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Дорогу «китайцам»: пандемия помогла «поднебесным» брендам нарастить популярность в России

24.12.2021 40 0 0

За первенство среди китайских брендов на нашем рынке сейчас продолжают бороться Chery и Haval. Замыкает тройку лидеров Geely.

 

Kolesa.ru решил подробнее изучить актуальное состояние российского автомобильного рынка. Судя по данным АЕБ, которая использует данные по дилерским отгрузкам, за первые три квартала 2021 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей подросли на 15,1% до 1 260 111 шт. Мы решили сравнить этот показатель со статистикой регистраций новых машин в подразделениях ГИБДД, которую предоставил «Автостат». С января по сентябрь на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что соответствует годовому приросту на 13,5%.

На фото: Haval F7

В начале года наблюдался ощутимый рост рынка (хоть и вызванный низкими продажами в течение нескольких «карантинных» месяцев в 2020-ом), а также повышения стоимости новых машин и начинающегося дефицита автомобилей (из-за проблем производства, связанных с нехваткой микрочипов). Все эти факторы сыграли на руку китайским брендам: у некоторых из них прирост выражен сотнями процентов.

В начале списка самых популярных «поднебесных» брендов располагаются Chery и Haval – они продолжают бороться за первую строчку. Так, в АЕБ подсчитали, что Haval по итогам трёх кварталов 2021-го обгоняет Chery – 25 053 проданных экземпляра против 24 688 шт. Однако, если судить по числу регистраций в ГИБДД, то ситуация окажется иной: у Haval имеется небольшая доля так называемых «жёлтых» машин (на учёт поставили 23 830 автомобилей), а у Chery объём регистрации ощутимо превышает дилерские заказы – 28 032 (на 3344 шт. больше).

На фото: Geely Coolray

Получается, что показатель Chery на практике подрос заметнее, так как компания активно сбывала машины из складских запасов. То есть у Haval заявленный АЕБ прирост в 115% вполне честный, тогда как у Chery «плюс» 288% – это, по сути, заниженный результат, так как на учёт было поставлено на 370% больше автомобилей. Любопытно, что в первом квартале 2021-го «драйвером роста» у Chery был паркетник Tiggo 4, а по итогам первых девяти месяцев к нему добавились ещё Tiggo 7 и Tiggo 8. Не так давно на рынок вышла ещё одна модель – Tiggo 8 Pro.

На третьем месте в списке наиболее востребованных китайских брендов остаётся Geely. На учёт за январь-сентябрь 2021 было поставлено 16 858 машин марки, а по данным АЕБ – продано примерно столько же – 16 651 шт. Бестселлерами Джили являются кроссовер Atlas и компактный паркетник Coolray.

ТОП-10 автомобилей китайских марок на российском рынке (по данным регистраций в ГИБДД)

МестоМодельПоставлено на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт.Поставлено на учёт в январе-сентябре 2020 года, шт.Разница, %
1Chery Tiggo 413 9383324+319,3
2Haval F792367924+16,6
3Chery Tiggo 77977996+700,9
4Geely Coolray78802822+179,2
5Haval F7X7254--
6Geely Atlas66344552+45,7
7Chery Tiggo 855711090+411,1
8Haval Jolion3238--
9Haval H92091617+238,9
10Haval H52007--

Ещё солидный прирост (в процентном выражении!) был зафиксирован у Great Wall (зарегистрировано 864 автомобиля, +5300%), а также Exeed, который недавно переименовался из Cheryexeed (1533 шт., +21 800%). Кстати, марка ранее расширила модельный ряд за счёт VX, на очереди компактный LX (доберётся до дилеров весной 2022-го).

Узнать больше о продажах этих и других марок в России можно узнать, прочитав статью на сайте Kolesa.ru – «Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».

Россия авторынок бизнес Chery Haval Geely

 

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