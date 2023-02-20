Dafunder: коммерческая пародия кей-кара Honda N-Van на Land Rover Defender

Японское тюнинг-ателье ESB Style сделало забавный обвес для кей-кара Honda N-Van в стиле актуального Land Rover Defender. Дополнительное сходство «японцу» с «британцем» придаёт увеличенный дорожный просвет и «зубастые» шины.

В 90-х годах прошлого века в Японии под именем Honda Crossroad официально продавался Land Rover Discovery первого поколения, но те времена далеко позади, сотрудничества между Land Rover и Honda больше нет, зато о былых узах напомнает японское тюнинг-ателье ESB Style, специализирующееся на проектах на грани и за гранью китча.

Toyota ProBox Tfender

В прошлом году специалисты ESB Style смастерили довольно топорный обвес в стиле актуального Land Rover Defender для компактного универсала Toyota ProBox (машина получила прозвище Tfender), а теперь в том же духе обработали развозной кей-кар Honda N-Van, что выпускается с 2018 года.



Honda N-Van Dafunder

Honda N-Van изначально имел версию с полукруглыми фарами в духе Land Rover, так что делать для них стилистическую аппликацию, как в случае с Toyota ProBox, не пришлось и в целом пародия получилась более органичной.



Honda N-Van Dafunder

Сходство японскому кей-кару с большим британским внедорожником придают новая радиаторная решётка, новый передний бампер с характерными секциями противотуманок, надпись Dafunder на капоте (образована от слияния и укорачивания имён Honda и Defender), широкие белые вставки на боковых окнах, чёрные накладки на задних фонарях и имитация алюминиевой защиты на заднем бампере.



Honda N-Van Dafunder

Белые 14-дюймовые стальные колёса старомодного дизайна обуты в «зубастые» шины Nankang Mudstar, дорожный просвет увеличен на 25 мм с помощью новых пружин, а версия с полным приводом у Honda N-Van есть в стоке. Силовой агрегат стандартный: 658-кубовая 64-сильная бензиновая «турботройка» в паре с вариатором. Для сидений кей-кара ESB Style предлагает защитные чехлы, которые легко чистить после оффроудных покатушек.



Honda N-Van Dafunder 1 / 3 Honda N-Van Dafunder 2 / 3 Honda N-Van Dafunder 3 / 3

Полный комплект для превращения Honda N-Van в Land Rover Defender обойдётся примерно в 2000 американских долларов.

