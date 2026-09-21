Deepal S09 готовится к выходу на российский рынок: известен состав комплектаций

Кроссовер китайской марки выйдет на авторынок РФ в двух комплектациях: Люкс и Техно. Обе будут доступны как с пятиместным, так и с шестиместным салоном. Цены и дата старта продаж станут известны позже.

Бренд Deepal (другие названия – Shenlan / Deep Blue), принадлежащий поднебесной компании Changan, представил флагманский кроссовер с индексом S09 в апреле 2025-го в рамках автосалона в Шанхае. В родном Китае продажи этой модели стартовали в конце мая того же года. Российский офис анонсировал эту модель для РФ в первой декаде текущего месяца, а теперь стали известны подробности о комплектациях Deepal S09.

На фото: кроссовер Deepal S09 (версия для российского рынка)

Большой паркетник будет представлен на российском рынке в двух исполнениях – Люкс и Техно. При этом, как отметили в пресс-службе компании, оба варианта можно будет купить как с пятиместной, так и с шестиместной компоновкой салона. Габаритная длина Deepal S09 равна 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм.

Дорожный просвет у кроссовера составляет от 178 до 199 мм. Объём багажника у пятиместной версии равен 650 литров, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 2310 литров. У шестиместного Deepal S09 за третьим рядом находится 267 литров, а со сложенными задними сиденьями объём вырастает до 1392 литров.

В списке оснащения флагманского SUV в комплектации Люкс числятся: 20-дюймовые колёсные диски, обутые в шины типоразмера 255/50 R20, подножки с электроприводом, панорамный люк с солнцезащитной шторкой, сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 12 направлениях, а также с функцией запоминания настроек в шестиместной версии, в пятиместной версии – центральный подлокотник второго ряда с устройством для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).

На фото: салон кроссовера Deepal S09 (версии для китайского рынка) 1 / 2 На фото: салон кроссовера Deepal S09 (версии для китайского рынка) 2 / 2

Ещё такому паркетнику положены: функции вентиляции, обогрева и массажа сидений первого и второго рядов, климат-контроль, система бесключевого доступа и запуска, Bluetooth-ключ и NFC-карта, электропривод багажной двери, функция питания внешних электроприборов V2L, три дисплея, два на передней панели, третий – для пассажиров второго ряда (их диагональ – 15,6, 15,6 и 21,4 дюйма соответственно), проекционный дисплей, аудиосистема с 20 динамиками, а также расширенный набор водительских помощников с функцией автоматической парковки.

В свою очередь, комплектацию Техно снабдили: 21-дюймовыми колёсными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4 SUV типоразмера 265/45 R21, пневмоподвеской с амортизаторами изменяемой жёсткости CDC, электрорегулировкой рулевой колонки с функцией запоминания положения, сиденье Cloud Smart во втором ряду, функцией ионизации воздуха в салоне и охлаждаемым отсеком в подлокотнике переднего ряда.

1 / 2 2 / 2

Deepal S09 (в любом из исполнений) оснащается последовательной гибридной силовой установкой. В её состав входит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который исполняет роль генератора для подзарядки литий-железо-фосфатной тяговой батареи ёмкостью 40,18 кВт*ч, на пополнение уровня заряда с 30 до 80% уходит всего 15 минут.

За движение Deepal S09 отвечают установленные на обеих осях электромоторы, их совокупная отдача равна 492 л.с., максимальный крутящий момент – 595 Нм. На разгон с места до «сотни» у такого паркетника уходит 5,9 секунды, а его максимальная скорость равна 205 км/ч. Совокупный запас хода (при полном топливном баке и полностью заряженном аккумуляторе) равен 1006 км (при расчёте по циклу NEDC), а при движении только на электротяге дальнобойность составляет 210 км.

В России гарантия на Deepal S09 составит 5 лет или 150 000 км пробега, на тяговую батарею – 8 лет или 160 000 км пробега. Цены, а также дату старта продаж кроссовера местное представительство компании раскроет позже.