Дебютный Faraday Future FF 91 оказался дороже топовых Lucid Air и Tesla Model S

Американский стартап Faraday Future основал в 2014 году скандально известный китайский предприниматель Цзя Юэтин. Скандально известный потому, что Faraday Future — далеко не единственная его компания, просто другие прогорели, сам Цзя Юэтин пережил процедуру банкротства, а Faraday Future всё ещё жив, но испытывает хроническую нехватку финансирования. Прототип кроссовера FF 91 стартап показал в начале 2017 года, старт его производства несколько раз откладывался, и вот в марте этого года компания наконец-то отрапортовала о начале сборки долгожданной новинки на своём заводе в Ханфорде (США, штат Калифорния).

На этой неделе объявлены цены и окончательные характеристики Faraday Future FF 91. К пресс-релизу «прикручено» большое описание архитектуры 6x4 aiHyper Technology 2.0, на которую якобы переведён FF 91 к моменту его выхода на рынок. Цифры 6x4 означают интеграцию в новую архитектуру шести технологических платформ и четырёх технологических систем, и все они вдобавок завязаны на искусственный интеллект — всё это обычное маркетинговое словоблудие, призванное создать впечатление, что продукт — из ряда вон и стоит своих огромных денег.



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На данный момент для заказа доступны две версии кроссовера — лимитированный FF 91 2.0 Futurist Alliance за 309 000 долларов и регулярный FF 91 2.0 Futurist за 249 000 долларов. В техническом плане они идентичны, но у версии с приставкой Alliance особая отделка, памятная табличка с подписями руководителей стартапа и прочие «подарки». Вдобавок за 14 900 долларов в год предлагается подписка на индивидуальные цифровые сервисы FF aiHypercar+, делающие машину ещё более эксклюзивной. В целом Faraday Future FF 91 позиционируется как продукт, который ни много ни мало «сможет разрушить такие традиционные лакшери-бренды как Ferrari, Maybach, Rolls-Royce и Bentley».



Габаритная длина FF 91 — 5250 мм, ширина — 2283 мм, высота — 1598 мм, колёсная база 3200 мм. Максимальная отдача трёхмоторной силовой установки (один мотор на передней оси, два на задней) — 1065 л.с. и 1977 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,27 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Батарея ёмкостью 142 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке 613 км по циклу EPA.

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Просторный салон Faraday Future FF 91 рассчитан на четырёх седоков, во втором ряду установлены кресла-кровати «с нулевой гравитацией», в стандартное оснащение входят 11 экранов, в том числе выдвигающийся из потолка гигантский 27-дюймовый «телевизор» для задних пассажиров.



Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance и «просто» Futurist доступны для заказа в США и в Китае, отгрузки должны начаться летом, но лишь при условии, что у компании будет достаточно денег на счетах.

Вслед за дебютными версиями Futurist в продаже должна появиться более доступная версия FF 91 2.0, но когда и за какую цену, пока неизвестно. Между тем версия 2.0 Futurist Alliance — самая дорогая на рынке США в своём сегменте, ведь 1020-сильная Tesla Model S Plaid сейчас стоит в США от 108 490 долларов, а 1200-сильный Lucid Air Sapphire — от 249 000 долларов.

