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Кроссоверу Toyota RAV4 оставят только полный привод на японском рынке

27.11.2024 373 0 0

Модель ждут и другие изменения, в том числе и лишение синего логотипа, который ранее был доступен гибридам. Посвежевшему SUV присвоят 2025 модельный год.

Выпуск Toyota RAV4 был налажен в 1994 году, за прошедшее время модель успела четыре раза сменить генерацию. Кроссовер нынешнего пятого поколения дебютировал в 2018-м, а обновление он пережил в 2021 году. Сейчас японский производитель занимается разработкой «шестого» SUV, по предварительным данным, новинка появится в следующем году.

На фото: актуальный кроссовер Toyota RAV4 (версия для японского рынка)

В преддверии появления Toyota RAV4 шестого поколения в компании решили «освежить» актуальный кроссовер, предназначенный для домашнего рынка. Как сообщает японское издание Creative Trend, этому варианту присвоят 2025 модельный год, цены станут известны завтра. Отметим, изменения затронут в том числе технику.

Так, наиболее значительным изменением для SUV 2025 модельного года станет исключение переднеприводных модификаций из японской линейки, то есть на домашнем рынке RAV4 теперь будет представлен только с полным приводом – речь идёт о бензиновых версиях, «обычных» гибридах и о вариантах с plug-in гибридной установкой E-Four AWD.

На фото: салон актуального кроссовера Toyota RAV4 (версии для японского рынка)

При этом у Toyota RAV4 нового модельного года не ожидается практически никаких изменений в оформлении салона и во внешности, за исключением слегка подправленного переднего бампера. Ещё в списке изменений – замена синего логотипа марки на стандартную эмблему, которая сочетается с новым значком HEV и с синей точкой – «композиция» располагается на двери багажника.

Ещё в компании решили к 2025 модельному году расширить список стандартных функций для всех комплектаций автомобиля, предназначенного для домашнего рынка. В обновлённый список вошли: мониторинг слепых зон, подключенная навигационная система и встроенное в боковые зеркала освещение пола. Помимо этого, plug-in гибридной модели запасное колесо с алюминиевым диском заменила вариантом со стальным.

Известно, что производство бензиновых и гибридных версий Toyota RAV4 нового модельного года начнется в декабре 2024-го, а посвежевший PHEV-вариант встанет на конвейер в январе следующего года.

Напомним, пару месяцев назад стало известно о том, что Toyota лишила подключаемые гибриды RAV4 и Prius, продаваемые на американском рынке, «фамилии» Prime. В итоге они получили более понятную прибавку к названию – PHEV или Plug-in Hybrid – эти варианты уже используются в Европе и, кстати, в Японии.

В начале текущего месяца Toyota показала, как мог бы выглядеть топовый хардкорный RAV4: концепт, который получил название RAV-X, был представлен в рамках выставки SEMA, которая прошла в Лас-Вегасе (США).

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