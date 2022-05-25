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  • Дорогой переход на газ: в РФ увеличится госпошлина за тюнинг и установку ГБО

Дорогой переход на газ: в РФ увеличится госпошлина за тюнинг и установку ГБО

25.05.2022 155 0 0

Соответствующий законопроект уже одобрен в первом чтении, в скором времени Госдума рассмотрит его во втором и третьем. За счёт изменения пошлин власти хотят пополнить федеральный бюджет.

 

В РФ действуют особые нормы, касающиеся автовладельцев, решивших внести изменения в конструкцию своего автомобиля, будь то модернизация двигателя, тормозов, или же установка нештатной лебёдки, дополнительного освещения, а также перевод автомобиля на газовое топливо. Во всех случаях потребуется получение специальных документов и, конечно же, за всё это придётся платить.

О том, что власти готовят повышение пошлин для владельцев «переделок», стало известно ещё весной прошлого года. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс был подготовлен Министерством внутренних дел РФ. Теперь Госдума одобрила инициативу в первом чтении. Окончательное решение, скорее всего, будет принято в следующем месяце. В случае одобрения, новый размер госпошлин введут в начале следующего года.

Согласно документу, за разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства автовладельцам придётся платить 1 тыс. рублей. Кстати, в случае, если придёт отказ в выдаче такого разрешения (для отказа предусмотрен перечень условий), это всё равно будет расцениваться как предоставленная госуслуга, то есть платить за неё также нужно.

Кроме того, в законопроекте указано, что «подорожает» свидетельство о соответствии ТС с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. На сегодняшний день за выдачу этого документа требуется заплатить 800 рублей, а в случае одобрения поправок в Налоговый кодекс «ценник» увеличится до 1,5 тыс. рублей.

Как отметили в «Парламентской газете», ещё один момент поправок касается госпошлины за выдачу свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов: стоимость документа составит 1,5 тыс. рублей. Такая сумма будет взиматься в случае выдачи документа взамен утраченного либо пришедшего в негодность. А продление срока действия свидетельства обойдётся в 1 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, который рассмотрели в Госдуме, каждый год МВД выдает примерно по 235 тыс. – 240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей и ещё более 220 тыс. свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. По подсчётам инициаторов, увеличение госпошлин позволит пополнить доходы федерального бюджета на 700 млн рублей ежегодно.

Напомним, ещё один документ, вероятно, скоро подорожает практически для всех автовладельцев – речь идёт о полисе ОСАГО. Как сообщалось ранее, средняя стоимость обязательной страховки может вырасти примерно на треть. В Российском союзе автостраховщиков это объяснили подорожанием запчастей, что сделало ремонт машин, повреждённых в ДТП, более дорогостоящим.

Россия авто и общество тюнинг законы

 

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