный научно-технический центр предприятия, но главной его задачей является разработка новых технологий и эксклюзивных материалов, необходимых для производства современных и перспективных типов свечей зажигания. В их числе – лазерная сварка специальных легированных сплавов и сплавов драгметаллов, керамика с высокой электропрочностью и многое другое. В ближайшее время планируется внедрение новой технологии – V-образной канавки и заостренного бокового электрода: это позволит улучшить показатели стабильности воспламенения, оптимального сгорания топливно-воздушной смеси, а также дополнительной защиты катализатора и снижения расхода топлива.

Cordiant не просто предоставляет на свою продукцию 24-месячную гарантию, но и делает ставку на безусловную гарантию для конечных потребителей: соответствующая программа будет запущена в ближайшее время. Для борьбы с контрафактом в компании провели эксперименты по нанесению лазерной маркировки на свечи в индивидуальных упаковках.