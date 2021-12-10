Для начала традиционно напомним, что разница между числом машин, отгруженных дилерам, и реально вставших на учет – это нормально. Бренды с большими продажами имеют больше дилеров с обширными складскими запасами, а небольшие продажи означают минимальные склады или вовсе привоз автомобилей под конкретные заказы. Кроме того, те же складские запасы играют роль при активном повышении или понижении спроса: при росте продаж число регистраций может даже превышать отгрузки дилерам из-за опустошения складов. Ну и, наконец, стоит понимать, что даже автомобили, переданные дилерам, все равно приносят прибыль производителям – вопрос лишь в нюансах оплаты и так далее. Но на большую разницу между объемом так называемых «желтых» машин, отправленных дилерам, и числом реальных регистраций все равно интересно взглянуть – она иногда порождает неоднозначные ситуации.
Перед тем как перейти к продажам конкретных брендов, оценим общую рыночную ситуацию. Как мы помним, АЕБ отчиталась о росте рынка на 15,1%, до 1 260 111 автомобилей. Статистика регистраций имеет свое мнение относительно объема купленных машин: на учет за три квартала встало на сто тысяч меньше – 1 158 013 автомобилей. Однако темп прироста рынка здесь ненамного ниже, чем по официальным данным: за три квартала прошлого года на учет встало немногим более миллиона машин, так что число регистраций выросло на 13,5%. Не так уверенно, как 15,1% у АЕБ, но все равно неплохо. Особенно с учетом того, что вторая половина 2021 года была омрачена новой глобальной проблемой: нехваткой электронных компонентов для производства машин, который породил дефицит на первичном рынке и взрывной рост цен для конечного покупателя. Так что четвертый квартал вряд ли порадует положительной статистикой. Но пока не будем гадать и взглянем на уже имеющиеся цифры.
Премиум-сегмент
Начнем, как обычно, с премиум-сегмента, и здесь нас сразу ждет первое откровение 2021 года: рост продаж здесь почти вдвое сильнее, чем у среднего ценового сегмента. Даже если оставить за скобками Genesis, у которого в прошлом году продажи только стартовали, то средний прирост в группе «положительных» брендов составляет около 25%. То есть, дорогие машины стали продаваться лучше сразу на четверть! Впрочем, успех коснулся не всех.
Начнем с «большой немецкой тройки». У Audi дела идут хорошо: на учет за три квартала встали 13,5 тысяч новых машин, и этот показатель практически совпадает с заявленными АЕБ данными о 13,9 тысячи проданных автомобилей. При этом доля прошлогодних машин невелика: в первом квартале было продано 2,5 тысячи, а за остальные два – всего около 400, так что прирост вполне честный. Единственный нюанс касается процентного показателя этого самого прироста: в отчете АЕБ это 37%, а по статистике регистраций только 26%. Впрочем, это все равно много.
У BMW процентный прирост чуть ниже, зато кристально прозрачен: 20% по АЕБ и 19% по регистрациям. К тому же по продажам баварцы вышли на абсолютное первое место: если в первом квартале в отчете АЕБ они были вторыми после Mercedes-Benz, хотя по регистрациям обогнали его, то теперь в официальной статистике значится 35,5 тысячи машин, которые почти совпадают с 34,7 тысячи, которые встали на учет. Mercedes-Benz, впрочем, отстал ненамного: 30,5 тысячи автомобилей получили регистрацию, хотя это поменьше, чем 33,8 тысячи, указанные в отчете АЕБ. И прирост тоже чуть менее однозначный: 23% в официальных цифрах против +19% в реальных. Lexus расположился на третьей строчке списка лидеров, причем соотношение продаж и регистраций у него такое же идеальное, как у BMW: 15,7 тысячи регистраций и 15,9 тысячи в отчете. Правда, прирост чуть ниже, чем у других, 11%. Но, как говорится, это немного, но это честная работа.
Большинство других премиум-брендов тоже показали отличные результаты. Например, Volvo стала четвертой в сегменте с показателем почти в 7 тысяч проданных машин. И пусть процентный прирост по регистрациям ниже заявленного АЕБ – 31% против 40%, зато статистика регистраций совпадает с отчетом с точностью до единиц. За Volvo очень плотно идут Land Rover и Porsche, продавшие около 4800 и 4600 машин соответственно. С процентами тут тоже не все гладко, однако прирост все равно честный, особенно с учетом небольшой доли прошлогодних машин.
