Читайте также
ТОП-10 SUV России: Chevrolet Niva вернулась в рейтинг, а Hyundai Tucson вылетел

ТОП-10 SUV России: Chevrolet Niva вернулась в рейтинг, а Hyundai Tucson вылетел

82 0 0
Составлен рейтинг самых востребованных кроссоверов и внедорожников российского рынка по итогам минувшего месяца. Большинству моделей удалось нарастить продажи по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
 

По данным Ассоциации европейского бизнеса, самым популярным автомобилем сегмента SUV в РФ остается Hyundai Creta – в марте выбор на компактном паркетнике остановили 6498 клиентов, что на 8% больше, чем годом ранее. Отметим, Крета удерживает лидерство с августа 2016-го. В некоторых странах уже продают рестайлинговую модель, а вот когда обновится наша версия – пока неизвестно. Впрочем, Creta уже пару раз демонстрировала «минус», не исключено, что скоро ее все же освежат.

Hyundai Creta, актуальная версия для РФ

Hyundai Creta, актуальная версия для РФ

На второй строчке в мартовском ТОП-10 находится Renault Duster: модель разошлась по РФ тиражом в 3536 экземпляров – это на 14% меньше по сравнению с мартом 2018-го. Дастер «падает» уже давно. В феврале у нас стартовали продажи модернизированного кроссовера, но обновки у модели Renault оказались скромными и, как мы видим, не особо помогли. Паркетник второго поколения в этом году до нас вряд ли доберется – все силы компания бросила на подготовку своего московского завода к производству кросс-купе Arkana.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в марте 2019 года

Место Модель Продажи в марте 2019 г., шт. Продажи в марте 2018 г., шт. Разница
1 Hyundai Creta 6 498 5 994 +8%
2 Renault Duster 3 536 4 101 -14%
3 Volkswagen Tiguan 3 120 3 064 +2%
4 Lada 4×4 3 044 2 329 +31%
5 Nissan Qashqai 2 988 1 582 +89%
6 Nissan X-Trail 2 790 1 744 +60%
7 Renault Kaptur 2 764 3 240 -15%
8 Chevrolet Niva 2 688 2 566 +5%
9 Mitsubishi Outlander 2 640 2 760 -4%
10 Toyota RAV4 2 609 2 994 -13%%

Третья строчка в свежем списке досталась Volkswagen Tiguan (3120 единиц), «немец» в «плюсе», но темпы роста уже не впечатляют (+2%). За ним следует Lada 4×4, которая, напротив, демонстрирует бодрую динамику – плюс 31% (продано 3044 единицы). Замыкает первую пятерку Nissan Qashqai, показавший еще более внушительный прирост – плюс 89% (2988 единиц). Всплеск спроса на «японца», вероятно, объясняется тем, что дилеры распродавали дореформенный паркетник со скидками, ведь в апреле до салонов добралась обновленная модель.

Дореформенный Nissan Qashqai

Дореформенный Nissan Qashqai

В рейтинг вернулась Chevrolet Niva (2688 штук, +5% и 8-е место в списке) – в последний раз внедорожник GM-Avtovaz присутствовал в ТОП-10 в декабре 2018-го. Кстати, в конце прошлого месяца Шнива обзавелась мультимедийной системой. У мультимедиа не самый привлекательный дизайн, да и работает она на старой платформе Windows CE 6.0, и все же наличие планшета может хотя бы немного повысить потребительскую привлекательность.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva

А вот Hyundai Tucson из ТОП-10, напротив, вылетел: «кореец» входил в список в декабре-феврале, причем в каждом месяце он показывал внушительный рост продаж. Но в марте дилеры реализовали 1868 Туссанов – на 4% меньше, чем годом ранее.

По итогам первого квартала 2019-го также лидирует Hyundai Creta (16 770 единиц, +6%), за «корейцем» идет Renault Duster (8268 штук, -19%), третья строчка досталась Lada 4×4 (7723 экземпляра, +9%).

Как сообщалось ранее, весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте вырос на 1,8% — реализовано 160 180 единиц.

 

Авто и бизнес Авторынок В России внедорожники кроссоверы рейтинг продаж автомобилей российский авторынок Chevrolet Hyundai Lada Nissan Renault Toyota Volkswagen
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Рестайлинг принес Chery Tiggo 8 не только мощный мотор, но и полностью новый интерьер

Китайская марка готовится вывести на рынок обновленный трехрядный паркетник. Публичная премьера преобразившейся модели пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется в…

2659 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Сам себе АЗС: тестируем портативные насосы для заправки

Когда вам помимо автомобиля часто приходится заправлять разного рода бензиновую технику, рано или поздно возникает желание отказаться от воронок и банок и как-то «цивилизовать» этот не слишком чистый и не слишком…

639 0 0
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Mitsubishi L200 IV

L200 – лидер вторичного рынка пикапов в России. Как ни удивительно, но Mitsubishi здесь смогли “победить” Toyota с их Hilux, который по логике предпочтений россиян в других классах должен был пользоваться непререкаемым…

4723 0 9
Статьи / Авто Недели
Жертва народной любви: стоит ли покупать BMW 5 series E39 за 500 тысяч рублей

BMW 5 серии в четвертом поколении с индексом E39 – одна из тех машин, для которых можно проводить конкурс на самое заезженное народное прозвище. Еще одна популярная пластинка играет саундтрек «последняя настоящая…

6628 8 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы…

492 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами…

2218 4 1
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

2172 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

39015 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

23335 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19762 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

23739 7 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

20252 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7523 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

56117 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

40313 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16162 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

70149 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53974 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53517 0 7
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?