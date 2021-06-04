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  • До премьеры несколько дней: Toyota продолжает дразнить тизерами Land Cruiser 300

До премьеры несколько дней: Toyota продолжает дразнить тизерами Land Cruiser 300

04.06.2021 95 0 0

Ранее в компании озвучили дату онлайн-презентации новинки: внедорожник следующего поколения покажут на следующей неделе, 9 июня.

 

Японская компания выпускает актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с 2007 года. За прошедшее время автомобиль пережил два серьёзных рестайлинга, а теперь на финальной стадии разработки находится новое поколение модели: внедорожнику присвоят индекс «300». В начале этой недели появился первый видеотизер будущей новинки, а также Тойота озвучила дату дебюта – 9 июня. Теперь в сети появился второй короткий ролик.

В новом видеотизере опять же видно только переднюю часть автомобиля, можно разглядеть часть головной оптики со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также крупную радиаторную решётку с рисунком в виде горизонтальных линий и сравнительно небольшим логотипом бренда на ней.

Однако «интриговать» Тойоте, пожалуй, уже поздновато: этой весной в Сети оказались неофициальные снимки глобального флагманского внедорожника нового поколения, так что многие уже видели автомобиль «целиком». Напомним, на основании этих снимков дизайнер Kolesa.ru создал рендеры, демонстрирующие каким окажется Land Cruiser 300.

Рендер Toyota Land Cruiser 300

Ожидается, что кроме более крупной радиаторной решётки автомобиль получил новые полностью светодиодные фары с оригинальной Т-образной графикой ходовых огней. Судя по всему, подоконную линию сделали восходящей за задними дверями, а задние боковые окна теперь немного скошены сверху. Боковые зеркала, очевидно, на ножках, которые крепятся к передним дверям, а не к оконному основанию (также как и на кроссоверах RAV4 и Highlander).

Как мы отмечали ранее, вероятнее всего, корма Land Cruiser 300 получила новые L-образные фонари более узкой формы. По предварительным данным, у новинки увеличенная до 2900 мм колёсная база: то есть расстояние между осями стало на 50 мм больше (по сравнению с нынешним).

Ожидается, что в списке отличий топовой версии модели окажется увеличенная на 20 мм длина (до 4985 мм). Кроме того, такую версию можно отличить по множеству хромированных элементов в оформлении, колёсным дискам большего размера, дополнительным тачскринам в салоне и наличию четырёхзонного климат-контроля, а также аудиосистемы с 14 динамиками.

На фото: Toyota Land Cruiser 200

Рамный внедорожник Toyota в ходе смены генерации переехал на платформу TNGA-F. Известно, что из моторной гаммы Land Cruiser исчез восьмицилиндровый атмосферный двигатель объёмом 4,6 литра. По предварительным данным, в линейку новинки входят бензиновая «турбошестёрка» объёмом 3,5 литра с отдачей в 415 л.с. (максимальный крутящий момент – 650 Нм), а также 306-сильный дизельный шестицилиндровый турбомотор объёмом 3,3 литра (700 Нм). В пару к обоим вариантам, скорее всего, предложат только десятиступенчатый «автомат».

Конечно, новый рамный внедорожник Toyota доберётся и до российского рынка, цены на Land Cruiser 300 в РФ станут известны позже. Согласно официальному сайту бренда, ценник актуального Land Cruiser 200 у нас сейчас начинается с отметки в 5 412 000 рублей. За топовую версию нужно заплатить не меньше 6 546 000 рублей.

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