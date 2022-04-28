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  • Dodge Hornet дебютирует до конца года: кроссовер многое позаимствует у Alfa Romeo Tonale

Dodge Hornet дебютирует до конца года: кроссовер многое позаимствует у Alfa Romeo Tonale

28.04.2022 72 0 0

Информацию о том, что американская марка расширит модельный ряд за счёт паркетника, на этот раз подтвердил генеральный директор марки Тим Кунискис.

 

Показатели продаж марки Dodge на домашнем рынке снижаются в течение последних трёх лет. Так, в 2019 году бренд потерял почти 8%, по итогам ковидного следующего года – ещё около 37%, а за 2021-ый клиенты в Штатах купили 215 724 экземпляра, что на 19,3% меньше, чем годом ранее. В начале 2022-го по-прежнему наблюдается отрицательная динамика: за первый квартал дилеры реализовали 41 042 машины (почти на 36% меньше, чем в январе-марте прошлого года).

На фото: Alfa Romeo Tonale

Марка Dodge принадлежит автогиганту Stellantis. Одна из задач, стоящих перед брендом – увеличить продажи, в этом ему должны помочь новинки сегмента SUV, в том числе младший кроссовер, слухи о разработке которого появились ещё в прошлом году. Тогда же предполагалось, что он получит имя Hornet. Как сообщает Detroit Free Press, теперь генеральный директор марки Тим Кунискис подтвердил, что паркетник с таким названием расширит модельный ряд марки, причём его премьера состоится до конца текущего года.

Напомним, наименование Hornet в 50-ых годах прошлого века было присвоено семейству полноразмерных рамных моделей компании Hudson. Позднее, в 70-ых (к тому времени Hudson уже влилась в корпорацию American Motors), это название получила линейка компактных «легковушек» AMC с несущим кузовом. Затем AMC поглотила корпорация Chrysler, а также было заключено соглашение с Daimler: в итоге в 2006 году был представлен концепт Dodge Hornet – он представлял собой нечто среднее между микровэном, хэтчбеком и кроссовером.

Теперь же это имя получит компактный кроссовер Dodge. Как сообщалось ранее, новинка американской марки станет «близнецом» ранее представленного Alfa Romeo Tonale. Напомним, ранее «шпионские» снимки Hornet появлялись в Сети: на них была показана только передняя часть и то не полностью, а также интерьер. Судя по этим фото, автомобиль являлся полной копией паркетника итальянской марки.

Известно, что модели разделят «тележку»: как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе кроссовера Tonale находится платформа FCA Small Wide разработки Fiat. Вероятно, моторная гамма тоже будет как минимум частично позаимствована. Так, издание прочит новинке Dodge версию PHEV, которая у Alfa Romeo Tonale едина с Jeep Compass 4xe.

На фото: салон Alfa Romeo Tonale

Напомним, в основе его установки находится бензиновая «турбочетвёрка» MultiAir объёмом 1,3 литра (идёт в паре с 6АКП), которая приводит в движение передние колёса; на задней оси расположен 122-сильный электромотор. Совокупная мощность этой системы составляет 275 л.с. Блоки аккумулятора расположены в центральном тоннеле и под задним диваном, их суммарная ёмкость равна 15,5 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет 60 км. На разгон с места до «сотни» у полноприводного Tonale PHEV уходит 6,2 секунды.

Кроме того, Dodge Hornet, вероятно, получит и более «традиционную начинку». Есть вероятность (хотя нет подтверждения), что ей станет двигатель, с которым Alfa Romeo Tonale должен выйти на американский рынок. Речь идёт о четырёхцилиндровом 2,0-литровом турбомоторе, мощность которого составляет 256 л.с. Он агрегатируется с девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, у такого кроссовера полный привод с муфтой на задней оси.

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