До дебюта кроссовера Polestar 3 осталось меньше двух недель

История Polestar началась в середине 90-ых годов, тогда это была гоночная команда, а позже подразделение переквалифицировалось в тюнинг-ателье компании Volvo. В 2017 году появился отдельный самостоятельным бренд со знакомым названием. Его первенцем стало гибридное купе Polestar 1, сейчас эту модель уже сняли с производства. Сейчас линейка включает в себя компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2, однако в дальнейшем её пополнит несколько анонсированных новинок. Так, совсем скоро компания покажет серийный электрический кроссовер Polestar 3.

В компании наконец назвали точную дату дебюта SUV: презентация пройдёт 12 октября в рамках специального мероприятия в Копенгагене, столице Дании. Производство новинки будет налажено в начале 2023 года на мощностях американского завода, принадлежащего Volvo (расположен в штате Южная Каролина). Дилеры начнут принимать заказы сразу после дебюта, ранее назывался ориентировочный ценник: вероятно, в Европе стоимость будет варьироваться от 75 до 110 тыс. евро.



Известно, что Polestar 3 разделит платформу SPA2 с Volvo EX90: это электрический кроссовер, который станет преемником XC90; недавно Kolesa.ru публиковал тизер новинки, которая дебютирует в ноябре текущего года. При этом у Polestar 3 будет иной кузов с более спортивными чертами и другой, более обтекаемой линией крыши.



Судя по официальным снимкам, у новинки будет оригинальный капот, T-образная головная оптика, широкие колёсные арки и высокая «талия». Также на снимках кормы виден спойлер на верхней части багажной двери и изогнутой формы задние фонари, соединённые между собой по верхним частям «подков» светящейся линией. По центру пятой двери расположен логотип шведского бренда.

Информации о салоне пока немного: в компании рассказали, что интерьер получит детали золотого цвета, в том числе в оформлении ремней безопасности, а также в салонной подсветке. Кроссовер получит комплекс современных систем безопасности (такое же впоследствии будет и у Volvo EX90). Кроме того, уже базовой версии модели пообещали пневматическую подвеску с двухкамерными пневмобаллонами и адаптивными амортизаторами.



Polestar 3 оснастят двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). У вариантов с дополнительным пакетом Performance Pack совокупная мощность этой полностью электрической системы составит 517 л.с., а максимальный крутящий момент – 910 Нм. Ёмкость тяговой батареи по-прежнему не называется, ранее в компании отмечали, что запас хода на одной зарядке у нового кроссовера составит около 600 км.



Напомним, в прошлом месяце стало известно о том, что шведский производитель намерен запустить в серию купе-кабриолет Polestar 6, в основу которого ляжет концепт, представленный в марте текущего года. Совокупная отдача его силовой установки составит 884 л.с. (900 Нм). Производство этой новинки стартует в 2026 году, при этом дилеры уже принимают предзаказы.

