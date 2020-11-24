До ремонта лучше не ездить: в России отзывают BMW X5, X6 и X7

Под отзыв попали новенькие кроссоверы BMW X5, X6 и X7, произведённые в период с августа по октябрь этого года и реализованные в нашей стране официальными дилерами. На них необходимо заменить подрамник передней подвески.

Отзыв в России — часть глобального отзыва, подробности которого отражены в документах Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA). Из них следует, что 8 октября этого года сотрудники индонезийского предприятия, осуществляющего крупноузловую сборку моделей BMW для местного рынка, обнаружили разрыв сварного шва между подрамником передней подвески и кронштейном резинометаллического шарнира правой рулевой тяги. О дефекте доложили в штаб-квартиру баварской фирмы, оперативное расследование показало, что дефект этот допустил поставщик подрамников, американский завод Gestamp Chattanooga (штат Теннеси): после планового обслуживания сварочного оборудования не была проведена его проверка и партия подрамников ушла с завода с браком.

Количество бракованных подрамников вычислили достаточно оперативно, отзыв в США затронул всего 83 автомобиля, а в России — 216, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Ремонтные мероприятия сведутся к замене подрамника. В США отзывная компания сопровождалась оповещением владельцев о запрете эксплуатации машин из группы риска, так как ненадёжная фиксация рулевой тяги может привести к утрате контроля над автомобилем и аварии. Дилерам сказали на время ремонта выдать владельцам попавших под отзыв кроссоверов подменные автомобили. Но это США, а на сайте Росстандарта — ни слова ни о запрете на эксплуатацию, ни о подменных машинах.



Добавим, что в июле этого года BMW уже отзывала несколько моделей в России из-за риска обрыва рулевых тяг, но тогда проблема была не в плохой сварке, а в неудачной конструкции самих тяг, которую инженерам пришлось доработать.

