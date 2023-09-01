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«Дешёвый» Mercedes новой эпохи: премьера совсем скоро

01.09.2023 103 0 0

Немецкий бренд анонсировал «зеленый» прототип CLA Class, который станет предвестником «бюджетной» линейки. Первая серийная модель с дизайном по мотивам выйдет на рынок в следующем году.

Mercedes-Benz распространил тизеры концептуального электроседана, получившего имя Concept CLA Class. Официально объявлено, что шоу-кар задаст направление новому «зеленому» семейству моделей начального уровня. Ну и как несложно догадаться по названию, в эту линейку по-прежнему будет входить CLA, только уже в виде электрокара, причем он-то и должен стать «входным билетом» в мир Мерседеса: A-Class и B-Class, как ожидается, наследников не получат.

Mercedes-Benz Concept CLA Class

Напомним, еще в прошлом году немцы представили обновленную модельную стратегию, согласно которой вся гамма была разделена на три группы: начальную Entry Luxury, условно «среднюю» Core Luxury и роскошную Top-End Luxury. Так вот эта стратегия подразумевает сокращение компактного и наиболее доступного сегмента, дабы освободить средства на развитие двух остальных. Но вернемся к грядущему CLA.

Mercedes-Benz Concept CLA Class

Облик получился необычным. Роль головной оптики выполняют диодные полукольца с трехлучевыми звездами посередине, светящиеся же звездочки разбросаны по всей поверхности заглушки, имитирующей радиаторную решетку. Над фарами имеется LED-полоска, причем она не просто растянута на всю ширину передка: эта линия проходит через крылья и заплывает на двери. Корму концепта еще не показали, но и сзади, судя по всему, будет «опоясывающая» полоса.

Слева от Mercedes-Benz Concept CLA Class – Mercedes-Benz 300 SL из 1950-х. Какой дизайн вам нравится больше?
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Mercedes-Benz Concept CLA Class
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К слову, шпионы уже ловили замаскированный тестовый образец, и у него более привычные фары, да и линий на дверях заметно не было. То есть не исключено, что эти решения так и останутся фишками Concept CLA Class.

Известно, что в основу «бюджетных» Мерседесов ляжет новая модульная платформа MMA (Mercedes‑Benz Modular Architecture), «электрички» также получат свежую операционную систему MB.OS, а их дальнобойность превысит 750 км (по циклу WLTP). И это пока все подробности о начинке.

Нынешние универсал и седан Mercedes CLA. В новом поколении сарая может и не быть
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Нынешний седан Mercedes CLA
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Нынешний седан Mercedes CLA
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Нынешний седан Mercedes CLA
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Первый показ Mercedes-Benz Concept CLA Class проведут в Мюнхене перед открытием выставки IAA Mobility: седан рассекретят уже 3 сентября (с 4 сентября автосалон распахнет двери для представителей СМИ, с 5-го – для всех желающих). Серийная же модель дебютирует в следующем году.

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