ТОП-10 SUV России: Chevrolet Niva вернулась в рейтинг, а Hyundai Tucson вылетел
По данным Ассоциации европейского бизнеса, самым популярным автомобилем сегмента SUV в РФ остается Hyundai Creta – в марте выбор на компактном паркетнике остановили 6498 клиентов, что на 8% больше, чем годом ранее. Отметим, Крета удерживает лидерство с августа 2016-го. В некоторых странах уже продают рестайлинговую модель, а вот когда обновится наша версия – пока неизвестно. Впрочем, Creta уже пару раз демонстрировала «минус», не исключено, что скоро ее все же освежат.
На второй строчке в мартовском ТОП-10 находится Renault Duster: модель разошлась по РФ тиражом в 3536 экземпляров – это на 14% меньше по сравнению с мартом 2018-го. Дастер «падает» уже давно. В феврале у нас стартовали продажи модернизированного кроссовера, но обновки у модели Renault оказались скромными и, как мы видим, не особо помогли. Паркетник второго поколения в этом году до нас вряд ли доберется – все силы компания бросила на подготовку своего московского завода к производству кросс-купе Arkana.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в марте 2019 года
|Место
|Модель
|Продажи в марте 2019 г., шт.
|Продажи в марте 2018 г., шт.
|Разница
|1
|Hyundai Creta
|6 498
|5 994
|+8%
|2
|Renault Duster
|3 536
|4 101
|-14%
|3
|Volkswagen Tiguan
|3 120
|3 064
|+2%
|4
|Lada 4×4
|3 044
|2 329
|+31%
|5
|Nissan Qashqai
|2 988
|1 582
|+89%
|6
|Nissan X-Trail
|2 790
|1 744
|+60%
|7
|Renault Kaptur
|2 764
|3 240
|-15%
|8
|Chevrolet Niva
|2 688
|2 566
|+5%
|9
|Mitsubishi Outlander
|2 640
|2 760
|-4%
|10
|Toyota RAV4
|2 609
|2 994
|-13%%
Третья строчка в свежем списке досталась Volkswagen Tiguan (3120 единиц), «немец» в «плюсе», но темпы роста уже не впечатляют (+2%). За ним следует Lada 4×4, которая, напротив, демонстрирует бодрую динамику – плюс 31% (продано 3044 единицы). Замыкает первую пятерку Nissan Qashqai, показавший еще более внушительный прирост – плюс 89% (2988 единиц). Всплеск спроса на «японца», вероятно, объясняется тем, что дилеры распродавали дореформенный паркетник со скидками, ведь в апреле до салонов добралась обновленная модель.
В рейтинг вернулась Chevrolet Niva (2688 штук, +5% и 8-е место в списке) – в последний раз внедорожник GM-Avtovaz присутствовал в ТОП-10 в декабре 2018-го. Кстати, в конце прошлого месяца Шнива обзавелась мультимедийной системой. У мультимедиа не самый привлекательный дизайн, да и работает она на старой платформе Windows CE 6.0, и все же наличие планшета может хотя бы немного повысить потребительскую привлекательность.
А вот Hyundai Tucson из ТОП-10, напротив, вылетел: «кореец» входил в список в декабре-феврале, причем в каждом месяце он показывал внушительный рост продаж. Но в марте дилеры реализовали 1868 Туссанов – на 4% меньше, чем годом ранее.
По итогам первого квартала 2019-го также лидирует Hyundai Creta (16 770 единиц, +6%), за «корейцем» идет Renault Duster (8268 штук, -19%), третья строчка досталась Lada 4×4 (7723 экземпляра, +9%).
Как сообщалось ранее, весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте вырос на 1,8% — реализовано 160 180 единиц.
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