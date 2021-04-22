По данным АЕБ, продажи в России в первом квартале 2021 года снизились на 2,8%, или всего на 11 тысяч машин. Однако эти цифры, представленные в открытом доступе, не совсем точно отражают действительность: в них посчитаны автомобили, отгруженные дилерам, а не выданные покупателям. Для более объективной оценки ситуации давайте взглянем на статистику числа регистраций новых автомобилей в ГИБДД в первом квартале. Это позволит выяснить сразу несколько фактов: какова реальная динамика продаж относительно прошлого года и какие бренды сильнее других завышают цифры продаж. Заодно можно взглянуть на долю «прошлогодних» машин в структуре продаж каждого бренда, но поскольку речь идет о первом квартале года, эта статистика будет интересной далеко не везде – в этот период все распродают остатки машин предыдущего года выпуска. Куда любопытнее узнать, насколько показательна общая заявленная рыночная динамика.

Как мы уже поясняли в одном из прошлых материалов, расхождение в объемах машин, отгруженных дилерам и поставленных на учет, – явление не то чтобы крайне удивительное или ненормальное. Во-первых, у разных брендов может быть разная модель работы с дилерами: например, крупные дистрибьюторы популярных марок могут иметь обширные складские запасы, а при малых масштабах продаж основная часть машин может приезжать под покупателя. Во-вторых, ситуация зависит от спроса: при его повышении число зарегистрированных машин может быть даже больше числа отгруженных из-за распродажи складов, а падение спроса вызывает обратную динамику. В-третьих, отгруженная дилеру машина так или иначе приносит прибыль бренду – отсрочка платежа и другие «поблажки» изменяют лишь сроки продажи автомобиля и постановки его на учет. Однако бывает и такое, что расхождение между «желтыми» машинами, отправленными дилерам, и реально проданными оказывается слишком большим. Иногда доходит до забавного: по собственным заявленным данным бренд показывает прирост, а по статистике регистраций демонстрирует падение. В общем, как раз на то, какие бренды «желтят» больше других, и будет любопытно взглянуть.

Но перед тем как погрузиться в продажи отдельных брендов, давайте оценим общую рыночную ситуацию – здесь цифры оказываются не менее интересными. По данным АЕБ, в первом квартале продажи относительно аналогичных периодов прошлого года (АППГ) колебались незначительно. В январе они снизились на 4,2%, в феврале показали прирост в 0,8%, а в марте снова подсели на 5,7%. Итоговый заявленный показатель первого квартала – минус 2,8% относительно АППГ, или 387 322 машины против 398 518 в абсолютном выражении. А вот число поставленных на учет в ГИБДД новых автомобилей говорит, что данные АЕБ слишком оптимистичные. Здесь цифры несколько иные: 346 511 автомобилей в этом году против 375 627 в прошлом, что дает нам падение уже на 7,7%. Иными словами, реальное сокращение авторынка почти в 3 раза (в 2,75, если быть точными) выше, чем заявленное. Само собой, здесь тоже есть незначительные погрешности. Например, из самого очевидного – то, что машины, купленные в конце марта, могут встать на учет в апреле. Однако итоговых результатов это не отменяет: фактическое падение рынка заметно сильнее, чем то, что озвучено официально.

Ну а теперь, обозначив общий тренд на снижение продаж, давайте взглянем, как это снижение распределилось среди участников рынка. А начнем «ревизию» с премиум-брендов.

Премиум-сегмент

Можно начать в алфавитном порядке, чтобы сразу наткнуться на ту самую любопытную нестыковку. Audi занимает четвертое место в премиум-сегменте по объемам продаж, причем как «желтых», так и «белых». При этом число зарегистрированных в начале года машин даже превышает данные, поданные в АЕБ: 4510 штук против 4112. Здесь сказывается то самое затоваривание складов и отложенный спрос: в начале года покупатели начали покупать прошлогодние машины, чтобы получить максимальную выгоду от «старых» цен и скидок за год в ПТС. Это наглядно подтверждается цифрами: 2,5 из 4,5 тысяч зарегистрированных машин – прошлогодние. Но это не так удивительно для первого квартала. Самое интересное здесь другое: по данным АЕБ, Audi закончила квартал с приростом продаж в 4%, а вот статистика регистраций в ГИБДД говорит ровно об обратном: минус 15%. Вот такая занимательная математика в начале года.

