19 Сен Давление в доме и в гараже!

Подключается компрессор к сети 220 Вольт. Для работы с колесами достаточно подключить длинный воздушный шланг с быстроразъемным соединением к компрессору, при помощи быстросъёма на другом конце шланга подсоединить пистолет для накачки и можно накачивать шины любого транспортного средства: автомобиля, велосипеда, грузового транспортного средства. При помощи этого же пистолета можно проверить давление и подкачать расширительный бочок в системе водоснабжения загородного дома.

Присоединив к шлангу нужный пневмоинструмент, можно красить, забивать скобы и т.п. Дополнительно в комплект идет большое количество различных штуцеров, насадок и переходников, например, для накачки матрацев, бассейнов и спортивных мячей. А специальная насадка позволит собрать продувочный пистолет, с помощью которого можно продуть и очистить труднодоступные места от грязи, пыли и нагара.

Универсальный многофункциональный воздушный компрессор SMART POWER SAC-280 найдет свое место в любом домашнем хозяйстве и гараже!

Ориентировочная цена: 8 750 руб