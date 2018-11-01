Да будет свет! Автомобили Hyundai и Kia оснастят солнечными батареями

Да будет свет! Автомобили Hyundai и Kia оснастят солнечными батареями

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Уже со следующего года Hyundai Motor Group начнет в массовом порядке оснащать свои модели солнечными панелями. С их помощью компания хочет добиться лучших экологических показателей.

Производители премиальных и просто дорогих автомобилей уже давно встраивают солнечные панели в сдвижные люки – «халявная» электроэнергия позволяет, например, проветривать и охлаждать салон, пока машина стоит на парковке. В сегменте массовых автомобилей солнечные батареи пока редкость, но Hyundai Motor Group обещает сделать их привычным явлением: уже в следующем панорамные крыши со встроенной солнечной батареей войдут в оснащение гибридных автомобилей Hyundai и Kia, а чуть позже солнечными панелями снабдят модели с двигателями внутреннего сгорания и электрическими силовыми установками, причем последние получат наиболее продвинутые системы: солнечные панели встроят не только в крышу, но и в капот.

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Солнечные панели понадобились корейцам как способ дополнительно уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Во многих странах, в том числе в самой Южной Корее, власти планомерно затягивают экологическую удавку и заставляют производителей идти на дополнительные расходы ради снижения выбросов СО2, окислов азота и других веществ, отравляющих природу и человека. Кто-то ради этого снабжает свои машины низковольтным гибридным довеском (например, VW, Daimler, Renault-Nissan, Suzuki), а Hyundai решила сделать ставку на солнечные батареи.

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Сейчас корейцы разрабатывают технологию массового производства солнечных панелей, позволяющую снизить их себестоимость. Пройдут годы, и рядовые Hyundai Solaris и Kia Rio будут экономить топливо с помощью солнечной энергии, но первыми солнечные батареи получат всё-таки довольно дорогие гибридные модели. По расчётам разработчиков, в ясный летний день тяговые АКБ гибридов можно за день зарядить на 30-60% только за счёт естественного света. Что до традиционных моделей с ДВС, то им солнечная энергия позволит снизить нагрузку на генератор, и расход топлива таким образом хоть немного, но снизится. А в электромобилях солнечные панели обеспечат дополнительные несколько десятков километров запаса хода.

Первые серийные модели, снабженные солнечными батареями, Hyundai Motor Group представит уже в следующем году, но поскольку это будут гибриды, которые в России вряд ли появятся, то нам этой новой технологии придётся подождать подольше – вероятно, до следующего десятилетия.

Теги: Авто и технологии , Киа , солнечные батареи , солнечные панели , хендэ , Hyundai , KIA
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