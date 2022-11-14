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  • Donkervoort F22 — первая полностью новая модель с момента основания компании

Donkervoort F22 — первая полностью новая модель с момента основания компании

14.11.2022 98 0 0

Нидерландская компания Donkervoort Automobielen анонсировала на 10 декабря премьеру нового суперкара F22, который обещает стать самым лёгким в мире.

 

Компания Donkervoort, основанная в 1978 году Йопом Донкервортом, всю свою историю занималась выпуском лёгких спорктаров, конструкция которых восходит к легендарному Lotus Seven. В процессе эволюции Donkervoort ушёл куда дальше от оригинальной «семёрки», чем современный Caterham Seven, но всё же генезис считывался безошибочно. Последней моделью Donkervoort по мотивам британского исходника стал D8 GTO, прошлой осенью компания объявила о выпуске его финальной серии и теперь готовится представить новинку, спроектированную с чистого листа. Добавим, что с начала прошлого года компанией руководит Денис Донкерворт, сын Йопа Донкерворта.

Новая модель Donkervoort получила индекс F22 (его значение не раскрыто — возможно, цифра привязана к году дебюта), пока что компания опубликовала несколько тизеров и техническое описание в общих чертах. Известно, что Donkervoort F22 получит бензиновый двигатель, более экономичный и экологичный, чем у D8 GTO, который использовал доработанную тюнинг-ателье Abt 2,5-литровую бензиновую «турбопятёрку» Audi (EA855). Коробка передач у Donkervoort F22 будет механическая, но с электронной надстройкой, которая будет регулировать обороты двигателя для максимально быстрой и плавной смены ступеней.

Передние колёса, судя по эскизам, будут открытыми, как и у всех предыдущих моделей Donkervoort, при этом носовая часть заметно прибавила в ширине. В корме сохранятся выступающие колёсные арки, но они явно уже, чем у D8 GTO. В шасси будет совершенно новая активная подвеска. Дизайн F22 компания Donkervoort разработала полностью самостоятельно и чувствуется, что она пыталась совместить узнаваемый стиль с полностью новой конструкцией.

Самое смелое заявление гласит, что Donkervoort F22 станет самым лёгким в мире суперкаром из тех, что имеют доступ на дороги общего пользования, обещана масса сильно меньше 800 кг. Но надо полагать, что всё-таки не менее 700 кг, раз указан такой ориентир. Между тем современный топовый Caterham Seven 620 с компрессорным 2,0-литровым мотором Ford (314 л.с. и 297 Нм) весит всего 610 кг, одноако он не доступен в континентальной Европе (только в Великобритании), тогда как Donkervoort F22 будет чуть ли не глобальной моделью, хотя и малотиражной.

Кузов Donkervoort F22 рассчитан строго на двух человек, уровень комфорта будет на голову выше, чем в прошлых моделях. Заявлен некий инновационный дизайн крыши и прежде невиданный для Donkervoort уровень активной и пассивной безопасности. Звучит интригующе, ждём 10 декабря.

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