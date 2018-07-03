Автовладелица смогла отсудить у дилера сумму, более чем в три раза превышающую изначальную цену машины.

Верховный суд РФ встал на сторону клиентки, которая слишком долго ждала автомобиль после ремонта. Ольга Маркова в октябре 2012 года купила автомобиль у официального дилера одного немецкого бренда (какого именно, не уточняется). В рамках действующей гарантии в ноябре 2014-го автовладелица обратилась в авторизованный сервисный центр, так как машине понадобился ремонт.

Не заводился двигатель, не работал стояночный тормоз, обнаружились неисправности в подвеске. Согласно закону, на ремонт таких неполадок даётся не более 45 дней. Однако, как сообщает «Российская газета», сервисный центр, в который обратилась клиентка, в указанный срок не уложился.

Новости / Авто и общество Верховный суд РФ заставил «Росгосстрах» оплатить ущерб своему клиенту Автомобилист Азамат Арсланов, чья гражданская ответственность была застрахована в «Росгосстрахе», попал в ДТП не по своей вине. Он обратился за возмещением ущерба в свою страховую компанию. Страховщик выслал клиенту...

1303 0 0 28.06.2018

Недовольная состоянием автомобиля и затягиванием сроков ремонта клиентка обратилась с претензией к тому официальному дилеру, у которого она купила спорткар в 2012 году. Ольга Маркова отказалась от исполнения договора купли-продажи и потребовала возврата денег, уплаченных за машину, но дилер ей в этом отказал.

Впоследствии на её сторону не встал ни суд первой инстанции, ни апелляционный. Судьи сочли, что авторизованный сервисный центр, в который клиентка обратилась для проведения ремонта, не был уполномочен для этого тем дилером, у которого автовладелица покупала ТС. Так как продавшая машину компания не заключала договора с центром, который её ремонтировал, то она не может отвечать за то, что «некие третьи лица» затянули ремонт.

В итоге покупательнице пришлось обратиться в Верховный суд, который принял её сторону. Судья пояснил, что производитель автомобилей марки находится в Германии и в России есть лишь один импортёр машин бренда: машину в страну ввёз именно он. У этой организации заключены дилерские договоры с несколькими компаниями, в том числе и с тем дилером, который продал спорткар, и тем сервисным центром, который взял его на ремонт.

Согласно договорам, компания-производитель отвечает за недостатки перед дилерами и авторизованными сервисными центрами, а они в свою очередь – перед покупателями. Гарантия на автомобиль не прерывалась, при этом Верховный суд напомнил о том, что нарушение сроков устранения неисправностей – это самостоятельное и достаточное основание для удовлетворения требований потребителя.

В итоге дело направили на новое рассмотрение: суд постановил удовлетворить все требования клиентки. Ей вернули сумму, равную стоимости машины (3 050 000 рублей), также она получила разницу между старой ценой и новой, которая заметно выросла из-за падения рубля (почти 1,4 миллиона рублей). Помимо этого суд взыскал неустойку в размере стоимости ТС и штраф, равный 50% от итоговой суммы компенсации. Суммарная выплата составила свыше 11 миллионов рублей – так дорого дилеру обошлось неисполнение обязательств.