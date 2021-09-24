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  • До презентации обновлённого Ford Focus осталось несколько месяцев: новое фото

До презентации обновлённого Ford Focus осталось несколько месяцев: новое фото

24.09.2021 109 0 0

Вероятно, презентация «посвежевшего» Фокуса пройдёт в конце текущего года, а на европейский рынок модель выйдет весной 2022-го.

 

Американская марка Ford постепенно сокращает свою линейку «легковушек», переключаясь на сегмент SUV: процесс в различной степени затронул все рынки присутствия бренда. Несмотря на это, из Европы, к примеру, пока что не планирует уходить Focus: модель актуального четвёртого поколения появилась в 2018-ом, а в скором времени компания готовится представить «посвежевший» вариант.

На фото: актуальный Ford Focus

В течение «ковидного» 2020 года старосветские дилеры реализовали 173 853 Фокуса: этот результат на 22,5% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году отрицательная динамика у модели сохраняется: за первые семь месяцев клиенты купили 56 059 автомобилей, что на 45% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Вероятно, нынешний спад можно объяснить в том числе тем, что клиенты ждут обновлённый Ford Focus.

Разработка «посвежевшей» версии модели на данный момент находится в завершающей стадии. Ожидается, что компания представит такой Ford Focus, предназначенный для европейского рынка, в конце текущего года, а до дилеров новинка доберётся весной 2022-го. Пока что Форд продолжает держать информацию о внешности будущего Фокуса в секрете, что позволяет художникам продолжать представлять свои варианты.

Ранее Kolesa.ru уже публиковал изображения посвежевшего Ford Focus, причём не только от наших коллег из испанского издания, но и собственные рендеры седана, созданные нашим дизайнером Никитой Чуйко. Теперь появилось новое – «уточнённое» – изображение «посвежевшего» хэтчбека, предназначенного для старосветского рынка. На этот раз рендер снова от художника motor.es.

Новый рендер рестайлингового Ford Focus

Судя по свежей «картинке», в ходе рестайлинга модель может получить иные горизонтально расположенные фары с изменёнными светодиодными дневными ходовыми огнями (сама форма головной оптики при этом останется практически прежней). Также переднюю часть «освежат» за счёт бампера с другим интегрированным в него воздухозаборником. Как отмечают в издании, это придаст автомобилю более спортивный вид. Решётку радиатора тоже решили перерисовать: теперь у неё узор в виде сот, а сама она полностью окрашена в чёрный цвет.

Более ранний рендер обновлённого хэтчбека Ford Focus

Более свежих изображений кормы будущей новинки американской марки пока нет. Ожидается, что в этой части обновление может затронуть только задние фонари. Также официальных данных нет пока и об интерьере готовящегося Ford Focus. Ожидается, что в отделке салона будут использоваться иные материалы и новые цветовые решения, на передней панели окажется другой сенсорный экран мультимедийной системы, а список оборудования пополнится новыми функциями и системами безопасности.

Более ранний рендер обновлённого хэтчбека Ford Focus

В моторной гамме «посвежевшего» Focus «сюрпризов», вероятно, не будет. У европейского Фокуса останутся бензиновые 1,0-литровые двигатели EcoBoost (в составе «мягкогибридной» установки MHEV), их отдача варьируется в диапазоне от 100 до 155 л.с. Также по-прежнему окажутся доступны 1,5-литровые версии с отдачей от 150 до 182 л.с. и дизель EcoBlue (мощность – от 120 до 155 л.с.). Как сообщалось ранее, в линейке Фокуса будет подзаряжаемый гибрид, в основу установки которого войдёт бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором. Совокупная мощность системы равна 190 л.с. У такой версии ожидается передний привод, восьмиступенчатый «автомат» и батарея «скромной» ёмкости (1,1 кВт*ч).

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