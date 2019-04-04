Дешёвая альтернатива Hyundai Solaris перестала быть «эксклюзивом» из-за слабых продаж

Компания Hyundai решила отправить на экспорт компактный седан Reina, выпуск которого налажен в Китае. У «четырехдверки» только один мотор, а базовая модель имеет довольно скудное оснащение.

Седан Hyundai Reina вышел на китайский рынок осенью 2017 года. «Четырехдверка» построена на базе Verna прошлого поколения – так в КНР зовется автомобиль, у нас известный как Solaris. Изначально Reina позиционировали в качестве модели, предназначенной только для Поднебесной, ее производят на местном заводе СП Beijing Hyundai. Однако в Китае седанчик успеха не достиг: в 2018-м выбор на нем остановили 39 870 клиентов – это крохи для крупнейшего авторынка планеты. Видимо, поэтому в Hyundai и решили лишить модель статуса «эксклюзива» — машины локальной сборки начали поставлять на Филиппины.

1 / 2 Hyundai Reina, фото: autohome.com.cn 2 / 2 Hyundai Reina, фото: autohome.com.cn

На филиппинском рынке Reina появилась еще зимой 2019-го. Никаких конструктивных отличий от китайской версии нет: длина седана равна 4300 мм, что на 75 мм меньше, чем у прежней Verna, колесная база – 2570 мм (у Верны тот же показатель). Как и в Поднебесной, на Филиппинах модель представлена с безальтернативным «атмосферником» 1.4 мощностью 95 л.с., двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».

Филиппинцам Hyundai Reina доступна в единственной комплектации, в списке оборудования которой значатся пара подушек безопасности, ABS, кондиционер и простенькая аудиосистема. При этом в Китае для топовой «четырехдверки» предусмотрены боковые «эйрбэги», ESC, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида и парктроник. Впрочем, филиппинским журналистам для тестов предоставили машины с мультимедиа, так что, скорее всего, позже линейку версий расширят.

Reina является самой дешевой моделью в линейке Hyundai. На Филиппинах цена седана с МКП составляет 638 000 местных песо (около 796 000 рублей по актуальному курсу), с «автоматом» — 688 000 песо (примерно 859 000 рублей). Это довольно привлекательные цены для местного рынка. Например, седан Mitsubishi Mirage G4 почти с тем же набором оборудования там обойдется минимум в 695 000 песо (около 8678 000 рублей), а Honda Brio Amaze стоит от 661 000 песо (около 825 000 рублей). «Четырехдверку» Hyundai Verna/Solaris нового поколения на Филиппинах также продают, там она зовется Accent, цена – от 750 000 песо (где-то 936 000 рублей).

Напомним, у Hyundai Reina есть близнец от Kia: в Китае седан носит имя Pegas, он дебютировал в 2017-м и его тоже сначала позиционировали в качестве «эксклюзива» для китайского рынка (модель производят на заводе СП Dongfeng Yueda Kia). Однако там Пегас расходится еще хуже Reina – всего 19 604 проданные в прошлом году машины. В Киа также решили поставлять свою модель в другие страны. Первым экспортным рынком для Pegas стал Египет, а затем седан появился… на Филиппинах! Только там его переименовали в Soluto. Любопытно, что у модели Kia на филиппинском рынке имеется богатая комплектация с четырьмя подушками безопасности, мультимедиа-системой и камерой заднего вида (от 685 000 песо или 855 000 рублей), а базовая версия там стоит дешевле Reina – от 625 000 песо (780 000 рублей).

Филиппины – это пока единственный экспортный рынок для Hyundai Reina, но, судя по всему, скоро седанчики китайской сборки начнут поставлять и в другие страны, как и, видимо, Kia Pegas. Хотя до России эти модели все же не доберутся.