Следующий интересный факт демонстрируют BMW и Mercedes-Benz. По данным АЕБ, марка занимает второе место по объему продаж с результатом в 10 886 машин, слегка уступая Mercedes-Benz с его 11 406. А вот по данным о регистрациях баварцы занимают уверенное первое место: на учет встало 10 466 автомобилей, в то время как результат Mercedes – 8845 автомобилей. При этом ситуация у Mercedes та же, что у Audi: при заявленном АЕБ приросте в 10% зарегистрировано в первом квартале 2021 года на 7% меньше машин, чем в прошлом, и почти 80% этого объема – автомобили 2020 года выпуска. Впрочем, у BMW эта доля абсолютно такая же, но вот объемы «честнее». Здесь прирост регистраций даже превышает данные АЕБ: если официально бренд закончил год «в нулях», то по постановкам на учет наблюдается прибавка в 3%. На честном третьем месте в сегменте закончил год Lexus. У японцев статистика, конечно, тоже несколько приукрашена: 13% против 3%, но доля прошлогодних машин чуть ниже, чем у немцев: 3406 машин из 4708, или 73%.

Из более скромных премиум-брендов хорошими результатами могут похвастать Porsche, Genesis и Cadillac. Немцы, конечно, тоже слегка не дотягивают до заявленного прироста в 16%, но +10% по числу регистраций – все равно очень неплохо. Вдобавок доля прошлогодних машин здесь низкая – всего треть. Корейцы в разы уступают Porsche по объемам продаж, но зато прирост клиентских машин даже выше, чем дилерских, а доля прошлогодних автомобилей тоже составляет около 30%. Ну а Cadillac демонстрирует самые впечатляющие процентные прибавки: +73% по данным АЕБ и +44% по расчетам ГИБДД. Расширение модельного ряда кроссоверов моделями XT6, XT5, XT4 приносит свои плоды, пусть продажи и прирастают в основном за счет скидок на прошлогодние экземпляры.

У остальных игроков сегмента ситуация отрицательная. Само собой, в разной степени: так, если Volvo при заявленном росте в 6% потеряла в регистрациях 8%, то Jaguar «честно» просел примерно на 70%, продав около сотни машин за квартал. У Jeep и Mini теория и практика тоже сходятся, а вот Infiniti «бравирует»: заявлен прирост в 1%, но на учет встало на четверть меньше машин, чем в прошлом году. Вдобавок абсолютно все они были 2020, а то и 2019 года выпуска – посмотрим, появятся ли свежие поставки в следующем квартале.

Отдельно отметим просадку в продажах автомобилей люкс-класса. Здесь сохранил уровень только Rolls-Royce: за первые три месяца 2021 года зарегистрировано 38 машин против 40 годом ранее. При этом Bentley потеряли треть объема: 42 машины против 66, а у Lamborghini и вовсе 4 проданных спорткара против 34 в прошлом году – то есть, снижение составило почти 90%.

А еще здесь же, в дорогом сегменте, стоит взглянуть на продажи электромобилей. До революции нам пока далеко: в первом квартале года зарегистрировано 307 электрических машин. Правда, в прошлом году их было всего 53, так что фактически мы имеем прирост, в 6 раз. Причем этот прирост обеспечила не только Tesla с 67 проданными машинами против 15, но и новинки сегмента в лице Porsche Taycan и Audi E-Tron.

Porsche Taycan Turbo S Audi E-Tron

Средний и бюджетный сегмент

А вот в среднем и бюджетном сегментах, которые точнее отражают реальную рыночную ситуацию, похвастаться хорошими результатами почти некому. В «честном» плюсе – только Mazda и Lada. Японцы не только успешны, но и прозрачны: число регистраций почти в точности совпадает с числом проданных машин, и неважно, что более 80% из них – прошлого года выпуска. Ну а прирост Lada не очень удивителен, на фоне роста цен и снижения реальных доходов все больше покупателей обращаются к самым бюджетным автомобилям на рынке. Вдобавок в начале года дилеры не только выдавали самые ходовые модели, но и распродали часть складов, так что прирост по числу регистраций вдвое превысил официальную динамику по отгрузкам – 10% против 5%. При этом даже у абсолютного и вечного лидера доля прошлогодних машин в первом квартале составила 45% – это можно держать в уме при оценке результатов других марок.

