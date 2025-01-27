Дамир Идиятулин стал абсолютным триумфатором Зимнего кубка РДС по дрифту

Дамир Идиятулин с первой попытки выиграл и квалификацию, и парные заезды Зимнего кубка РДС по дрифту в 2025 году. Второе место Евгения Лосева обеспечило команде Fresh Racing неофициальный победный дубль на турнире в ЦТВС «Москва» в Печатниках. Лучшим из пилотов-новичков стал Николай Грошев.

Второй год подряд новый сезон Российской Дрифт Серии стартует в январе с Зимнего кубка РДС по дрифту, который стал уже традиционным мероприятием и одним из главных событий зимнего автоспортивного сезона. В 2025 году турнир перебрался с территории олимпийского комплекса «Лужники» в Центр технических видов спорта «Москва», что позволило организовать заезды на полноценной гоночной трассе.

Смена локации вывела сражение в уникальном турнире на новый уровень — только в Зимнем кубке РДС амбициозные новички имеют возможность бросить вызов известным пилотам чемпионатов Российской Дрифт Серии в равных условиях на подготовленных для езды в управляемом заносе классических «Жигулях». В этот раз всё было настолько непредсказуемо, что никого из призёров Зимнего кубка РДС прошлого сезона не оказалось на подиуме!

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И в подгруппе «А», куда входят опытные спортсмены из числа участников Гран-При Российской Дрифт Серии и RDS Europe, и в подгруппе «Б», где заявлены подавшие заявку и прошедшие предварительный отбор пилоты, у которых нет пока громкого послужного списка, в этот раз были новые имена. Лидеры RDS GP Дамир Идиятулин и Евгений Лосев вместе с Сергеем Кузнецовым, Степаном Азаровым и Антоном Дмитриенко стали дебютантами турнира, второй год подряд участие принял Роман Тиводар, на старт вышли пилоты RDS Europe Артём Лейтис, Дмитрий Щербина и руководитель РДС Дмитрий Добровольский, а судья Российской Дрифт Серии Антон Новиков на сей раз сменил судейскую вышку на кокпит дрифт-кара.

В итоге не все смогли успешно пройти сито квалификационного отбора и попасть в восьмёрку пилотов для участия в парных заездах. Лучшим в подгруппе «А» стал Дамир Идиятулин – практически безупречный проезд на 99,5 баллов позволил сибиряку выиграть первую же квалификацию в новом для него турнире. Вторым стал победитель Зимнего кубка РДС 2024 года Кирилл Шолдан с результатом 98 баллов, третьим квалифицировался Сергей Кузнецов — 97,5 баллов.

В подгруппе «Б» не было равных Николаю Грошеву, который заработал 99 баллов – ровно половина балла отделила пилота от победы в общем зачёте квалификации! Следом за ним – Владимир Мазаев с результатом в 96 баллов, а замкнул тройку лучших в квалификации Денис Тестоедов с проездом на 95,5 баллов.

Квалификация, которую, как и парные заезды, оценивали профессиональные судьи с многолетним опытом судейства и участия в соревнованиях по дрифту Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Михаил Давидянц, была традиционно непростым испытанием. От обнуления заездов не были застрахованы даже самые именитые участники, в числе которых, к сожалению, оказался и Dark Driver. При поддержке компании AIMOL за рулём дрифтовой «копейки» ВАЗ-2101 в роли «тёмной лошадки» выступил прославленный Илья Фёдоров, который не смог пробиться в восьмёрку лучших в своей категории.

Зимние гонки – любимое развлечение русских людей: быстро, ярко, красиво! Но в связи с тем, что климат меняется, мы в прошлом году придумали Зимний Кубок РДС по мокрому асфальту. Мы поливаем трассу жидким реагентом, чтобы покрытие было скользкое и однородное, – идеально для очень близкого парного дрифта на «Жигулях». Участников практически в два раза больше, чем в прошлом году – люди распробовали! При этом представленность со стороны РДС очень крутая, самые сильные пилоты – Евгений Лосев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Антон Новиков. Любой новичок пытается попасть сюда, чтобы с ними сразиться. И это наша главная цель – показать молодым ребятам с улиц, что надо заниматься здесь, на специально оборудованных площадках, как ЦТВС «Москва», и переходить в профессиональный автоспорт. Дмитрий Добровольский руководитель Российской Дрифт Серии

На стадии топ-16 пилоты из двух подкатегорий впервые получили возможность в очной битве на трассе померяться силами друг с другом. Баталии были горячими во всех смыслах, поскольку заезды на зимней трассе за рулём классических отечественных автомобилей – не то же самое для пилотов RDS GP и RDS Europe, что езда на более мощных машинах по сухому асфальту.

Однако профессионалы смогли лучше адаптироваться к непростым условиям и новой для себя технике – ценой нескольких OMT-заездов в некоторых парах (никто не сомневался, что пилот RDS GP Роман Тиводар будет серьёзным соперником для Дамира!) и острой борьбы на трассе в финале оказались напарники по команде Fresh Racing Идиятулин и Лосев. Шансы на победу у обоих были равны, поскольку с зимним дрифтом оба пилота знакомы не понаслышке – в этом сибирском сражении сильнейшим стал Идиятулин.

Каждый заезд был крутой, особенно с Ромой Тиводаром было тяжело в ТОП-8, потому что мы два ОМТ ехали. Накал был крутой. Ты уже выжимаешь из себя всё, где-то рискуешь больше. Ну, то есть, прям офигенно! И в целом всё получилось, я доволен. Дамир Идиятулин

Дамир записал на свой счёт выигранную квалификацию, первое место в парных заездах и по праву завоевал статус абсолютного победителя Зимнего кубка РДС по дрифту сезона-2025. Второе место Лосева позволило ему обеспечить победный дубль своей команде, пусть и неофициальный в отсутствие командного зачёта. Тем не менее дебют Евгения в турнире оказался весьма ярким и очень результативным.

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За третье место сражались ещё два пилота подгруппы «А» – в дуэли с Дмитрием Щербиной верх взял Пётр Бородин. Благодаря этому подиум обновился на 100% – никто из прошлогодних участников топ-3 на сей раз в числе призёров не оказался. Кирилл Шолдан имел шанс на этот исторический успех, однако для победителя турнира 2024 года в этот раз максимальным результатом стало лишь пятое место.

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Зимний кубок РДС по дрифту-2025. Победители квалификации:

Дамир Идиятулин (подгруппа «А») – 99,5 баллов

Николай Грошев (подгруппа «Б») – 99 баллов.

Зимний кубок РДС по дрифту-2025. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин, Красноярск Евгений Лосев, Иркутск Пётр Бородин, Алматы, Казахстан.

Зимний кубок РДС в очередной раз доказал, что многочисленные успехи и регалии в заездах на «Жигулях» играют далеко не решающую роль – молодые пилоты на равных могут бороться за призы с титулованными соперниками. И за денежные награды. В этом году лучшие восемь пилотов личного зачёта, а также победители квалификации разделили между собой призовой фонд в 600 000 рублей.

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