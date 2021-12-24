Дорогу «китайцам»: пандемия помогла «поднебесным» брендам нарастить популярность в России

Kolesa.ru решил подробнее изучить актуальное состояние российского автомобильного рынка. Судя по данным АЕБ, которая использует данные по дилерским отгрузкам, за первые три квартала 2021 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей подросли на 15,1% до 1 260 111 шт. Мы решили сравнить этот показатель со статистикой регистраций новых машин в подразделениях ГИБДД, которую предоставил «Автостат». С января по сентябрь на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что соответствует годовому приросту на 13,5%.
В начале года наблюдался ощутимый рост рынка (хоть и вызванный низкими продажами в течение нескольких «карантинных» месяцев в 2020-ом), а также повышения стоимости новых машин и начинающегося дефицита автомобилей (из-за проблем производства, связанных с нехваткой микрочипов). Все эти факторы сыграли на руку китайским брендам: у некоторых из них прирост выражен сотнями процентов.
В начале списка самых популярных «поднебесных» брендов располагаются Chery и Haval – они продолжают бороться за первую строчку. Так, в АЕБ подсчитали, что Haval по итогам трёх кварталов 2021-го обгоняет Chery – 25 053 проданных экземпляра против 24 688 шт. Однако, если судить по числу регистраций в ГИБДД, то ситуация окажется иной: у Haval имеется небольшая доля так называемых «жёлтых» машин (на учёт поставили 23 830 автомобилей), а у Chery объём регистрации ощутимо превышает дилерские заказы – 28 032 (на 3344 шт. больше).
Получается, что показатель Chery на практике подрос заметнее, так как компания активно сбывала машины из складских запасов. То есть у Haval заявленный АЕБ прирост в 115% вполне честный, тогда как у Chery «плюс» 288% – это, по сути, заниженный результат, так как на учёт было поставлено на 370% больше автомобилей. Любопытно, что в первом квартале 2021-го «драйвером роста» у Chery был паркетник Tiggo 4, а по итогам первых девяти месяцев к нему добавились ещё Tiggo 7 и Tiggo 8. Не так давно на рынок вышла ещё одна модель – Tiggo 8 Pro.
На третьем месте в списке наиболее востребованных китайских брендов остаётся Geely. На учёт за январь-сентябрь 2021 было поставлено 16 858 машин марки, а по данным АЕБ – продано примерно столько же – 16 651 шт. Бестселлерами Джили являются кроссовер Atlas и компактный паркетник Coolray.
ТОП-10 автомобилей китайских марок на российском рынке (по данным регистраций в ГИБДД)
|Место
|Модель
|Поставлено на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт.
|Поставлено на учёт в январе-сентябре 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Chery Tiggo 4
|13 938
|3324
|+319,3
|2
|Haval F7
|9236
|7924
|+16,6
|3
|Chery Tiggo 7
|7977
|996
|+700,9
|4
|Geely Coolray
|7880
|2822
|+179,2
|5
|Haval F7X
|7254
|-
|-
|6
|Geely Atlas
|6634
|4552
|+45,7
|7
|Chery Tiggo 8
|5571
|1090
|+411,1
|8
|Haval Jolion
|3238
|-
|-
|9
|Haval H9
|2091
|617
|+238,9
|10
|Haval H5
|2007
|-
|-
Ещё солидный прирост (в процентном выражении!) был зафиксирован у Great Wall (зарегистрировано 864 автомобиля, +5300%), а также Exeed, который недавно переименовался из Cheryexeed (1533 шт., +21 800%). Кстати, марка ранее расширила модельный ряд за счёт VX, на очереди компактный LX (доберётся до дилеров весной 2022-го).
Узнать больше о продажах этих и других марок в России можно узнать, прочитав статью на сайте Kolesa.ru – «Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».
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