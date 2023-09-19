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Долой паруса! Mikatsu отпраздновал юбилей на первом open air фестивале

19.09.2023 68 0 0

В эту субботу, 16 сентября, в Серебряном Бору (пляж La Plage), федеральная сеть спортивной техники Globaldrive отпраздновала 15-летний юбилей флагманского водно-моторного бренда Mikatsu на первом фестивале Mikatsu Race Cup 2023 и объединила почти 100 человек! 

Гости воочию увидели линейку лодочных моторов Mikatsu мощностью от 5 до 115 лошадиных сил, а также протестировали водно-моторную технику. Самые смелые сразились в гонке на моторных лодках Stormline в акватории Серебряного бора. Первые 3 места получили аксессуары для рыбалки и не только. 

Гвоздем программы стали лекция от блогера Олеся Петровича о его путешествиях в самых диких местах России и мастер-класс по приготовлению ухи от Евгения Иванова – шеф-повара ресторана Тимати и Пинского, RED BOX. 

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Ценители экстремальной техники тоже не остались в стороне – им были представлены новинки: квадроцикл из линейки Sharmax – Sharmax 620 Force, а также Sharmax Activator 250 и эндуро-мотоциклы Sharmax Motors Expert Pro 300 и Sharmax Motors Powermax 250. 

Мы гордимся, что в Globaldrive нам удается создать комьюнити, которое каждый раз собирает вместе людей со схожими интересами — проводить время на природе активно и с пользой. Обычно на наших мероприятиях гости могут не только узнать и попробовать что-то новое для себя, но и получить самые яркие впечатления. Кстати, в самое ближайшее время мы расскажем про еще одно событие – первую эндуро-гонку Sharmax Motors, которую мы организуем уже в этом сезоне. Следите за новостями!
Эрнест Ишмаков
эксперт водно-моторного направления Globaldrive

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