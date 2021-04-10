Цены на новые автомобили переписываются с завидной регулярностью, так что иногда даже прошлогодние показатели кажутся щадящими, а уж прайс-листы трехлетней давности и вовсе кажутся несбыточно далекими. Например, три года назад менее чем за 500 тысяч можно было приобрести компактную «иномарку» с гидромеханической АКП и в приличной комплектации. И если вы не вспомнили сразу, о чем идет речь, у вас еще есть время до конца материала. А пока же давайте выясним, какие 10 автомобилей сейчас, в начале второго квартала 2021 года, являются самыми дешевыми на рынке. Расставлять их мы будем в порядке возрастания цены, и первое место уже давно не создает никакой интриги.
Цена: от 511 тысяч рублей
В середине марта АвтоВАЗ в очередной раз скорректировал прайс-листы в большую сторону, и все модели стали дороже на сумму от 8 до 20 тысяч рублей. Однако «знаковым» стало подорожание самой доступной машины на рынке – Lada Granta, которая перевалила через полумиллионную отметку в базовой комплектации. Это, впрочем, не мешает ей оставаться самым продаваемым автомобилем в России: в прошлом году реализовано 126 тысяч экземпляров. При этом в технике за последний год Granta только потеряла. Правда, жалеть об этом будут немногие: дело в том, что АвтоВАЗ отправил в отставку свою роботизированную коробку АМТ за ее низкую популярность. Держать в обойме агрегат, за который доплачивали менее 10% покупателей, было нелогично, так что его исчезновение и с Granta, и с Vesta можно считать оправданным. Единственным исключением остается Granta Cross, которой автомат не подходит конструктивно: его низкий картер означает потерю в клиренсе, так что на эти машины пока ставится коробка АМТ. В остальном же Granta остается верна себе: три мотора, четырехступенчатый автомат Jatco как альтернатива пятиступенчатой механике и четыре типа кузова плюс кросс-универсал. Кстати, в обозримом будущем вазовский бюджетник должен получить обновку: на смену базовому двигателю 11186 мощностью 87 л.с. должен прийти новый 90-сильный восьмиклапанный мотор 11182, который уже появился под капотом рестайлингового Largus. О том, почему восьмиклапанник заслужил звание нового и какие технические изменения он получил, мы рассказывали подробно.
Список базового оснащения у Granta остается околонулевым: в него по-прежнему входит водительская подушка безопасности, системы ABS и BAS, а также ЭРА-ГЛОНАСС. Но если пару лет назад такой набор стоил 435 тысяч рублей, то сегодня – 511 тысяч. За машину с кондиционером нужно отдать минимум 567 тысяч рублей, а Granta с автоматом стоит минимум 664 тысячи. Самая дорогая версия, тоже «автоматизированная», оценена в 704 тысячи рублей. Другие типы кузова традиционно будут дороже седана: лифтбек стоит от 533 до 724 тысяч рублей, универсал – от 540 до 731 тысяч, а хэтчбек, для которого список комплектаций урезан, – от 556 до 719 тысяч рублей. Самая дорогая Granta – это исполнение Cross, которое стоит от 632 до 724 тысяч рублей: стоит помнить, что удержание стоимости топовой комплектации на уровне «обычных» версий достигнуто за счет более короткого списка оснащения и применения коробки АМТ вместо гидромеханического автомата.
Цена: от 608 тысяч рублей
В выстраивании списка самых дешевых машин на рынке не так много интриги – собственно, она заключается в основном в том, чтобы расставить машины в правильном порядке. И тот факт, что Нива оказалась в нем второй, тоже не сильно удивляет. Ведь в прошлом году она совсем немного не дотянула до десятки самых продаваемых машин в стране с результатом в 29 тысяч экземпляров. При этом все, что приобрела Нива в последнее время – это красивое имя: из безликой Lada 4x4 она превратилась сначала обратно в Niva, а затем в Niva Legend. Технически это все тот же автомобиль: с единственным 8-клапанным 1,7-литровым мотором 21214 на 83 л.с., полным приводом и полным наследием советской инженерии. И несмотря на то, что его уже давно не купить за былые 350 тысяч рублей, он все равно остается безальтернативным вариантом для многих ситуаций.
Сейчас Niva Legend расширяет прайс-лист не за счет комплектаций и списка оснащения, а за счет разных версий и спецверсий. Трехдверная, пятидверная, Urban – вот уже целый список, даже несмотря на сворачивание внешнего производства исполнения Bronto. Зато в гамме есть спецверсия Black с черными потолком, сиденьями и литыми дисками. Цены на базовую трехдверку начинаются с 608 тысяч рублей, а за машину с кондиционером нужно отдать 664 тысячи. Доплатив еще 20, можно получить версию Urban, а та самая комплектация Black – это 693 тысячи рублей. Мы не будем выделять в отдельный пункт пятидверную версию, которая стоит от 659 тысяч рублей. Здесь кондиционер начинается с 715 тысяч, а пластиковые бамперы вместо металлических оцениваются в 735 тысяч рублей.
