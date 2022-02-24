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  • Предсерийный Faraday Future FF 91: ультра-лакшери SUV готовится к выходу на рынок

Предсерийный Faraday Future FF 91: ультра-лакшери SUV готовится к выходу на рынок

24.02.2022 136 0 0

Многострадальный американский электромобильный стартап Faraday Future показал предсерийную версию своей первой и пока единственной модели — роскошного кросссовера FF 91. Старт производства запланирован на третий квартал 2022 года.

 

Стартап Faraday Future основан в 2014 году на деньги китайского предпринимателя и миллиардера Цзя Юэтина. В теории из Faraday Future мог получиться полноценный конкурент Tesla, но распылённость Юэтина между несколькими инновационными проектами привела к тому, что Faraday Future испытывал недостаток финансирования уже на момент премьеры первой модели в начале 2017 года — кроссовера FF 91.

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Производство FF 91 планировалось запустить в конце 2017 года на собственном заводе в штате Невада мощностью 150 тысяч машин в год, но его строительство компания не потянула и перебралась на уже готовую площадку в городе Ханфорд (штат Калифорния), которая раньше принадлежала шинной компании Pirelli. Плановая мощность уменьшилась на порядок, объём инвестиций — в разы (завод в Неваде оценивался в миллиард евро).

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Смена производственной площадки сопровождалась чехардой в руководстве Faraday Future и скандальными увольнениями. В 2019 году Цзя Юэтин запустил процедуру личного банкротства, чтобы освободить от финансового бремени компанию. Сейчас стартапом руководит Карстен Брайтфельд, за плечами которого опыт работы в BMW и Byton, а Юэтин остался владельцем и числится вдобавок директором по продукту и экосистеме. Одним из инвесторов Faraday Future в прошлом году стал китайский холдинг Geely, в перспектива производство электромобилей Faraday Future может быть налажено в Китае и Южной Корее — речь о более простых и массовых моделях, нежели флагманский FF 91.

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Faraday Future FF 91 позиционируется, по выражению самой компании, в сегменте ультра-лакшери и будет стоить около двухсот тысяч долларов — точные цены пока не объявлены. Габаритная длина FF 91 — 5250 мм, колёсная база 3200 мм. Трёхмоторная силовая установка выдаёт максимальную совокупную мощность 1065 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 2,39 с. Батарея ёмкостью 130 кВт·ч обеспечивает около 600 км пробега на одной зарядке.

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В салоне FF 91 установлены 11 экранов, в том числе выдвигающийся из потолка гигантский 27-дюймовый «телевизор» для задних пассажиров. Во втором ряду — два индивидуальных кресла «с нулевой гравитацией», которые при желании можно разложить в кровать. В целом по уровню оснащения FF 91 будет сопоставим с топ-версией седана Lucid Air. Лифтбек Tesla Model S Plaid ещё динамичнее, но проще в плане комфорта и отделки.

Предсерийный Faraday Future FF 91 отличается от показанных ранее прототипов, по сути, только обычными зеркалами заднего вида вместо камер.

Как и уже запущенный в производство Lucid Air кроссовер Faraday Future FF 91 будет малотиражной нишевой моделью, а полноценный бизнес у стартапа начнётся только после запуска более простых и дешёвых моделей. Хватит ли денег на их разработку и подготовку к производству у Цзя Юэтина сотоварищи, пока неизвестно.

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