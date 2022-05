Наценка за универсальность: Caterham Seven 420 Cup стал самой дорогой моделью в гамме

Британская компания Caterham Cars продолжает перетряхивать модельный ряд, состоящий из различных вариаций на тему Lotus Seven. Новая версия Seven 420 Cup адресована любителям трек-дней, желающим добираться до автодрома на «боевой» машине, а не нанимать эвакуатор.

Весной прошлого года Caterham Cars перешла в собственность VT Holdings — это крупная автодилерская сеть из Японии. Теперь на повестке у компании остро стоит электрификация (батарейный EV Seven ожидается в 2023 году), но при этом она до последнего будет держаться за модели с ДВС, предлагая клиентам всё новые и новые модификации бензинового Seven. Осенью в гамме появилась новая базовая версия Seven 170 с трёхцилиндровым 660-кубовым моторчиком Suzuki, а на этой неделе представлен Seven 420 Cup, который позиционируется как лучший спорткар для трек-дней из тех, что когда-либо выпускал Caterham.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

За основу Seven 420 Cup взята обычная, дорожная версия Seven 420 с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» Ford Duratec (213 л.с., 203 Нм), но стандартная 5-ступенчатая «механика» заменена на гоночную 6-ступенчатую секвентальную коробку Sadev, а самоблокирующийся дифференциал включён в базовую комплектацию. Время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) сократилось с 3,8 до 3,6 с, максимальная скорость прежняя — 219 км/ч.



В подвеске установлены амортизаторы Bilstein с 10-ступенчатой механической регулировкой без специнструмента — пилот может буквально на обочине за пару минут поменять характеристики. Также в базовую комплектацию включены более производительный главный тормозной цилиндр и вентилируемые диски с 4-поршневыми суппортами, короткая рулевая рейка, щиток приборов с отделкой углепластиком, центральный тоннель с алькантаровой обивкой, быстросъёмный руль Momo с замшевой отделкой, полуслики Avon ZZR, короткие ветроотражатели вместо ветрового стекла, дуга безопасности, облегчённые светодиодные фонари, носовой обтекатель с дополнительным воздухозаборником в нижней части.



1 / 2 2 / 2

За доплату для Caterham Seven 420 Cup предлагаются три вида клетки безопасности вместо «плоской» базовой дуги, несколько вариантов ветрозащиты (можно вернуть «нормальное» лобовое стекло), углепластиковые крылья, кресла с углепластиковым каркасом и подогревом, печка, огнетушитель, несколько вариантов декора и многое другое.



Даже в базовом виде Seven 420 Cup сертифицирован для дорого общего пользования, то есть на нём можно доехать из дома до автодпрома и обратно. Цена — от 54 990 фунтов стерлингов, сейчас это самая дорогая модель в гамме.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Для сравнения скажем, что обычный Seven 420 стоит от 35 990 фунтов стерлингов, чисто трековый Seven 420R Race Package — от 48 990 фунтов стерлингов, а самый мощный в гамме дорожный Seven 620 с компрессорным мотором (314 л.с. и 297 Нм) — от 51 990 фунтов стерлингов. Сэкономить на самостоятельной сборке в случае Caterham Seven 420 Cup нельзя — в виде кит-кара эта модель не предлагается.