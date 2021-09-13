На прошлой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии рестайлингового седана, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Фокус четвёртого поколения был представлен в апреле 2018 года. Как и предыдущая генерация, он доступен в качестве 5-дверного хэтчбека, универсала и седана. Последний как раз на днях попался в объектив фотошпионов, и мы можем разглядеть некоторые особенности внешнего вида рестайлинговой модели. Сильнее всего на тестовых образцах закамуфлирована передняя часть, она же получит и наибольшие изменения. Отчётливо видны новые фары с U-образными светодиодными ходовыми огнями (одновременно выполняющими роль указателей поворотов), которые станут чуть более узкими. Немного изменится форма решётки радиатора, которая получит новое наполнение, также обновится передний бампер.

Сбоку сколь-либо существенных изменений не ожидается, а вот сзади седан должен преобразиться. Запечатлённый фотошпионами тестовый образец пока не имеет никаких отличий от нынешней модели, однако мы предполагаем, что он получит новые фонари, подобно рестайлинговым хэтчбеку и универсалу. В этом случае графика светодиодных огней обретёт более строгие формы, внешний контур фонарей при этом останется неизменным. Также должны немного обновить задний бампер, мы изобразили один из возможных вариантов.

Помимо внешних изменений, ожидаются обновления и в интерьере: как минимум, появится более крупный экран мультимедийной системы. А вот техническая часть может остаться прежней, особенно учитывая то, что компания сейчас направляет основные ресурсы на кроссоверы и электромобили. Нынешний Фокус оснащается бензиновыми моторами 1.0 и 1.5 EcoBoost, а также дизельными 1.5 и 2.0 EcoBlue.

Премьера обновлённого Фокуса ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешний Ford Focus Sedan 1 / 3 Нынешний Ford Focus Sedan 2 / 3 Нынешний Ford Focus Sedan 3 / 3

Сегодня в России Фокус, равно как и другие легковые модели марки, официально не предлагается. Модельный ряд марки представлен лишь Транзитами в нескольких вариантах исполнения – 2-дверное шасси (от 2 099 000 рублей), фургон (от 2 264 000 руб.) и микроавтобус (от 2 487 000 руб.). Все версии оснащаются дизельным мотором 2.2 TDCI мощностью от 125 до 155 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой».

Кстати, на днях стало известно о том, что Форд прекращает производство автомобилей в ещё одной стране.