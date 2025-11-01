Daihatsu представила предвестника родстера Copen нового поколения и другие концепты

Бренд Daihatsu выпускает двухдверный компактный родстер Copen с 2002 года. За прошедшее время модель лишь единожды сменила генерацию: второе поколение дебютировало в 2014-м. Теперь производитель готовится свернуть выпуск двухдверки: согласно плану, последний экземпляр актуального Daihatsu Copen должен сойти с конвейера в конце лета 2026 года.

Концепт Daihatsu K-Open

Однако есть вероятность, что у модели будет преемник: в рамках выставки Japan Mobility Show, которая сейчас проходит в Токио, марка презентовала концепт K-Open. Не исключено, что впоследствии он ляжет в основу двухдверки третьей генерации. Отметим, шоу-кар имеет иной дизайн по сравнению с нынешним Daihatsu Copen, хотя пропорции сохранены.

Daihatsu K-Open стал эволюцией концепта Vision Copen, который марка презентовала на выставке в Токио в 2023 году. Новый шоу-кар получил длинный капот с воздуховодом, короткие свесы, оформленную в ретро-стиле овальную светодиодную головную оптику и схожие по форме фонари, прямоугольный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а также вертикальные противотуманки по бокам, при этом на корме похожим образом оформлены светоотражатели. Ещё концепт снабдили прорезями на передних крыльях, обычными наружными зеркалами, утопленными дверными ручками и единственным патрубком выхлопной системы, который расположен по центру нижней части заднего бампера.

В салоне двухместного родстера можно увидеть круплое трёхспицевое рулевое колесо с красной «нулевой отметкой», а за ним на передней панели расположен изогнутый дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. Привычного тачскрина информационно-развлекательной системы нет, но есть панель с кнопками для управления рядом функций автомобиля. Дверные ручки с внутренней стороны заменены на тканевые петли.

Подробностей о «начинке» Daihatsu K-Open пока нет, но в компании рассказали, что под капотом у него расположен двигатель внутреннего сгорания, привод – задний (у актуальной двухдверки передний привод). Его габариты, вероятно, практически такие же, как у актуального Copen: напомним, длина равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1280 мм, а расстояние между осями составляет 2230 мм.

На стенде Daihatsu также представлены кей-кар Kayoibako-K и кемпер на его основе. Компактвэн имеет однообъёмный кузов, оптику с «Q-образным» световым рисунком, «многоточия» вертикально расположенных противотуманок по бокам нижней части переднего бампера. С водительской стороны предусмотрено две двери, с противоположной – одна большая сдвижная.

В салоне на передней панели есть ряд физических кнопок, перед водителем расположен штурвал вместо привычного рулевого колеса. Кемпер оснастили раскладной палаткой на крыше, до неё можно добраться по лестнице на корме, Ещё предусмотрены дополнительный выдвигающийся вбок тент, переносной стол и пара складных стульев. Кемперу достались внедорожные шины, «ландшафтный» рисунок на кузове и дополнительная светотехника на передней кромке крыши.

Ещё одним дебютировавшим в Токио концептом стал субкомпакт Midget X. Название является отсылкой к трёхколесному грузовичку, который выпускался в Японии в период с 1957 по 1972 годы. Шоу-кар имеет четыре колеса (как и Midget 1996 года) и представляет собой крошечный электрокар, в котором, тем не менее, можно попытаться разместить троих человек и вещи (для них предусмотрен отдельный грузовой отсек). Круглая головная оптика выполнена в виде отдельных «ушек», на крыше есть рейлинги, вместо руля в салоне установлен штурвал.

Daihatsu также показала в рамках Japan Mobility Show шоу-кар под названием K-Vision. Этот концептуальный кей-кар, базирующийся на платформе DNGA, оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Автомобиль имеет двухобъёмный кузов, светодиодную головную оптику с «O-образным» рисунком (и вторящие фарам фонари на корме), большой воздухозаборник, обычные наружные зеркала и распашные двери. Официальной информации о серийных перспективах этой новинки пока нет, но выглядит она практически готовой к производству.