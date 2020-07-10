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  • До премьеры меньше недели: новый глобальный кроссовер Nissan показался на видео

До премьеры меньше недели: новый глобальный кроссовер Nissan показался на видео

10.07.2020 239 0 0

Японская компания сначала запустит продажи новинки на домашнем рынке, а ближе ко второй половине 2021 года паркетник доберётся до США и Европы.

 

История пока ещё не представленного «розеточного» кроссовера Nissan Ariya началась в 2017 году, когда японцы на Токийском автосалоне показали концептуальный электрокар IMx. На вид он был весьма футуристичен и явно не претендовал на запуск в серию. Вторым этапом стал другой электрокроссовер: он получил имя Ariya и дебютировал также в статусе концепта, хотя и явно был намного ближе к товарному воплощению. Теперь в Nissan готовятся к дебюту уже серийного электрокросса, мероприятие (в онлайн-формате) пройдёт в следующую среду, 15 июля.

Судя по опубликованным в Сети изображениям, внешность товарной версии Ariya мало чем будет отличаться от одноименного концепта. Это подтверждается в том числе и новым видеотизером, который марка сегодня выложила на Youtube, дабы подогреть интерес к своему электрокроссу. В ролике автомобиль крупным планом полностью в кадр не попадает (надо ведь сохранить интригу до премьеры). Судя по видеоряду, Ariya «поймали» в ходе дорожных испытаний (в том числе по снегу).

Концепт Nissan Aryia 2019 года
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Концепт Nissan Aryia 2019 года
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Концепт Nissan Aryia 2019 года
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Как мы сообщали ранее, серийная Ariya сохранит компоновку передней части от концепта – не поменяет форму светодиодная головная оптика и дневные ходовые огни в виде бумерангов (они обрамляют заглушку на месте традиционной решётки радиатора). На корме осталась светодиодная полоса, которая проходит между фонарями через всю её ширину. Под этой полосой по центру багажной двери располагается надпись Nissan.

Напомним, внешность серийной Ariya была рассекречена весной текущего года, когда в Сети оказались изображения электрического кроссовера Nissan из аргентинского патентного ведомства. Тогда стало ясно, что в список немногочисленных отличий от концепта у товарной Ariya вошли антенна на крыше, датчики парковки, меньший диаметр колёсных дисков (у шоу-кара они размером 21 дюйм), а также иное расположение люка для зарядки – он находится на небольшом расстоянии от передней двери, а не прилегает к ней, как у прототипа.

Тизер серийной версии Nissan Ariya

Фотографий салона новинки пока нет. В оснащение «зелёного» паркетника войдёт система помощи водителю ProPilot 2.0. Это так называемый «трассовый автопилот», который активизируется на загородных дорогах при движении в пределах одной полосы. В отличие от предыдущей версии, нынешняя система позволяет водителю не держать руки на руле, но его взгляд всё равно должен быть направлен на дорогу (за этим следит камера, расположенная в салоне).

Батарея, ёмкость которой пока не уточняется, находится под полом салона. Ожидается, что запас хода будущей новинки будет равен примерно 483 км. В компании всё ещё не раскрыли информацию о силовой установке серийного паркетника Nissan Ariya. По предварительным данным, базовыми для электрокара станут версии с одним электромотором, для версий подороже предусмотрено два электродвигателя (по одному на каждой оси). Второй вариант был у прототипа (характеристики не озвучили).

Патентные изображения серийной версии Nissan Ariya
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Патентные изображения серийной версии Nissan Ariya
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Патентные изображения серийной версии Nissan Ariya
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В основе Nissan Ariya лежит новая платформа CMF-EV, которая была разработана для «зелёных» автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Позже на эту «тележку» поставят «розеточные» SUV двух других марок. Так, французы намерены выпустить на ней паркетник по мотивам концепта Renault Morphoz, а японцы, вероятно, используют её для электроверсии Mitsubishi Outlander. 

Nissan сначала планирует запустить продажи Ariya на домашнем рынке, а ближе ко второй половине 2021 года «розеточный» паркетник доберётся до США и Европы. Ранее предполагалось, что японцы думают о выводе «зелёной» новинки на российский рынок: поводом для обсуждений стало то, что компания зарегистрировала имя Ariya в РФ. Такой вариант возможен, хотя и вызывает некоторые сомнения, ведь спрос на электрокары у нас по-прежнему низкий, а инфраструктура находится в зачаточном состоянии.

кроссовер новинки Nissan Nissan Ariya

 

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