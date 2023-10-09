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  • Для тех, кто любит потяжелее: новый пикап Harley-Davidson на базе Ford F-250 Super Duty

Для тех, кто любит потяжелее: новый пикап Harley-Davidson на базе Ford F-250 Super Duty

09.10.2023 453 0 0

Американская компания FOX Factory Performance Vehicle Development (PVD) и её дочернее тюнинг-ателье Tuscany Motor из города Элкхарт (штат Индиана) представили новый официальный грузовик Harley-Davidson на базе Ford F-250 Super Duty 2023 модельного года: по традиции щедрый декор в стиле Harley-Davidson здесь сочетается с доработанной подвеской.

Tuscany Motor занимается тюнингом с 1998 года и является официальным производителем грузовиков с атрибутикой Harley-Davidson. На протяжении двух десятилетий легендарная мотоциклетная компания выбирала своим официальным пикапом Ford F-150, но в 2020 году у клиентов Harley-Davidson появилась альтернатива в виде специально доработанного GMC Sierra, а теперь гамму пополнил полноприводный тяжёлый пикап Ford F-250 Super Duty.

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Рецепт доработок остаётся неизменным: фирменный декор Harley-Davidson оранжевого цвета плюс новая подвеска. По сравнению со стандартным пикапом дорожный просвет Harley-Davidson Ford F-250 Super Duty увеличен на 127 мм, установлены новые рычаги от BDS Suspension, энергоёмкие амортизаторы Fox, настроенные особым образом специально для этой модели, и рулевой демпфер Fox. Оба моста зависимые неразрезные. Эксклюзивные 22-дюймовые колёса обуты в «зубастые» 37-дюймовые покрышки BFGoodrich, отлично подходящие для езды по бездорожью.

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Силовой агрегат стандартный — 6,7-литровый турбодизель Ford V8 Power Stroke (507 л.с., 1627 Нм) в сочетании с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Под новое шасси Tuscany Motor заново калибрует спидометр и электронные ассистенты водителя, такие как систему мониторинга слепых зон и камеры кругового обзора.

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Внешние особенности нового пикапа Harley-Davidson — это капот с передней торцевой вентиляционной прорезью, модифицированный передний бампер с оранжевыми буксировочными петлями и светодиодной гирляндой, расширители колёсных арок, накладки на боковинах, выдвижные подножки с подсветкой, оранжевые вставки в боковых воздуховодах, накладка на откидной борт кузова с крупной надписью Harley-Davidson, крышка для кузова с крупным логотипом Harley-Davidson, сдвоенный выхлопной патрубок с оранжевым оребрением и другие мелочи.

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В салоне покупатель обнаружит массу оранжевых вставок и логотипов Harley-Davidson, заново обитые кожей сиденья с оранжевой прострочкой, отделанную чёрным глянцем центральную консоль, новые педали и коврики, надписи Harley-Davidson на порогах и табличку с серийным номером автомобиля.

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Минимальная цена Harley-Davidson Ford F-250 Super Duty составляет 117 280 долларов, что примерно на 20 000 дороже стокового пикапа в топовой комплектации Limited.

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