Цена: от 690 тысяч рублей / от 704 тысяч рублей
Несмотря на то, что Logan давно не такой, каким был раньше, он остается верен себе в том, чтобы касается цены, и по-прежнему является самой дешевой иномаркой на нашем рынке. Соответственно, ждать от него технических прорывов было бы странно: с момента дебюта второе поколение оснащается дано знакомым набором силовых агрегатов. Базовый восьмиклапанный мотор K7M на 82 л.с. сочетается только с механической трансмиссией, а более мощная альтернатива – шестнадцатиклапанный H4M на 113 сил, который работает с той же механикой. Немолодая четырехступенчатая АКП с индексом DP2 агрегатируется только с менее мощным двигателем K4M, выдающим 102 л.с. И все это – тот случай, когда возраст моторов и коробок идет скорее на пользу продажам. Цифры это подтверждают: Logan в прошлом году попал в десятку самым популярных машин, разойдясь тиражом в 32,5 тысячи машин.
Методики достижения звания самой дешевой иномарки у Logan тоже остаются неизменными с момента появления: это максимальное удешевление машины за счет урезания списка оснащения. Базовый Logan по длине этого списка недалеко ушел от Гранты: он превосходит ее разве что наличием усилителя руля, а в остальном это все та же единственная подушка безопасности, ABS да центральный замок – даже борткомпьютер и салонный фильтр вырезаны в угоду экономии. Зато и стоит такая машина 690 тысяч рублей. Ближайшие корейские конкуренты отстают более чем на сто тысяч… пока речь не заходит о богатстве оснащения. Ведь корейцы хоть и не брезгуют теми же приемчиками с отсутствием кондиционера в базе, но не экономят на всем остальном. А кондиционер в Logan не в виде платной опции за 30 тысяч, а в списке штатного оборудования появляется только в комплектации Life с мотором на 113 сил, и стоит такая машина уже 816 тысяч, что далеко от базовых 690 и уже наравне с «корейцами». Logan с автоматом обойдется минимум в 871 тысячу рублей, а самое дорогое исполнение Drive с АКП стоит 921 тысячу. Причем эта цена тоже не конечная: опциями вроде приличной мультимедийки с цветным экраном, боковых подушек безопасности, климат-контроля, парктроников и прочего Logan можно легко загнать за отметку выше миллиона. Sandero стоит еще чуть дороже: от 704 тысяч в базе до 934 тысяч за «топ» без дополнительных опций.
Цена: от 695 тысяч рублей
Lada Xray – модель с самым непрозрачным будущим в тольяттинской линейке. Мы писали о том, что по итогам 2020 года Xray потерял треть покупателей: он втиснулся лишь в топ-25 по продажам с результатом в 19 тысяч штук. Впрочем, совсем плохой эту цифру не назвать – в конце концов, место в топ-25, пусть и с результатом в 5 раз более скромным, чем у Vesta, еще оставляет надежды. Вдобавок Xray пытается компенсировать ситуацию широтой выбора: по части техники это одна из самых вариативных вазовских моделей. Обычный Xray оснащается исключительно вазовским 1,6-литровым мотором 21129 на 106 л.с., но пару ему составляют либо пятиступенчатая механика, либо вазовский робот АМТ, который здесь сохранил позиции. А вот Xray Cross имеет куда более широкую гамму агрегатов. Базовым здесь остается тот же 1,6-литровый мотор в паре с механикой, следом идет 1,8-литровый двигатель 21179, который тоже сочетается только с ручной коробкой передач, а на вершине линейки силовых агрегатов – французский H4M в паре с вариатором JF015E. О том, почему здесь появилось именно такое сочетание, мы рассказывали подробно, и в целом оно явно выигрывает у пары из вазовского мотора и коробки АМТ. Цена же здесь компенсируется классовой конкуренцией: Xray Cross призван навязать борьбу компактным кроссоверам вроде Hyundai Creta, и не в последнюю очередь за счет цены.
Да, о ценах: чем выше мы двигаемся, тем меньше становится ценовой шаг между моделями. Так, если за Logan просят от 690 тысяч, то за самый дешевый Xray – всего на 5 тысяч больше. При этом подушек безопасности здесь уже две, а еще есть руль с усилителем и регулировкой по высоте, передние электростеклоподъемники и широкий набор систем безопасности при движении. Кондиционер, правда, появляется только в следующей комплектации за 776 тысяч, вместе с подогревами сидений и зеркал, аудиосистемой, задними электростеклоподъемниками и некоторыми прочими мелочами. За Xray с роботизированной трансмиссией нужно заплатить минимум 806 тысяч, а самое дорогое исполнение Luxe Prestige за 864 тысячи комплектуется только механикой. У Xray Cross ситуация схожая: в базе за 806 тысяч кондиционера нет, а появляется он только за 843 тысячи. Кроссовер с вариатором стоит от 938 тысяч рублей, а с 1,8-литровым мотором еще дороже, от 976 тысяч, но и комплектация тут значительно богаче. Самое дорогое исполнение Luxe Prestige с двумя педалями переваливает за миллион – 1 068 000 рублей. Есть, впрочем, спецверсия Instinct с мультимедийкой с 8-дюймовым экраном и сервисами Яндекса, и она еще на 40 тысяч дороже.
