После проблемного для автобизнеса 2020 года, когда продажи новых машин во втором квартале были остановлены из-за пандемии, первичный рынок в 2021 году демонстрирует рост. По данным АЕБ, этот рост за первые три квартала составил 15,1%, а продажи достигли 1,26 миллиона автомобилей. Однако в этой статистике учтены автомобили, переданные дилерам, а не конечным покупателям. Для составления более объективной картины давайте посмотрим на статистику регистраций новых автомобилей в ГИБДД. Она позволит оценить реальный прирост рынка, а заодно покажет, у каких брендов данные по отгрузкам дилерам сильно превышают реальные продажи. Более того, на некоторые цифры прироста будет действительно любопытно взглянуть.

Для начала традиционно напомним, что разница между числом машин, отгруженных дилерам, и реально вставших на учет – это нормально. Бренды с большими продажами имеют больше дилеров с обширными складскими запасами, а небольшие продажи означают минимальные склады или вовсе привоз автомобилей под конкретные заказы. Кроме того, те же складские запасы играют роль при активном повышении или понижении спроса: при росте продаж число регистраций может даже превышать отгрузки дилерам из-за опустошения складов. Ну и, наконец, стоит понимать, что даже автомобили, переданные дилерам, все равно приносят прибыль производителям – вопрос лишь в нюансах оплаты и так далее. Но на большую разницу между объемом так называемых «желтых» машин, отправленных дилерам, и числом реальных регистраций все равно интересно взглянуть – она иногда порождает неоднозначные ситуации.

Перед тем как перейти к продажам конкретных брендов, оценим общую рыночную ситуацию. Как мы помним, АЕБ отчиталась о росте рынка на 15,1%, до 1 260 111 автомобилей. Статистика регистраций имеет свое мнение относительно объема купленных машин: на учет за три квартала встало на сто тысяч меньше – 1 158 013 автомобилей. Однако темп прироста рынка здесь ненамного ниже, чем по официальным данным: за три квартала прошлого года на учет встало немногим более миллиона машин, так что число регистраций выросло на 13,5%. Не так уверенно, как 15,1% у АЕБ, но все равно неплохо. Особенно с учетом того, что вторая половина 2021 года была омрачена новой глобальной проблемой: нехваткой электронных компонентов для производства машин, который породил дефицит на первичном рынке и взрывной рост цен для конечного покупателя. Так что четвертый квартал вряд ли порадует положительной статистикой. Но пока не будем гадать и взглянем на уже имеющиеся цифры.

Премиум-сегмент

Начнем, как обычно, с премиум-сегмента, и здесь нас сразу ждет первое откровение 2021 года: рост продаж здесь почти вдвое сильнее, чем у среднего ценового сегмента. Даже если оставить за скобками Genesis, у которого в прошлом году продажи только стартовали, то средний прирост в группе «положительных» брендов составляет около 25%. То есть, дорогие машины стали продаваться лучше сразу на четверть! Впрочем, успех коснулся не всех.

Начнем с «большой немецкой тройки». У Audi дела идут хорошо: на учет за три квартала встали 13,5 тысяч новых машин, и этот показатель практически совпадает с заявленными АЕБ данными о 13,9 тысячи проданных автомобилей. При этом доля прошлогодних машин невелика: в первом квартале было продано 2,5 тысячи, а за остальные два – всего около 400, так что прирост вполне честный. Единственный нюанс касается процентного показателя этого самого прироста: в отчете АЕБ это 37%, а по статистике регистраций только 26%. Впрочем, это все равно много.

Audi A3

У BMW процентный прирост чуть ниже, зато кристально прозрачен: 20% по АЕБ и 19% по регистрациям. К тому же по продажам баварцы вышли на абсолютное первое место: если в первом квартале в отчете АЕБ они были вторыми после Mercedes-Benz, хотя по регистрациям обогнали его, то теперь в официальной статистике значится 35,5 тысячи машин, которые почти совпадают с 34,7 тысячи, которые встали на учет. Mercedes-Benz, впрочем, отстал ненамного: 30,5 тысячи автомобилей получили регистрацию, хотя это поменьше, чем 33,8 тысячи, указанные в отчете АЕБ. И прирост тоже чуть менее однозначный: 23% в официальных цифрах против +19% в реальных. Lexus расположился на третьей строчке списка лидеров, причем соотношение продаж и регистраций у него такое же идеальное, как у BMW: 15,7 тысячи регистраций и 15,9 тысячи в отчете. Правда, прирост чуть ниже, чем у других, 11%. Но, как говорится, это немного, но это честная работа.

