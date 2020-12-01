Дилеры Toyota в РФ предлагают кроссовер RAV4 на выгодных условиях

Старт новой кредитной программе «Комфорт+» был дан сегодня, 1 декабря. Она выгодна не только из-за сравнительно низких ежемесячных платежей, но и за счёт гарантии обратного выкупа автомобиля. Первой моделью, на которую распространяются условия программы, стал востребованный на российском рынке среднеразмерный кроссовер – Toyota RAV4.

На фото: актуальный кроссовер Toyota RAV4

Напомним, за первые десять месяцев текущего года дилеры Toyota в РФ сумели реализовать 29 724 кроссовера (в компании отметили, что это лучший результат продаж за последние шесть лет). Этот результат на 29,3% больше, чем годом ранее (при этом стоит учитывать, что показатель мог быть и выше, если бы не ограничения, связанные с пандемией коронавируса). RAV4 является самой популярной моделью бренда в РФ, а в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в стране по итогам января-октября 2020-го кроссовер занимает седьмую строчку.

Одним из плюсов новой кредитной программы Toyota является сравнительно низкий ежемесячный платеж – 9700 рублей. Здесь указан платёж для тех клиентов, которые покупают RAV4 стоимостью 1 929 000 рублей, при условии первоначального взноса в размере 964 500 рублей; при этом срок кредита составит 36 месяцев, а процентная ставка – 12% годовых.



В целом кредитная программа «Комфорт+» рассчитана на три года. По условиям договора стоимость автомобиля разделяется на первоначальный взнос (эта доля должна быть равна не менее 20%), на ежемесячные платежи, а также последний остаточный платёж: его максимальный размер может быть равен 60% от общей стоимости приобретаемого кроссовера.

Когда настанет срок внесения остаточного платежа, у клиента будет возможность выбрать один из трёх вариантов. В рамках первого он может погасить кредит самостоятельно и тогда продолжит владеть автомобилем. Второй вариант даст ему возможность выбрать другую модель марки Toyota – в этом случае официальный дилер выкупит его машину по гарантированной выкупной стоимости (она устанавливается при заключении соглашения о выкупе). Полученная сумма идёт на погашение задолженности клиента перед банком, а разница – на первоначальный взнос за новый автомобиль.



Третий вариант предполагает, что клиент может отказаться от дальнейшего владения автомобилем: тогда ТС выкупает официальный дилер (опять же по гарантированной выкупной стоимости), полученная сумма используется для погашения кредита. Отметим, клиенту понадобится заключить соглашение с дилером о выкупе машины: в документе указаны требования и условия выкупа, в том числе по обязательному обслуживанию машины у «официалов» и ограничение по пробегу – не более 80 тыс. км.

При этом владельцу не нужно переживать о том, что он не сможет погасить свой кредит, так как размер гарантированной минимальной выкупной стоимости автомобиля в рамках программы «Комфорт+» составляет 70% от стоимости автомобиля (то есть она выше максимального размера остаточного платежа).



Новый финансовый инструмент для покупки RAV4 уже сейчас можно использовать у всех официальных дилеров Toyota на территории России. Актуальные цены на кроссоверы, произведённые после 21 июля текущего года, варьируются в диапазоне от 1 961 500 до 2 857 500 рублей.

