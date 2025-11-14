Cupra Leon обзавёлся самыми мощными переднеприводными версиями VZ и VZ TCR

Актуальный Cupra Leon выпускается с 2020 года в кузовах 5-дверный хэчтбек и универсал, в прошлом году эта модель пережила рестайлинг. Cupra Leon представляет собой спортивную разновидность Seat Leon, наиболее мощные двигатели доступны только для Cupra Leon, топовые версии помечены литерами VZ. Самый мощный хэтчбек Cupra Leon VZ из регулярного выпуска оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (300 л.с., 400 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом. Самый мощный универсал Cupra Leon Sportstourer VZ имеет полный привод с двумя индивидуальными муфтами отбора мощности на левое и правое задние колёса, а 2,0-литровый турбомотор у него форсирован до 333 л.с. и 420 Нм.

Гоночный Cupra Leon VZ TCR и его дорожный тёзка

Вчера марка Cupra анонсировала для хэтчбека Leon две новые переднеприводные спецверсии VZ и VZ TCR, на обеих отдача 2,0-литрового турбомотора увеличена до 325 л.с и 420 Нм — по сути, это аналоги представленного минувшим летом юбилейного Volkswagen Golf GTI Edition 50, но спецверсии Cupra Leon посвящены не какой-либо круглой дате, а успехам гоночного Cupra Leon VZ TCR, выигравшего в этом и в прошлом году европейский кузовной чемпионат TCR Europe, а также ряд аналогичных национальных чемпионатов — в общем, очень удачная получилась машина.

Cupra Leon VZ TCR

Cupra Leon VZ TCR будет выпущен тиражом 499 экземпляров и появится в продаже только в конце 2026 года. Особенностями этой спецверсии, помимо 325-сильного мотора, являются самоблокирующийся дифференциал, интегрированный в 7-ступенчатый «робот» DSG, эксклюзивный аэродинамический обвес с рядом элементов из углепластика, распорка между чашками амортизаторов, четыре выхлопных патрубка медного цвета, перенастроенная подвеска с адаптивными амортизаторами, мощные тормоза Akebono с передними 6-поршневыми суппортами, цепкие шины шириной 245 мм.

Cupra Leon VZ TCR

Салон Cupra Leon VZ TCR не раскрыт, известно только, что спереди там установлены ковшеобразные сиденья с 4-точечными ремнями безопасности, а задние сиденья можно демонтировать для снижения веса. Первую «сотню» Cupra Leon VZ TCR набирает за 5,6 с, а максимальная скорость, в отличие от Volkswagen Golf GTI Edition 50, не ограничена, то есть она превышает 270 км/ч. Цена Cupra Leon VZ TCR пока не названа.

325-сильный Cupra Leon VZ

325-сильный Cupra Leon VZ без приставки TCR выглядит попроще (без уникального аэродинамического обвеса, но с медными патрубками) и выйдет на рынок раньше — в первом квартале 2026 года, тираж — 1500 шт. Особенности оснащения 325-сильного Cupra Leon VZ пока не раскрыты, цена тоже пока неизвестна.