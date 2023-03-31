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  • Faraday Future FF 91: американский конкурент Maybach и Rolls-Royce запущен в производство

Faraday Future FF 91: американский конкурент Maybach и Rolls-Royce запущен в производство

31.03.2023 74 0 0

Многострадальный американский электромобильный стартап Faraday Future сообщил, что 29 марта запустил-таки в производство свою первую и пока единственную модель — 1065-сильный ультра-лакшери кроссовер FF 91.

Компанию Faraday Future основал в 2014 году китайский предприниматель Цзя Юэтин, прототип кроссовера FF 91 она показала в начале 2017 года и намеревалась запустить его в производство в конце того же года, но, как это бывает у 9 из 10 стартапов, что-то пошло не так. Вместо плановой работы Faraday Future быстро скатилась в режим выживания с сопутствующими внутренними разборками и чехардой руководителей. Лишь в феврале прошлого года Faraday Future показала предсерийную версию FF 91 с чётким намерением к осени начать её выпуск, но хронический финансовый голод опять нарушил планы. В прошлом месяце компания, которой сейчас управляет Сюэфэн Чэн (Цзя Юэтин занимает должность директора по продукту и экосистеме) нашла где-то 135 млн долларов инвестиций, а вчера состоялся долгожданный старт производства.

На первой фотографии — Сюэфэн Чэн (слева) и Цзя Юэтин (справа)
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На первой фотографии — Сюэфэн Чэн (слева) и Цзя Юэтин (справа)
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На первой фотографии — Сюэфэн Чэн (слева) и Цзя Юэтин (справа)
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На первой фотографии — Сюэфэн Чэн (слева) и Цзя Юэтин (справа)
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На первой фотографии — Сюэфэн Чэн (слева) и Цзя Юэтин (справа)
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На фотографиях и в промо-ролике, посвящённым запуску Faraday Future FF 91 в производство, не видно готовых машин, Сюэфэн Чэн и Цзя Юэтин позируют у сваренного, но неокрашенного кузова — всё это породило здоровый скепсис в американской прессе. В отчёте Faraday Future не сказано, сколько экземпляров FF 91 и когда хочет выпустить компания на своём заводе в Ханфорде (штат Калифорния), из прежних отчётов следует, что у Faraday Future всего около 400 оплаченных заказов на её многообещающую новинку.

26 апреля Faraday Future намерена провести полноценную презентацию FF 91, на которой, вероятно, сообщит новые подробности, а пока неизвестна даже точная цена машины, есть лишь возможность сделать предзаказ из США и Китая (это главные для Faraday Future рынки сбыта). Наиболее вероятный диапазон цен — от 150 000 до 200 000 долларов.

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Faraday Future позиционирует FF 91 как ультра-лакшери кроссовер, который «сможет разрушить такие традиционные лакшери-бренды как Ferrari, Maybach, Rolls-Royce и Bentley». Габаритная длина FF 91 — 5250 мм, колёсная база — 3200 мм. Трёхмоторная силовая установка (один мотор на передней оси, два на задней) выдаёт максимальную совокупную мощность 1065 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,3 с. Батарея ёмкостью 130 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке 613 км по циклу EPA.

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Салон Faraday Future FF 91 рассчитан на четверых, во втором ряду предлагается королевский простор и возможность вздремнуть в креслах-кроватях «с нулевой гравитацией». В стандартное оснащение кроссовера входят 11 экранов, в том числе выдвигающийся из потолка гигантский 27-дюймовый «телевизор» для задних пассажиров. На наш взгляд, наиболее близкий аналог FF 91 — это электрический седан Lucid Air, запущенный в производство осенью 2021 года.

В планах Faraday Future значатся новые, более доступные электромобили, но когда они появятся, неизвестно. Вообще, как показал печальный опыт нидерландского стартапа Lightyear, начало производства первой модели — так себе веха: эта компания обанкротилась ровно через три месяца после торжественного старта выпуска электрического лифтбека Lightyear 0.

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