Бренды третьего эшелона по объему продаж тоже оказались успешными. У Mini, например, прирост по регистрациям даже ощутимо выше, чем заявлено официально: 23% против 16%. У Cadillac и Genesis эти показатели гораздо выше: американских машин встало на учет на 86% больше, а корейских – сразу на 128%. Правда, Genesis продолжает наполнять дилерскую сеть: в АЕБ отчитались о 2454 проданных машинах, а на учет встало только 1809. Зато это не прошлогодние, а сплошь свежие автомобили.
Jeep не смог улучшить свое положение так же, как остальные, а по процентным показателям вообще попал в группу «ложноположительных». В отчете АЕБ значится прирост в 6%, а вот по регистрациям к прошлому году наблюдается небольшое снижение на 1%. Единственное утешение – что заявленные продажи очень близки к данным о регистрациях. А вот у Infiniti и Jaguar дела идут очень неважно. Японская марка отчиталась о приросте в 18%, а на учет встало на 16% меньше, чем в прошлом году. И это не единственный нюанс. Несмотря на то, что абсолютные показатели в отчетах АЕБ и статистике ГИБДД практически совпадают, составляя около 1,5 тысяч машин, 900 из них – прошлогодние. В общем, хуже показатели только у Jaguar, который показал честное падение почти в два раза.
Средний и бюджетный сегмент
Если средний прирост у премиум-марок составил 25%, то в среднем и бюджетном сегменте этот показатель ощутимо ниже. Даже если взять только тех, кто показал положительную динамику, то она в среднем составляет около 14%. А уж если говорить не о «средней температуре по больнице», а о реальных продажах, то они выросли и того слабее.
У Lada, впрочем, все стабильно хорошо. Даже с учетом постоянных подорожаний (седьмое за год состоялось в декабре, и теперь базовая Granta стоит почти 600 тысяч, а Vesta более 800) продажи растут, а статистика регистраций даже обгоняет данные АЕБ, демонстрируя прирост в 19% против 18%. Учитывая ситуацию с дефицитом и наценками у дилеров практически всех брендов, будет интересно взглянуть на ситуацию в начале следующего года.
Hyundai и Kia традиционно дополняют тройку лидеров по объемам продаж и числу регистраций. Есть, правда, важный нюанс: заявленный прирост у Kia превышает реальный почти в два раза, а у Hyundai более чем в три. Впрочем, число машин, вставших на учет, у Kia всего на 5 тысяч машин меньше заявленного, а у Hyundai – на 10 тысяч, что в общем масштабе в 120-150 тысяч штук можно отчасти списать на затоваривание складов не самыми дефицитными моделями. Зато у Renault реальный прирост даже превысил заявленный: на учет встало сто тысяч машин, что на 16% больше, чем годом ранее, а в отчете АЕБ значится показатель в +12%. Видимо, здесь на фоне дефицита и роста цен покупатели выгребли все складские запасы.
Таким же удачным, как для французов, год пока оказывается для Skoda. У немецко-чешского производителя тоже есть «положительный перекос»: данные по постановкам на учет обгоняют официальную статистику. Правда, если говорить об абсолютных показателях, то зарегистрированных машин оказалось на две тысячи меньше, чем отгруженных дилерам. Toyota и Subaru смогли переломить отрицательный тренд первого квартала и увеличили реальные продажи на 8% и 13% соответственно. Suzuki тоже смогла показать честный прирост сразу на 27%, пусть в данных АЕБ и фигурирует еще более впечатляющий показатель в 38%. Mazda не отстала от японских коллег, продав 21 тысячу машин и нарастив продажи на 12%. Из крупных игроков только у Volkswagen результаты вновь оказались противоречивыми: при заявленном приросте в 2% на учет встало на 2% меньше автомобилей. Однако это не значит, что дела плохи, Volkswagen остается в числе лидеров по продажам, наравне с Toyota и Skoda, с показателем в 70 тысяч автомобилей.
Отрицательными результатами на растущем рынке отметились только Nissan и Mitsubishi. Первый честно отрапортовал о снижении продаж на 12%, а вот у второго динамика отличается почти в пять раз: при потерях в отчете АЕБ на 5% число регистраций снизилось сразу на 24%. Впрочем, число проданных автомобилей близко к числу регистраций, так что падение можно отчасти объяснить «эффектом высокой базы».
У брендов Peugeot, Citroen и Opel смотреть стоит только на динамику машин, вставших на учет. Дело в том, что статистика АЕБ включает в себя продажи легких коммерческих автомобилей, а данные ГИБДД – нет, поэтому данные о продажах отличаются в разы. Ну а победные реляции о росте числа регистраций на 108% у Peugeot и на 211% у Opel скрывают за собой 1549 и 218 машин соответственно. Так что это очень локальная победа.
