Недавно в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии нового поколения популярного японского кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность оценить, как изменится его внешний вид.

Компактный кроссовер RAV4 появился в гамме японского автопроизводителя в 1994 году. Он изначально позиционировался как автомобиль для активного отдыха, а его название можно расшифровать как Recreation Active Vehicle, цифра 4 при этом обозначает полный привод. Сегодня производится уже пятое поколение паркетника, его премьера состоялась в марте 2018 года. Осенью 2021 года RAV4 получил небольшой рестайлинг, а сейчас Toyota готовит полностью новое поколение модели, и первые тестовые образцы уже выехали на дороги общего пользования.

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Первые опубликованные шпионские фотографии пока весьма невысокого качества, однако какие-то детали уже можно разглядеть. На первый взгляд кроссовер по пропорциям очень похож на нынешний и даже кажется рестайлинговой версией, однако кузовные панели у него явно новые: немного изменится форма бокового остекления за счёт треугольников в передних дверях и окошек за задними дверьми. Также по-другому сделаны нижние части боковых дверей. Передняя часть паркетника полностью новая, она будет оформлена в актуальной стилистике компании и станет перекликаться с такими моделями, как Camry и Crown. Решётка радиатора встроена в бампер, а по его бокам, скорее всего, расположатся вертикальные декоративные вставки. Корму кроссовера на шпионских фотографиях пока видно хуже всего, но можно отметить более узкие горизонтальные фонари, которые могут растянуться во всю ширину задней двери. Ниша номерного знака разместится чуть выше, а задние стойки и окно станут более вертикальными.

Рендер нового Toyota RAV4

Нынешний RAV4 построен на модульной платформе TNGA-K, и новое поколение будет сделано на ней же. Вполне вероятно, здесь будет применён тот же подход, что и в случае с новой Camry, которую называют новым поколением, хотя по факту это серьёзно переработанная версия прошлой генерации. Кроссовер сохранит традиционные и гибридные силовые установки, а в дальнейшем может появиться и полностью электрическая модификация.

Рендер нового Toyota RAV4

Премьера нового Toyota RAV4 ожидается в следующем году. Между тем несколько дней назад стали известны цены на новый внедорожник ﻿Toyota 4Runner 2025 модельного года.