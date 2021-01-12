Деньги спишутся: недавно открытый участок ЦКАД стал платным

Для водителей без транспондера стоимость проезда по платной трассе составит около пяти рублей за каждый километр, а с прибором – от 2,5 до 4 рублей.

Стартовавшее в 2014 году строительство платной трассы ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) продолжается. Этот проект остаётся одним из наиболее масштабных из числа тех, которые сейчас реализует госкомпания «Автодор». В конце прошлого года было запущено движение ещё по одному участку «кольца вокруг столицы», его протяжённость составляет 170 км. Тогда проезд по нему осуществлялся бесплатно, однако, праздники кончились (в прямом и переносном смысле), так что теперь пользователям ЦКАД-4 всё-таки нужно оплачивать въезд на новый отрезок пути.

ЦКАД состоит из пяти пусковых комплексов, из них первые четыре участка – платные, а за проезд по пятому платить не нужно, так как, в отличие от остальных у него нет дублёра. С сегодняшнего дня за проезд по ЦКАД-4 начали брать плату, об этом сообщает «Автодор»: рамки, списывающие деньги с транспондеров или счетов автовладельцев, начали работать 11 января 2021-го в 23:59.

В госкомпании пояснили, что для владельцев легковых автомобилей, которые оплачивают проезд по факту или предварительно приобретают билет, установлен тариф в размере 470 рублей. Если же у пользователя есть транспондер Т-pass, то проезд для него составляет 235 рублей (скидка составляет 50%).

Аналогичный дисконт предусмотрен для тех автомобилистов, которые едут сразу по двум открытым пусковым участкам, – ЦКАД-3 и ЦКАД-4. Так, без транспондера за проезд от М-10 «Россия» до М-4 «Дон» придётся заплатить 1 тыс. рублей, а при условии наличия действующего прибора – 500 рублей.

В случае если водитель едет по части ЦКАД-3 и одному из отрезков ЦКАД-4 (речь идёт о маршруте, который затрагивает разные пусковые комплексы, – от М-8 «Холмогоры» до М-5 «Урал», к примеру), то без транспондера дорога обойдется в 550 рублей, а с устройством – в 275 рублей.



Если посчитать среднюю цену, то стоимость проезда для водителей по постоплате составит порядка 5 рублей за каждый километр пути, а для владельцев транспондеров – от 2,5 до 4 рублей (цена меняется в зависимости от протяжённости поездки). Кроме того, у пользователей транспондеров Т-pass, участвующих в программе лояльности госкомпании, есть возможность получить дополнительную скидку до 15%.



Напомним, на ЦКАД действует система оплаты freeflow (то есть «cвободный поток»). Она предполагает, что водителям не нужно останавливаться на ПВП, чтобы оплатить проезд, так как деньги списываются автоматически с транспондера или счёта автовладельца. Всем пользователям даётся возможность заплатить за проезд в течение пяти дней после выставления счёта за услугу.

Если оплата в этот срок так и не прошла, Ространснадзор выставляет собственнику автомобиля штраф. С этого момента у водителя есть ещё 20 дней, чтобы погасить долг за проезд и таким образом аннулировать наказание. Напомним, для владельцев «легковушек» он составляет 1,5 тыс. рублей, а для водителей грузовиков – 5 тыс. рублей. Если и за это время деньги оператору дороги не поступят, пользователю в итоге придётся оплатить в полном объёме и взыскание, и стоимость проезда.

