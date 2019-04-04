ТОП-10 SUV России: Chevrolet Niva вернулась в рейтинг, а Hyundai Tucson вылетел

Составлен рейтинг самых востребованных кроссоверов и внедорожников российского рынка по итогам минувшего месяца. Большинству моделей удалось нарастить продажи по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, самым популярным автомобилем сегмента SUV в РФ остается Hyundai Creta – в марте выбор на компактном паркетнике остановили 6498 клиентов, что на 8% больше, чем годом ранее. Отметим, Крета удерживает лидерство с августа 2016-го. В некоторых странах уже продают рестайлинговую модель, а вот когда обновится наша версия – пока неизвестно. Впрочем, Creta уже пару раз демонстрировала «минус», не исключено, что скоро ее все же освежат.

На второй строчке в мартовском ТОП-10 находится Renault Duster: модель разошлась по РФ тиражом в 3536 экземпляров – это на 14% меньше по сравнению с мартом 2018-го. Дастер «падает» уже давно. В феврале у нас стартовали продажи модернизированного кроссовера, но обновки у модели Renault оказались скромными и, как мы видим, не особо помогли. Паркетник второго поколения в этом году до нас вряд ли доберется – все силы компания бросила на подготовку своего московского завода к производству кросс-купе Arkana.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в марте 2019 года

Место Модель Продажи в марте 2019 г., шт. Продажи в марте 2018 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 6 498 5 994 +8% 2 Renault Duster 3 536 4 101 -14% 3 Volkswagen Tiguan 3 120 3 064 +2% 4 Lada 4×4 3 044 2 329 +31% 5 Nissan Qashqai 2 988 1 582 +89% 6 Nissan X-Trail 2 790 1 744 +60% 7 Renault Kaptur 2 764 3 240 -15% 8 Chevrolet Niva 2 688 2 566 +5% 9 Mitsubishi Outlander 2 640 2 760 -4% 10 Toyota RAV4 2 609 2 994 -13%%

Третья строчка в свежем списке досталась Volkswagen Tiguan (3120 единиц), «немец» в «плюсе», но темпы роста уже не впечатляют (+2%). За ним следует Lada 4×4, которая, напротив, демонстрирует бодрую динамику – плюс 31% (продано 3044 единицы). Замыкает первую пятерку Nissan Qashqai, показавший еще более внушительный прирост – плюс 89% (2988 единиц). Всплеск спроса на «японца», вероятно, объясняется тем, что дилеры распродавали дореформенный паркетник со скидками, ведь в апреле до салонов добралась обновленная модель.

В рейтинг вернулась Chevrolet Niva (2688 штук, +5% и 8-е место в списке) – в последний раз внедорожник GM-Avtovaz присутствовал в ТОП-10 в декабре 2018-го. Кстати, в конце прошлого месяца Шнива обзавелась мультимедийной системой. У мультимедиа не самый привлекательный дизайн, да и работает она на старой платформе Windows CE 6.0, и все же наличие планшета может хотя бы немного повысить потребительскую привлекательность.

А вот Hyundai Tucson из ТОП-10, напротив, вылетел: «кореец» входил в список в декабре-феврале, причем в каждом месяце он показывал внушительный рост продаж. Но в марте дилеры реализовали 1868 Туссанов – на 4% меньше, чем годом ранее.

По итогам первого квартала 2019-го также лидирует Hyundai Creta (16 770 единиц, +6%), за «корейцем» идет Renault Duster (8268 штук, -19%), третья строчка досталась Lada 4×4 (7723 экземпляра, +9%).

Как сообщалось ранее, весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте вырос на 1,8% — реализовано 160 180 единиц.