Отрицательным результатам Honda можно не удивляться – на фоне официально объявленного ухода с рынка в 2022 году продажи не могут расти. Из мелких игроков можно отметить успех GM – как «настоящего», который продает кроссоверы Tahoe, Traverse и Trailblazer, так и «узбекского», вернувшего на рынок Spark, Nexia и Cobalt.
Китайские бренды
Сильнее всех сочетанием роста рынка, повышения цен и начинающегося дефицита смогли воспользоваться китайские бренды. Что там масс-маркет, что там премиум – здесь процентные показатели исчисляются десятками и сотнями процентов! Причем речь идет не о повышении продаж с 10 машин до 100, а о серьезном повороте покупателей в сторону китайских машин. Само собой, нужно признать, что этот поворот во многом вынужденный, но с другой стороны, сыграть на слабостях других брендов смогли абсолютно все лидирующие китайские марки.
Как и в начале года, за первую строчку борются Chery и Haval. И с особенностями продаж ситуация тоже аналогичная. По данным АЕБ, Haval немного обгоняет Chery – 25 053 проданных машины против 24 688. Но то отгрузки дилерам, а вот по числу регистраций ситуация абсолютно противоположная. Если у Haval есть небольшая доля «желтых» машин, и на учет встало чуть меньше 24 тысяч автомобилей, то у Chery регистрации значительно превышают дилерские заказы – 28 тысяч машин против 24,5! То есть, Chery на практике выросла сильнее остальных, активно распродавая складские запасы. Так что если у Haval показатель прироста в 115%, заявленный АЕБ, абсолютно честный, то у Chery он даже заниженный, ведь на учет встало на 370% больше автомобилей, а в статистику попало «всего» 288%. При этом если в первом квартале кассу Chery делал один только Tiggo 4, то по итогам трех кварталов продажи распределились между ним, а также Tiggo 7 и Tiggo 8. Неудивительно, что бренд продолжает расширять модельный ряд – например, недавно дебютировал Tiggo 8 Pro.
Третье место среди китайских брендов стабильно остается за Geely. Здесь китайцы тоже почувствовали веяния рынка и добавили в модельную линейку гибрид Atlas Pro. Однако костяк продаж формируют «старый» Atlas и компактный Coolray, который пришелся ко двору. В результате Geely закончила три квартала с результатом почти в 17 тысяч машин, причем регистрации здесь тоже слегка опережают отгрузки дилерам.
Невероятными процентными показателями отметились менее крупные игроки. Great Wall напомнил о себе пикапом Poer и суммарно со старыми Wingle реализовал 864 машины, показав прирост в 5300% на фоне нулевого прошлого года. Еще один «шокирующий» результат в 21800% продемонстрировал бренд Exeed, недавно сумевший переименоваться из Cheryexeed. Из 2322 машин, заявленных АЕБ, на учет встали только 1533, но планы по расширению продаж подтверждаются новинками: к кроссоверу TXL добавился флагманский VX, а на очереди компактный LX.
Единственный заметный на рынке китайский бренд, не ставший успешным – это Changan. Он, впрочем, отметился активной распродажей складов, так что статистике регистраций даже оказался в плюсе, хотя, по данным АЕБ, и числится в глубоком минусе. Многие обещанные новинки вроде CS75 Plus остались нереализованными, но китайцы уже получили ОТТС на кроссовер Uni-K, который обещали привезти к дилерам до конца 2021 года. Посмотрим, сбудутся ли эти обещания и начнут ли расти продажи.
Из более скромных игроков можно отметить GAC. У марки тоже большие планы, но продажи пока остаются скромными: около 500 машин за три квартала. Даже FAW и JAC продали в 2-3 раза больше, хотя первый просто избавился от запасов машин 2019-2020 годов выпуска.
Чего ждать дальше?
Учитывая затянувшийся дефицит электронных компонентов и дилерские выкрутасы, в четвертом квартале стоит ждать падения продаж, которое наверняка продолжится и в начале следующего года. Главная интрига сейчас заключается в том, сколько машин купят в четвертом квартале по завышенным ценам и насколько большими будут реальный и заявленный итоговый годовой прирост. По данным АЕБ, за январь-ноябрь 2021 года было продано всего на 6,9% больше новых машин, чем за тот же период в 2020. А учитывая, что статистика регистраций оказывается скромнее в объемах, чем отчет АЕБ, мы имеем все шансы увидеть в 2021 году еще более сильную просадку, чем в прошлом.
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