Дёшево и мощно: 815-сильный спортседан Manhart MH5 800 на базе BMW M5

Manhart имеет 30-летний опыт работы (в основном с автомобилями BMW), но не относится к числю экстремальных тюнеров, выжимающих из стокового железа все соки за баснословные деньги. Предложения от Manhart отличаются хорошим балансом цены и производительности, а эстетические доработки, как правило, довольно лаконичны. Свежий и наглядный пример — MH5 800 на базе BMW M5 поколения F90. Демо-образец сделан на базе дорестайлингового кузова, но все доработки можно применить и к обновлённому в прошлом году спортседану. В стоке, напомним, самая мощная версия CS выдает 635 л.с. и 750 Нм.
Главная работа, как водится, была проведена над силовым агрегатом. Стоковый 4,4-литровый двигатель V8 получил новые турбокомпрессоры и интеркулеры, переписанную программу управления, впускную систему из карбона, систему выпуска из нержавейки с керамическими либо карбоновыми наконечниками. В результате отдача выросла до 815 и 1030 Нм, при этом графики внешней скоростной характеристики в фирменной брошюре показывают, что есть запас по производительности — 823 л.с. и 1080 Нм.
8-ступенчатый «автомат» также получил апгрейд, но в чём именно он состоит, Manhart не раскрывает, равно как и выигрыша от доработок в динамических характеристиках спортседана. Стоковый BMW M5 CS разгоняется до 100 км/ч за 3 с, максимальная скорость — 305 км. Manhart MH5 800, по идее, должен быть ещё быстрее.
Подвеска занижена на 30 мм за счёт более коротких пружин. Колёсные диски Manhart Concave One рассчитаны на покрышки размерности 265/30 ZR 21 спереди и 305/25 ZR 21 сзади. Тормоза — стоковые, но по желанию заказчика Manhart может доработать и их.
Внешние доработки — это углепластиковые передний сплиттер и спойлер на крышке багажника, углепластиковый капот с вентиляционными отверстиями (на розовом седане не установлен), новый задний диффузор из углепластика, корпуса зеркал и пороги из того же материала. В салоне появился дополнительный карбоновый декор и тёмный замшевый потолок, имитирующий с помощью светодиодов звёздное небо.
Полный комплект доработок стоит около 50 тысяч евро, а если вам нужна только мощность, то достаточно всего 15 795 евро плюс, конечно же, стоковый автомобиль. На рынке тюнинг-услуг есть более впечатляющие в плане характеристик предложения, но и цены там совсем другие. Например, G-Power просит за 900-сильный G5M Hurricane RR на базе того же BMW M5 целых 115 000 евро.
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