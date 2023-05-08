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  • Дешёвый кроссовер Hyundai Exter показался на новых официальных картинках и живьём

Дешёвый кроссовер Hyundai Exter показался на новых официальных картинках и живьём

08.05.2023 965 0 0

На производственной родине уже принимают заказы на паркетник Хёндэ, там модель предложена с бензиновым «атмосферником» и его газовой версией. Позже компакт, как ожидается, появится и на других рынках.

Дизайн-скетч нового бюджетного кросса Hyundai Exter опубликовали под конец апреля. А теперь производитель распространил пару полноценных фирменных изображений и поделился подробностями о технике. Вдобавок появились свежие «живые» фото маленькой «пятидверки» без лоскутка камуфляжа: эти снимки были сделаны в Корее, их выложили на местной онлайн-площадке Naver в сообществе MotorsJason. Однако на родине Хёндэ паркетник продавать не будут, там модель лишь обкатывают. Главным же рынком для Exter станет Индия, где и наладят производство. При этом позже новинку планируют поставлять и в другие развивающиеся страны.

По предварительным данным, Hyundai Exter сделан на базе индийского хэтча Hyundai Grand i10 Nios, но у паркетника все же оригинальный кузов и свой дизайн, причем внешне кросс перекликается с Hyundai Santa Fe следующего поколения (еще не представлен). Общие черты с грядущим Сантой – прямоугольная радиаторная решетка и интегрированные в оптику диодные H (у Exter в виде этих букв сделаны ходовые огни, аналогичные литеры присутствуют и в задних фонарях). Другие фишки бюджетника – «защитные пластины» на бамперах, заквадраченные колесные арки и рельефные вставки в задних стойках крыши.

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Размеры еще не объявлены. Длина предназначенного для Индии Grand i10 Nios равна 3815 мм, расстояние между осями – 2450 мм.

Индийцам Hyundai Exter будет доступен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 и его газовой версией: такие двигатели есть и у локального Гранда, на хэтче они выдают 83 и 69 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», чисто бензиновому еще положена роботизированная коробка. Кроссовер бывает исключительно переднеприводным.

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В Индии уже принимают заказы на Exter, хотя цен еще нет: полностью паркетник должен раскрыться лишь летом. Скорее всего, новинка окажется дороже Grand i10 Nios (от 573 400 рупий или примерно от 540 000 рублей по текущему курсу), но дешевле другого субкомпактного кроссовера Хёндэ – Venue (от 776 900 рупий или 732 000 рублей).

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