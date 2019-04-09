Дерзкий бюджетник: Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Дерзкий бюджетник: Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

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Недавно у нас появился повод вспомнить об одном из самых доступных кроссоверов под брендом Chevrolet – он вернулся в ТОП-10 по итогам продаж прошедшего месяца. Также нам стало интересно «примерить» совершенно новый образ для одного из долгожителей отечественного автомобильного рынка.
 

Niva в этом кузове ведёт свою историю с 1996 года – именно тогда появился первый опытный экземпляр под названием ВАЗ-2123. С 1999 про 2001 годы было выпущено порядка тысячи экземпляров внедорожника, однако затем, с 2002 года, модель вместе с именем Niva перешла под бренд Chevrolet и так производится до сих пор. Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой разработке этой модели. На сегодняшний день автомобиль, конечно, морально устарел, также он является одним из самых нединамичных автомобилей на рынке – 19 секунд до «сотни» по заявленным характеристикам. Тем интереснее будет представить Ниву в новом нехарактерном для неё виде. В качестве «стилистического донора» был взят другой автомобиль марки Chevrolet, но на этот раз истинно американский – а именно культовый спорткар Camaro последнего поколения. Niva получила новый бампер, визуально объединённый с решёткой радиатора, и узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями.

Chevrolet Niva front1

Дорожный просвет значительно уменьшен, установлены колёса с низкопрофильной резиной. Новые зеркала, закреплённые на ножках, выполнены в чёрном цвете. Автомобиль получил совершенно новую заднюю оптику, состоящую из двух пар овальных элементов – похожие имеет и Camaro, однако там они объединены в единые блоки. Бампер теперь имеет более массивную контрастную вставку из чёрного пластика, в неё встроены два крупных патрубка выхлопной системы. Запасное колесо, закреплённое на багажной двери, получило декоративную накладку, на которую «переехал» задний номерной знак.

Конечно, проект с такими изменениями во внешности имеет смысл лишь в совокупности с модернизацией технической части. Если оставить в стороне многолитровые V8, устанавливающиеся на Camaro для американского рынка, то вполне можно было бы рассмотреть компактный двухлитровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 238 л.с., с которым купе предлагается в России. С ним в паре идёт 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Chevrolet Niva rear2

Сегодня Chevrolet Niva продаётся с единственным 80-сильным двигателем 1.7 и «механикой», в минимальной комплектации оценивается в 680 000 рублей. Для ориентира, Camaro с уже упомянутым выше мотором предлагается в России за 2 990 000 руб.

Как мы уже упомянули, отечественный внедорожник по итогам прошлого месяца вернулся в десятку самых продаваемых SUV в России. Также мы делали большую статью о пяти причинах любить и ненавидеть Chevrolet Niva.

Рендеры "Колёса.ру" Тюнинг бюджетные внедорожники ВАЗ 2123 Нива российские внедорожники Chevrolet Niva
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