Большинство других премиум-брендов тоже показали отличные результаты. Например, Volvo стала четвертой в сегменте с показателем почти в 7 тысяч проданных машин. И пусть процентный прирост по регистрациям ниже заявленного АЕБ – 31% против 40%, зато статистика регистраций совпадает с отчетом с точностью до единиц. За Volvo очень плотно идут Land Rover и Porsche, продавшие около 4800 и 4600 машин соответственно. С процентами тут тоже не все гладко, однако прирост все равно честный, особенно с учетом небольшой доли прошлогодних машин.

Land Rover Defender

Бренды третьего эшелона по объему продаж тоже оказались успешными. У Mini, например, прирост по регистрациям даже ощутимо выше, чем заявлено официально: 23% против 16%. У Cadillac и Genesis эти показатели гораздо выше: американских машин встало на учет на 86% больше, а корейских – сразу на 128%. Правда, Genesis продолжает наполнять дилерскую сеть: в АЕБ отчитались о 2454 проданных машинах, а на учет встало только 1809. Зато это не прошлогодние, а сплошь свежие автомобили.

Jeep не смог улучшить свое положение так же, как остальные, а по процентным показателям вообще попал в группу «ложноположительных». В отчете АЕБ значится прирост в 6%, а вот по регистрациям к прошлому году наблюдается небольшое снижение на 1%. Единственное утешение – что заявленные продажи очень близки к данным о регистрациях. А вот у Infiniti и Jaguar дела идут очень неважно. Японская марка отчиталась о приросте в 18%, а на учет встало на 16% меньше, чем в прошлом году. И это не единственный нюанс. Несмотря на то, что абсолютные показатели в отчетах АЕБ и статистике ГИБДД практически совпадают, составляя около 1,5 тысяч машин, 900 из них – прошлогодние. В общем, хуже показатели только у Jaguar, который показал честное падение почти в два раза.

Jeep Grand Cherokee

Средний и бюджетный сегмент

Если средний прирост у премиум-марок составил 25%, то в среднем и бюджетном сегменте этот показатель ощутимо ниже. Даже если взять только тех, кто показал положительную динамику, то она в среднем составляет около 14%. А уж если говорить не о «средней температуре по больнице», а о реальных продажах, то они выросли и того слабее.

У Lada, впрочем, все стабильно хорошо. Даже с учетом постоянных подорожаний (седьмое за год состоялось в декабре, и теперь базовая Granta стоит почти 600 тысяч, а Vesta более 800) продажи растут, а статистика регистраций даже обгоняет данные АЕБ, демонстрируя прирост в 19% против 18%. Учитывая ситуацию с дефицитом и наценками у дилеров практически всех брендов, будет интересно взглянуть на ситуацию в начале следующего года.

Kia Sportage

Hyundai и Kia традиционно дополняют тройку лидеров по объемам продаж и числу регистраций. Есть, правда, важный нюанс: заявленный прирост у Kia превышает реальный почти в два раза, а у Hyundai более чем в три. Впрочем, число машин, вставших на учет, у Kia всего на 5 тысяч машин меньше заявленного, а у Hyundai – на 10 тысяч, что в общем масштабе в 120-150 тысяч штук можно отчасти списать на затоваривание складов не самыми дефицитными моделями. Зато у Renault реальный прирост даже превысил заявленный: на учет встало сто тысяч машин, что на 16% больше, чем годом ранее, а в отчете АЕБ значится показатель в +12%. Видимо, здесь на фоне дефицита и роста цен покупатели выгребли все складские запасы.

Таким же удачным, как для французов, год пока оказывается для Skoda. У немецко-чешского производителя тоже есть «положительный перекос»: данные по постановкам на учет обгоняют официальную статистику. Правда, если говорить об абсолютных показателях, то зарегистрированных машин оказалось на две тысячи меньше, чем отгруженных дилерам. Toyota и Subaru смогли переломить отрицательный тренд первого квартала и увеличили реальные продажи на 8% и 13% соответственно. Suzuki тоже смогла показать честный прирост сразу на 27%, пусть в данных АЕБ и фигурирует еще более впечатляющий показатель в 38%. Mazda не отстала от японских коллег, продав 21 тысячу машин и нарастив продажи на 12%. Из крупных игроков только у Volkswagen результаты вновь оказались противоречивыми: при заявленном приросте в 2% на учет встало на 2% меньше автомобилей. Однако это не значит, что дела плохи, Volkswagen остается в числе лидеров по продажам, наравне с Toyota и Skoda, с показателем в 70 тысяч автомобилей.

Отрицательными результатами на растущем рынке отметились только Nissan и Mitsubishi. Первый честно отрапортовал о снижении продаж на 12%, а вот у второго динамика отличается почти в пять раз: при потерях в отчете АЕБ на 5% число регистраций снизилось сразу на 24%. Впрочем, число проданных автомобилей близко к числу регистраций, так что падение можно отчасти объяснить «эффектом высокой базы».

