Дополнительные миллиарды: в России уточнили программу развития электротранспорта

Несмотря на то, что год от года в РФ наблюдается значительный (в процентном соотношении) прирост количества купленных электромобилей, на сегодняшний день рынка электрокаров в нашей стране, по сути, нет: по итогам продаж в 2020 году на долю полностью «батарейных» машин пришлось всего 0,1% от общего количества. Ранее мы уже сообщали о том, что власти решили разработать меры по поддержке такого транспорта, но что предлагалось потратить немалую сумму – 418 млрд рублей. Теперь стало известно, что размер вложений вырастет, причём, почти вдвое.



На фото: Porsche Taycan

Согласно обновлённому проекту концепции развития электротранспорта в РФ, теперь на реализацию мер требуется 803,7 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсант», предполагается, что из них 181,6 млрд рублей будут выделены из государственного бюджета. Освоить всю указанную сумму средств планируется до 2030 года.

Предполагается, что достичь цели по развитию рынка «зелёного» транспорта в РФ поможет формирование так называемой «тарифной защиты»: речь идёт об очередном повышении утилизационного сбора и ввозной пошлины (всё это серьёзно «бьёт» по импорту). Таким образом до 2030 года планируется пополнить бюджет программы на 72,4 млрд рублей.



Согласно новой версии программы, в 2022-2025 годах размер утильсбора на импортный электромобиль составит 360 тыс. рублей (сейчас – 32 тыс. рублей), в 2026-2027 годах он вырастет до 400 тыс. рублей, а в 2028-2030 годах – до 600 тыс. рублей. При этом пошлина с нынешней нулевой окажется равна 5% (останется на таком уровне до 2024 года), позже, в 2025-2030 годах она вырастет до 15%.

Отметим, такие меры, скорее, не помогут пополнить бюджет проекта, а лишат российский авторынок доступных по цене ввозимых электрокаров. При этом у разработчиков программы развития есть вариант и на такой случай: если импорт электромобилей будет ниже, чем прогнозируется, то проект предлагается финансировать за счёт средств, полученных от уплаты утилизационного сбора с машин с ДВС.



На фото: Audi e-tron

По ожиданиям авторов проекта, уже в 2022 году на российском рынке появятся отечественные электромобили от «Моторинвеста» (ранее занимался сборкой машин китайской марки Changan в Липецке): первую партию составят 3 тыс. «зелёных» машин, в следующем году объём производства планируется удвоить. В дальнейшем к местным производителям электромобилей присоединятся КамАЗ и «Автотор». В 2024 году совокупный объём должен составить уже порядка 28 тыс. единиц, а к 2030-му – 217 тыс. машин.

В программе указано, что, вероятно, до 2023 года продажа каждого отечественного электромобиля будет субсидироваться, однако позже их долю постепенно будут снижать. На момент окончания действия проекта, к 2030 году, она должна стать равной примерно 10%. Предполагается, что клиентам будет предоставляться скидка в размере 25% от стоимости по кредиту или лизингу. Далее, в 2026-ом скидка сократится до 20%, а к 2030 году составит 10%. На субсидии понадобится 121 млрд рублей.



При этом до 2023 года к списку «российских электромобилей» будут относить те, которые собраны на территории страны, в 2024 году он будет распространяться на те, для которых в том числе выполнена сварка и окраска, а с 2025 года понадобится установка локализованной батареи и собранного в РФ электродвигателя.

