Дорогу «китайцам»: пандемия помогла «поднебесным» брендам нарастить популярность в России

Kolesa.ru решил подробнее изучить актуальное состояние российского автомобильного рынка. Судя по данным АЕБ, которая использует данные по дилерским отгрузкам, за первые три квартала 2021 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей подросли на 15,1% до 1 260 111 шт. Мы решили сравнить этот показатель со статистикой регистраций новых машин в подразделениях ГИБДД, которую предоставил «Автостат». С января по сентябрь на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что соответствует годовому приросту на 13,5%.



На фото: Haval F7

В начале года наблюдался ощутимый рост рынка (хоть и вызванный низкими продажами в течение нескольких «карантинных» месяцев в 2020-ом), а также повышения стоимости новых машин и начинающегося дефицита автомобилей (из-за проблем производства, связанных с нехваткой микрочипов). Все эти факторы сыграли на руку китайским брендам: у некоторых из них прирост выражен сотнями процентов.

В начале списка самых популярных «поднебесных» брендов располагаются Chery и Haval – они продолжают бороться за первую строчку. Так, в АЕБ подсчитали, что Haval по итогам трёх кварталов 2021-го обгоняет Chery – 25 053 проданных экземпляра против 24 688 шт. Однако, если судить по числу регистраций в ГИБДД, то ситуация окажется иной: у Haval имеется небольшая доля так называемых «жёлтых» машин (на учёт поставили 23 830 автомобилей), а у Chery объём регистрации ощутимо превышает дилерские заказы – 28 032 (на 3344 шт. больше).



На фото: Geely Coolray

Получается, что показатель Chery на практике подрос заметнее, так как компания активно сбывала машины из складских запасов. То есть у Haval заявленный АЕБ прирост в 115% вполне честный, тогда как у Chery «плюс» 288% – это, по сути, заниженный результат, так как на учёт было поставлено на 370% больше автомобилей. Любопытно, что в первом квартале 2021-го «драйвером роста» у Chery был паркетник Tiggo 4, а по итогам первых девяти месяцев к нему добавились ещё Tiggo 7 и Tiggo 8. Не так давно на рынок вышла ещё одна модель – Tiggo 8 Pro.

На третьем месте в списке наиболее востребованных китайских брендов остаётся Geely. На учёт за январь-сентябрь 2021 было поставлено 16 858 машин марки, а по данным АЕБ – продано примерно столько же – 16 651 шт. Бестселлерами Джили являются кроссовер Atlas и компактный паркетник Coolray.



ТОП-10 автомобилей китайских марок на российском рынке (по данным регистраций в ГИБДД)

Место Модель Поставлено на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт. Поставлено на учёт в январе-сентябре 2020 года, шт. Разница, % 1 Chery Tiggo 4 13 938 3324 +319,3 2 Haval F7 9236 7924 +16,6 3 Chery Tiggo 7 7977 996 +700,9 4 Geely Coolray 7880 2822 +179,2 5 Haval F7X 7254 - - 6 Geely Atlas 6634 4552 +45,7 7 Chery Tiggo 8 5571 1090 +411,1 8 Haval Jolion 3238 - - 9 Haval H9 2091 617 +238,9 10 Haval H5 2007 - -

Ещё солидный прирост (в процентном выражении!) был зафиксирован у Great Wall (зарегистрировано 864 автомобиля, +5300%), а также Exeed, который недавно переименовался из Cheryexeed (1533 шт., +21 800%). Кстати, марка ранее расширила модельный ряд за счёт VX, на очереди компактный LX (доберётся до дилеров весной 2022-го).

Узнать больше о продажах этих и других марок в России можно узнать, прочитав статью на сайте Kolesa.ru – «Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».

