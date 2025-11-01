Deepal L06 стал доступен к заказу – это первый седан в гамме суббренда Changan

Эффектная четырехдверка Deepal дебютировала в виде заднеприводного электрокара. Позже на рынок должны вывести еще и подзаряжаемый гибрид.

Принадлежащий компании Changan бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) провел в Китае презентацию седана с индексом L06. Одновременно объявлены предварительные цены, местные дилеры открыли прием заявок. Deepal L06 – это седьмая модель в линейке марки и первая четырехдверка. Новинка присоединилась к лифтбекам SL03 и L07, кроссоверам S05, S07 (бывший S7), S09 и G318.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Главная фишка внешности четырехдверки – необычная головная оптика. Сверху расположены вытянутые блоки ходовых огней, состоящие из множества светящихся треугольников и довольно широких светодиодных полосок. Ниже идут компактные фары в обрамлении LED-плашек и аналогичных треугольников. Седан Deepal L06 также имеет гладкую панель спереди, безрамочные двери с полускрытыми ручками, монофонарь и выдвижной спойлер. Уже в базе есть лидар над лобовым стеклом.

Длина новинки равна 4830 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2900 мм. Модели положены 18- или 19-дюймовые диски. Объем багажника составляет 464 литра. Седан дебютировал в виде электрокара, так что спереди есть дополнительный отсек на 100 литров.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В салоне – трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. По центру установлен планшет мультимедиа-системы диагональю 15,6 дюйма. Также объявлено, что мультимедиа имеет мощный чип. Привычной приборки тут нет, вместо нее – проекционный дисплей с дополненной реальностью.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Седан предложен с единственным электромотором на задней оси мощностью 272 л.с. (290 Нм). Можно выбрать модель с батареей CATL емкостью 56,12 или 68,82 кВт*ч. Запас хода – 560 или 670 км соответственно (по циклу CLTC). Deepal L06 с базовым аккумулятором разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды, с топовым – за 6,2 секунды.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Новинка доступна в четырех комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся: стеклянная крыша, упомянутые выше мультимедиа и проекционный дисплей, подогрев и вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, двухзонный климат-контроль, автопарковщик, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это еще переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног и аудиосистема с 18 динамиками вместо восьми. За доплату можно заказать адаптивные амортизаторы.

1 / 2 2 / 2

Сейчас за электроседан Deepal L06 просят 139 900 – 161 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 1,8 млн рублей. Но раз прайс-лист пока предварительный, то после запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены наверняка окажутся ниже. А впоследствии L06, как ожидается, будет доступен и в виде подзаряжаемого гибрида.

Напомним, компания Changan планирует продавать модели бренда Deepal и на российском рынке. У нас первенцем марки станет брутальный кроссовер Deepal G318.