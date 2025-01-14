Дизайн нового кроссовера Citroen C5 Aircross почти полностью готов к производству

Французская марка Citroën сейчас входит в состав мультибрендового автогиганта Stellantis. Модель C5 Aircross появилась ещё в 2017 году, а в 2022-м пережила рестайлинг. На данный момент производитель продолжает заниматься разработкой нового поколения этого SUV. Напомним, его предвестника, то есть одноимённый концепт, компания представила осенью прошлого года в рамках Парижского автосалона.

Концепт Citroën C5 Aircross нового поколения

Теперь, в рамках выставки в Брюсселе, некоторые подробности о новинке рассказал дизайнер Citroën Пьер Леклерк, информацией поделилось британское издание Autocar. Согласно его словам, прошлогодний шоу-кар хоть и получил ряд концептуальных решений, на самом деле в плане дизайна весьма близок к серийной версии: Пьер Леклерк добавил, что «на 95% это то, что будет направлено в производство».

Стоит ожидать, что товарному Citroën C5 Aircross следующей генерации сохранят необычной формы «пиксельную» светодиодную головную оптику, а также очень тонкие горизонтальные линии задних фонарей. Скорее всего, у нового паркетника будет более покатая крыша, чем у актуальной версии. Кроме того, ему, вероятно, достанутся выдвижные дверные ручки и «оквадраченные» накладки на колёсные арки.

Ожидается, что в списке исключительно «концептуальных» особенностей останутся сложный узор, используемый в оформлении колёсных дисков, а также объёмный и массивный обвес из некрашеного пластика по периметру кузова (у серийного варианта, вероятно, будет обвес визуально «поспокойнее»).

Известно, что в основу следующего C5 Aircross ляжет платформа STLA Medium, которая породнит будущую новинку с актуальным кросс-купе Peugeot 3008 и семейным трёхрядным кроссовером Peugeot 5008, а также нынешним Opel Grandland.

Салон в компании решили пока не демонстрировать (даже в виде концепта). Пьер Леклерк отметил, что в компании решили сохранить «немного тайны» до официальной презентации. Впрочем, ожидается, что он многое позаимствует у актуальных Citroën C3 (кросс-хэтчбек был представлен осенью 2023-го) и C4 (дебютировал минувшей осенью). В этом случае следующий C5 Aircross, скорее всего, снабдят 7-дюймовой виртуальной приборкой и 10-дюймовым тачскрином новой информационно-развлекательной системы, а также множеством физических кнопок.

На фото: салон актуального Citroën C4 1 / 2 На фото: салон актуального Citroën C4 2 / 2

Официальной информации о «технике» пока нет. Вероятно, её товарный C5 Aircross нового поколения разделит с родственными моделями Peugeot и Opel. В этом случае на европейском рынке новинка может быть представлена в виде гибрида с бензиновой турботройкой объёмом 1,2 литра, подзаряжаемого гибрида с турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, а также полностью электрических версий с несколькими вариантами тяговых батарей.

Согласно плану французской марки, Citroen C5 Aircross новой генерации появится в следующем году, цены станут известны позже. Отметим, на домашнем рынке, во Франции, актуальный plug-in гибридный паркетник стоит не менее 46 150 евро, что эквивалентно примерно 4,86 млн рублей по текущему курсу.