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Дёшево и мощно: 815-сильный спортседан Manhart MH5 800 на базе BMW M5

04.08.2021 39 0 0

Тюнинг-ателье Manhart Performance из немецкого Вупперталя представило пакет доработок для BMW M5 актуального поколения F90, который даёт заметное улучшение производительности за относительно небольшие деньги.

 

Manhart имеет 30-летний опыт работы (в основном с автомобилями BMW), но не относится к числю экстремальных тюнеров, выжимающих из стокового железа все соки за баснословные деньги. Предложения от Manhart отличаются хорошим балансом цены и производительности, а эстетические доработки, как правило, довольно лаконичны. Свежий и наглядный пример — MH5 800 на базе BMW M5 поколения F90. Демо-образец сделан на базе дорестайлингового кузова, но все доработки можно применить и к обновлённому в прошлом году спортседану. В стоке, напомним, самая мощная версия CS выдает 635 л.с. и 750 Нм.

Главная работа, как водится, была проведена над силовым агрегатом. Стоковый 4,4-литровый двигатель V8 получил новые турбокомпрессоры и интеркулеры, переписанную программу управления, впускную систему из карбона, систему выпуска из нержавейки с керамическими либо карбоновыми наконечниками. В результате отдача выросла до 815 и 1030 Нм, при этом графики внешней скоростной характеристики в фирменной брошюре показывают, что есть запас по производительности — 823 л.с. и 1080 Нм.

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8-ступенчатый «автомат» также получил апгрейд, но в чём именно он состоит, Manhart не раскрывает, равно как и выигрыша от доработок в динамических характеристиках спортседана. Стоковый BMW M5 CS разгоняется до 100 км/ч за 3 с, максимальная скорость — 305 км. Manhart MH5 800, по идее, должен быть ещё быстрее.

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Подвеска занижена на 30 мм за счёт более коротких пружин. Колёсные диски Manhart Concave One рассчитаны на покрышки размерности 265/30 ZR 21 спереди и 305/25 ZR 21 сзади. Тормоза — стоковые, но по желанию заказчика Manhart может доработать и их.

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Внешние доработки — это углепластиковые передний сплиттер и спойлер на крышке багажника, углепластиковый капот с вентиляционными отверстиями (на розовом седане не установлен), новый задний диффузор из углепластика, корпуса зеркал и пороги из того же материала. В салоне появился дополнительный карбоновый декор и тёмный замшевый потолок, имитирующий с помощью светодиодов звёздное небо.

Полный комплект доработок стоит около 50 тысяч евро, а если вам нужна только мощность, то достаточно всего 15 795 евро плюс, конечно же, стоковый автомобиль. На рынке тюнинг-услуг есть более впечатляющие в плане характеристик предложения, но и цены там совсем другие. Например, G-Power просит за 900-сильный G5M Hurricane RR на базе того же BMW M5 целых 115 000 евро.

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