Новинки ×
  • Daihatsu представила предвестника родстера Copen нового поколения и другие концепты

Daihatsu представила предвестника родстера Copen нового поколения и другие концепты

01.11.2025 123 0 0

Новинки японской марки, принадлежащей корпорации Toyota, стали экспонатами на выставке Japan Mobility Show, которая сейчас проходит в Токио.

Бренд Daihatsu выпускает двухдверный компактный родстер Copen с 2002 года. За прошедшее время модель лишь единожды сменила генерацию: второе поколение дебютировало в 2014-м. Теперь производитель готовится свернуть выпуск двухдверки: согласно плану, последний экземпляр актуального Daihatsu Copen должен сойти с конвейера в конце лета 2026 года.

Концепт Daihatsu K-Open

Однако есть вероятность, что у модели будет преемник: в рамках выставки Japan Mobility Show, которая сейчас проходит в Токио, марка презентовала концепт K-Open. Не исключено, что впоследствии он ляжет в основу двухдверки третьей генерации. Отметим, шоу-кар имеет иной дизайн по сравнению с нынешним Daihatsu Copen, хотя пропорции сохранены.

Daihatsu K-Open стал эволюцией концепта Vision Copen, который марка презентовала на выставке в Токио в 2023 году. Новый шоу-кар получил длинный капот с воздуховодом, короткие свесы, оформленную в ретро-стиле овальную светодиодную головную оптику и схожие по форме фонари, прямоугольный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а также вертикальные противотуманки по бокам, при этом на корме похожим образом оформлены светоотражатели. Ещё концепт снабдили прорезями на передних крыльях, обычными наружными зеркалами, утопленными дверными ручками и единственным патрубком выхлопной системы, который расположен по центру нижней части заднего бампера.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В салоне двухместного родстера можно увидеть круплое трёхспицевое рулевое колесо с красной «нулевой отметкой», а за ним на передней панели расположен изогнутый дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. Привычного тачскрина информационно-развлекательной системы нет, но есть панель с кнопками для управления рядом функций автомобиля. Дверные ручки с внутренней стороны заменены на тканевые петли.

1 / 2
2 / 2

Подробностей о «начинке» Daihatsu K-Open пока нет, но в компании рассказали, что под капотом у него расположен двигатель внутреннего сгорания, привод – задний (у актуальной двухдверки передний привод). Его габариты, вероятно, практически такие же, как у актуального Copen: напомним, длина равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1280 мм, а расстояние между осями составляет 2230 мм.

Концепт Daihatsu Kayoibako-K
1 / 6
Концепт Daihatsu Kayoibako-K
2 / 6
Концепт Daihatsu Kayoibako-K
3 / 6
Концепт Daihatsu Kayoibako-K
4 / 6
Концепт Daihatsu Kayoibako-K
5 / 6
Концепт Daihatsu Kayoibako-K
6 / 6

На стенде Daihatsu также представлены кей-кар Kayoibako-K и кемпер на его основе. Компактвэн имеет однообъёмный кузов, оптику с «Q-образным» световым рисунком, «многоточия» вертикально расположенных противотуманок по бокам нижней части переднего бампера. С водительской стороны предусмотрено две двери, с противоположной – одна большая сдвижная.

Кемпер на базе концепта Daihatsu Kayoibako-K
1 / 2
Кемпер на базе концепта Daihatsu Kayoibako-K
2 / 2

В салоне на передней панели есть ряд физических кнопок, перед водителем расположен штурвал вместо привычного рулевого колеса. Кемпер оснастили раскладной палаткой на крыше, до неё можно добраться по лестнице на корме, Ещё предусмотрены дополнительный выдвигающийся вбок тент, переносной стол и пара складных стульев. Кемперу достались внедорожные шины, «ландшафтный» рисунок на кузове и дополнительная светотехника на передней кромке крыши.

Концепт Daihatsu Midget X
1 / 7
Концепт Daihatsu Midget X
2 / 7
Концепт Daihatsu Midget X
3 / 7
Концепт Daihatsu Midget X
4 / 7
Концепт Daihatsu Midget X
5 / 7
Концепт Daihatsu Midget X
6 / 7
Концепт Daihatsu Midget X
7 / 7

Ещё одним дебютировавшим в Токио концептом стал субкомпакт Midget X. Название является отсылкой к трёхколесному грузовичку, который выпускался в Японии в период с 1957 по 1972 годы. Шоу-кар имеет четыре колеса (как и Midget 1996 года) и представляет собой крошечный электрокар, в котором, тем не менее, можно попытаться разместить троих человек и вещи (для них предусмотрен отдельный грузовой отсек). Круглая головная оптика выполнена в виде отдельных «ушек», на крыше есть рейлинги, вместо руля в салоне установлен штурвал.

Концепт Daihatsu K-Vision
1 / 4
Концепт Daihatsu K-Vision
2 / 4
Концепт Daihatsu K-Vision
3 / 4
Концепт Daihatsu K-Vision
4 / 4

Daihatsu также показала в рамках Japan Mobility Show шоу-кар под названием K-Vision. Этот концептуальный кей-кар, базирующийся на платформе DNGA, оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Автомобиль имеет двухобъёмный кузов, светодиодную головную оптику с «O-образным» рисунком (и вторящие фарам фонари на корме), большой воздухозаборник, обычные наружные зеркала и распашные двери. Официальной информации о серийных перспективах этой новинки пока нет, но выглядит она практически готовой к производству.

фургон хэтчбек кемпер родстер концепты новинки Daihatsu Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автотовары Как найти запчасти для иномарки в 2026 году: три проверенных способа Российские автовладельцы столкнулись с серьезными трудностями при поиске оригинальных запчастей для иномарок. Из-за сокращения ассортимента европейских, японских, корейских и американских ав... 291 0 0 31.10.2025
Статьи / Практика Отмыть, собрать и смазать: как правильно перебрать тормозные суппорты Самые простые по конструкции и оттого самые распространенные тормозные суппорты – это суппорты с плавающей скобой. Их полный ребилд, крайне желательный на любом немолодом автомобиле, можно п... 517 1 3 31.10.2025
Статьи / Авто и технологии Холодный старт: дружба с авто начинается с масла Когда температура падает ниже нуля, двигатель подвергается значительным нагрузкам в первые секунды после запуска – металл сжимается, масло густеет, детали двигателя работают практически «всу... 1632 0 0 30.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14957 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13447 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12858 18 2 16.10.2025
Обсуждаемое
19 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12...
12 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
11 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
Новые комментарии
Change privacy settings