У брендов Peugeot, Citroen и Opel смотреть стоит только на динамику машин, вставших на учет. Дело в том, что статистика АЕБ включает в себя продажи легких коммерческих автомобилей, а данные ГИБДД – нет, поэтому данные о продажах отличаются в разы. Ну а победные реляции о росте числа регистраций на 108% у Peugeot и на 211% у Opel скрывают за собой 1549 и 218 машин соответственно. Так что это очень локальная победа.

Отрицательным результатам Honda можно не удивляться – на фоне официально объявленного ухода с рынка в 2022 году продажи не могут расти. Из мелких игроков можно отметить успех GM – как «настоящего», который продает кроссоверы Tahoe, Traverse и Trailblazer, так и «узбекского», вернувшего на рынок Spark, Nexia и Cobalt.

Chevrolet Tahoe и Chevrolet Traverse

Китайские бренды

Сильнее всех сочетанием роста рынка, повышения цен и начинающегося дефицита смогли воспользоваться китайские бренды. Что там масс-маркет, что там премиум – здесь процентные показатели исчисляются десятками и сотнями процентов! Причем речь идет не о повышении продаж с 10 машин до 100, а о серьезном повороте покупателей в сторону китайских машин. Само собой, нужно признать, что этот поворот во многом вынужденный, но с другой стороны, сыграть на слабостях других брендов смогли абсолютно все лидирующие китайские марки.

Как и в начале года, за первую строчку борются Chery и Haval. И с особенностями продаж ситуация тоже аналогичная. По данным АЕБ, Haval немного обгоняет Chery – 25 053 проданных машины против 24 688. Но то отгрузки дилерам, а вот по числу регистраций ситуация абсолютно противоположная. Если у Haval есть небольшая доля «желтых» машин, и на учет встало чуть меньше 24 тысяч автомобилей, то у Chery регистрации значительно превышают дилерские заказы – 28 тысяч машин против 24,5! То есть, Chery на практике выросла сильнее остальных, активно распродавая складские запасы. Так что если у Haval показатель прироста в 115%, заявленный АЕБ, абсолютно честный, то у Chery он даже заниженный, ведь на учет встало на 370% больше автомобилей, а в статистику попало «всего» 288%. При этом если в первом квартале кассу Chery делал один только Tiggo 4, то по итогам трех кварталов продажи распределились между ним, а также Tiggo 7 и Tiggo 8. Неудивительно, что бренд продолжает расширять модельный ряд – например, недавно дебютировал Tiggo 8 Pro.

Tiggo 4

Третье место среди китайских брендов стабильно остается за Geely. Здесь китайцы тоже почувствовали веяния рынка и добавили в модельную линейку гибрид Atlas Pro. Однако костяк продаж формируют «старый» Atlas и компактный Coolray, который пришелся ко двору. В результате Geely закончила три квартала с результатом почти в 17 тысяч машин, причем регистрации здесь тоже слегка опережают отгрузки дилерам.

Невероятными процентными показателями отметились менее крупные игроки. Great Wall напомнил о себе пикапом Poer и суммарно со старыми Wingle реализовал 864 машины, показав прирост в 5300% на фоне нулевого прошлого года. Еще один «шокирующий» результат в 21800% продемонстрировал бренд Exeed, недавно сумевший переименоваться из Cheryexeed. Из 2322 машин, заявленных АЕБ, на учет встали только 1533, но планы по расширению продаж подтверждаются новинками: к кроссоверу TXL добавился флагманский VX, а на очереди компактный LX.

Единственный заметный на рынке китайский бренд, не ставший успешным – это Changan. Он, впрочем, отметился активной распродажей складов, так что статистике регистраций даже оказался в плюсе, хотя, по данным АЕБ, и числится в глубоком минусе. Многие обещанные новинки вроде CS75 Plus остались нереализованными, но китайцы уже получили ОТТС на кроссовер Uni-K, который обещали привезти к дилерам до конца 2021 года. Посмотрим, сбудутся ли эти обещания и начнут ли расти продажи.

Changan Uni-K

Из более скромных игроков можно отметить GAC. У марки тоже большие планы, но продажи пока остаются скромными: около 500 машин за три квартала. Даже FAW и JAC продали в 2-3 раза больше, хотя первый просто избавился от запасов машин 2019-2020 годов выпуска.

Чего ждать дальше?

Учитывая затянувшийся дефицит электронных компонентов и дилерские выкрутасы, в четвертом квартале стоит ждать падения продаж, которое наверняка продолжится и в начале следующего года. Главная интрига сейчас заключается в том, сколько машин купят в четвертом квартале по завышенным ценам и насколько большими будут реальный и заявленный итоговый годовой прирост. По данным АЕБ, за январь-ноябрь 2021 года было продано всего на 6,9% больше новых машин, чем за тот же период в 2020. А учитывая, что статистика регистраций оказывается скромнее в объемах, чем отчет АЕБ, мы имеем все шансы увидеть в 2021 году еще более сильную просадку, чем в прошлом.