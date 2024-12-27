Для Toyota RAV4 подготовили две «суровые» версии

Премьеру двух концептов на базе RAV4 проведут в начале следующего года. Но судьба у них наверняка будет разная: один получил футуристичный облик и, вероятно, так и останется в статусе шоу-кара, а вот на примере второго продемонстрировано использование различных «допов».

Кроссовер Toyota RAV4 актуального поколения стал основой для двух концептов. Один из них назвали Dark Side Performance, у второго же собственного имени как такового нет, зато он ближе к реальности. Презентация новинок пройдет в январе на автосалоне в Токио, посвященном в основном тюнингу. Причем эти шоу-кары выставит не сама компания Toyota, а ее местная «дочка» — Toyota Industries.

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Паркетник Dark Side Performance отличился футуристичным обликом. У него не только внушительный обвес и массивные накладки на колесных арках, но также заглушка вместо радиаторной решетки. Кроме того, на этой заглушке и бамперах имеются светодиодные полоски. Диодные линии аналогичного цвета есть и в салоне. О технике компания не рассказала. Впрочем, это все равно неважно, ведь Dark Side Performance наверняка так и останется в статусе шоу-кара.

Dark Side Performance

Второй прототип сделан на базе серийного «внедорожного» варианта Toyota RAV4 для японского рынка. Автомобиль демонстрирует новый пакет «допов» под названием Outdoor Lifestyle. То есть впоследствии детали из этого набора (если не весь пакет целиком) вполне могут оказаться в списке опций для товарного кроссовера. Фишки второго концепта – радиаторная решетка в крупную сетку, черная наклейка на капоте, багажник на крыше, расширители колесных арок с заклепками и красные брызговики.

Концептуальный Toyota RAV4 с пакетом Outdoor Lifestyle 1 / 2 Концептуальный Toyota RAV4 с пакетом Outdoor Lifestyle 2 / 2

Между тем кроссовер Toyota RAV4 готовится перейти в следующее поколение. Вероятно, премьера свежего SUV состоится в США, ведь эта страна является главным рынком для модели. Так что в Японии нынешний RAV4 еще может успеть обзавестись тем самым пакетом Outdoor Lifestyle.