Корейские бренды, как и в прошлых годах, имеют некоторое расхождение в отгрузках и постановках на учет. Так, Kia, по данным АЕБ, закончила год с нулевой динамикой относительно АППГ, а вот зарегистрировано было на 12% меньше машин, чем годом ранее. Примерно такой же «зазор» у Hyundai: минус 3% по отгрузкам и минус 14% по машинам, выданным покупателям. Доля прошлогодних машин у Hyundai-Kia почти такая же, как у Lada: 45-50%.

Неплохо закончила год Skoda: пусть +9% из пресс-релиза АЕБ не нашли своего подтверждения в отделениях ГИБДД, но прирост все равно есть, пусть и формальный, на уровне 1%. Тем более что и доля «старых» машин у чехов не выше, чем у других – 42%. Так что итоги года можно считать очень неплохими, особенно на фоне многих других. Например, Subaru просела по регистрациям на 11%, Nissan – на 31%, а Mitsubishi и вовсе на 44%, причем у всех них результаты близки к официально заявленным. Даже Toyota показала небольшой и «честный» спад на 15%, все равно оставшись при этом в пятерке самых популярных брендов. А вот Volkswagen пошел по корейскому пути: АЕБ заявила о снижении продаж на 8%, а по регистрациям недосчитались сразу 21%. Зато успешной распродажей складов на фоне постоянно растущих цен отметился УАЗ: отгрузки дилерам в первом квартале сократились на четверть, а на учет встало столько же машин, что и в прошлом году. Правда, оценивать результаты здесь бессмысленно еще и потому, что 2/3 машин ушли «на работу» к юридическим лицам.

Результаты некоторых брендов в таблице стоит снабдить комментарием о коммерческой линейке: прежде всего это Citroen, Peugeot и Opel. Огромная разница между данными по отгрузкам и регистрациям обусловлена тем, что АЕБ включает продажи легких коммерческих автомобилей в общий объем, а в регистрациях они не учтены. Та же ситуация у Foton, Renault, Hyundai и Toyota, но у этих брендов коммерческая линейка не перекашивает итоговые цифры. На статистику Datsun уже можно не смотреть: бренд официально прекратил продажи в январе, так что АЕБ исключила его из списка, и сейчас идет распродажа складских запасов. А вот для того, чтобы более наглядно оценить ситуацию по Chevrolet, мы даже посчитали отдельно «настоящий» Chevrolet, официально продающий в России только Tahoe и Traverse, и «узбекский» Chevrolet, реализующий Cobalt, Nexia и Spark. Подробнее о том, как в России снова появились бюджетные Chevrolet, мы рассказывали в материале о самых дешевых автомобилях российского рынка. Если вкратце, то обретшее независимость предприятие Uz-Auto договорилось с GM о продажах машин под американским брендом, и к нам снова поехали давно знакомые «бюджетники», причем не только из Узбекистана, но и из Казахстана.

Chevrolet Spark

Что будет дальше?

Показатели первого квартала, несомненно, интересны, но во втором квартале нас ждет настоящая чехарда с цифрами. Причина тому – карантинные ограничения, начавшиеся с прошлого апреля. Напомним, что, по данным АЕБ, рынок в первом квартале минувшего года вырос на 1,8%, а в апреле рухнул сразу на 72,4%, до жалких 39 тысяч машин, и по итогам полугодия продажи сократились на 23,3%. Очевидно, по итогам второго квартала и первого полугодия следует ожидать крайне ярких показателей, которые на практике будут объясняться эффектом низкой базы, вызванного карантином и приостановкой работы дилерских центров в апреле-мае. Реальная же картина будет ясна только к концу года.