Цена: от 705 тысяч рублей
Largus претерпел рестайлинг совсем недавно, и обо всех изменениях в нем мы рассказывали в тест-драйве. Одним из главных стал как раз новый 8-клапанный мотор 11182, хотя переработанный интерьер и слегка расширенный список оснащения тоже можно причислить к важным. В остальном техника поменялась мало: автоматических трансмиссий не появилось, а самым мощным мотором остался 16-клапанный 21129 на 106 сил. Впрочем, всего этого наверняка хватит, чтобы уверенно оставаться в топ-10 по продажам: 2020 год Largus, например, закончил на 7 месте с результатом в 37 тысяч машин.
С рестайлингом Largus стал и немного дороже: он набрал 22 тысячи рублей и стоит от 705 тысяч рублей. Правда, и база стала лучше в мелочах: появились ключ-брелок с пультом центрального замка и сам центральный замок, автоматическое выключение фар, повторители поворотников в зеркалах и бортовой компьютер. Однако богатой стартовую комплектацию не назовешь: одна подушка безопасности, ABS с EBD и регулировка руля по высоте – вот и все ключевые «опции». За машину, в которой будут хотя бы кондиционер и усилитель руля, нужно отдать уже 767 тысяч, а более-менее приличное исполнение обойдется в 805 тысяч. Lagrus с 16-клапанным мотором стоит от 825 тысяч рублей, а семиместная версия с восьмиклапанником – от 832 тысяч. Топовый семиместный Largus в комплектации Luxe Prestige стоит 956 тысяч рублей. Версия Cross, для которой не предлагается откровенно бедных вариантов и восьмиклапанного мотора, начинается с 880 тысяч рублей, а в исполнении Prestige автомобиль вплотную подобрался к миллиону – 996 тысяч рублей.
Цена: от 724 тысяч рублей
В том, что в списке будет Vesta, не было никаких сомнений, и вот она, на шестом месте по возрастанию цены. При этом по популярности модель – вторая после Гранты: в 2020 году продано 107 тысяч машин. Не в последнюю очередь этому способствует самый широкий выбор вариантов: два типа кузова, для каждого из которых предложена версия Cross, а также три мотора и две коробки передач. Гамма силовых агрегатов, впрочем, здесь очень похожа на таковую у Xray. Базовый двигатель – 16-клапанник 21129 на 106 сил в паре с механикой, за ним следует 1,8-литровый 21179 на 122 силы, а вместо «уволенного» робота трудится все тот же вариатор JF015E в паре с мотором H4M на 113 сил. При этом весь ассортимент моторов и коробок у Vesta, в отличие от Xray, доступен для всех машин, а не только линейки Cross. А об особенностях машины с французско-японским силовым агрегатом мы рассказывали подробно в конце 2019 года, когда и состоялся его дебют на Vesta.
История с ценами на Vesta так же обманчива, как и у все остальных. Базовый седан стоит 724 тысячи рублей, и хотя в нем есть фронтальные подушки безопасности, руль с электроусилителем и регулировкой по высоте и вылету, передние электростеклоподъемники и зеркала с обогревом, он все равно лишен кондиционера, который появляется только за 754 тысячи. Прилично оснащенная Vesta все равно стоит от 785 тысяч рублей, с мотором 1,8 седан начинается с 882 тысяч, а с вариатором – от 849 тысяч. Самая дорога Vesta в кузове седан стоит 1,037 миллиона рублей, и здесь уже будут подогревы задних сидений и руля, боковые подушки безопасности, мультимедийка с цветным экраном и многое другое. Универсал не купить дешевле 811 тысяч, но здесь маркетинговой комплектации нет, и кондиционер в любом случае будет в наличии. Версии Cross по умолчанию начинаются с прилично оснащенного исполнения Comfort, которое стоит от 872 тысяч за седан и от 926 тысяч за универсал SW Cross. Ну а самые богатые кросс-исполнения, само собой, перевалили за миллионную отметку: 1,068 миллиона за Vesta Cross и 1,127 за SW Cross.
Цена: от 763 тысяч
Превращение Chevrolet Niva в Lada Niva Travel – одно из самых обсуждаемых событий этого года. Правда, с точки зрения техники обсуждать абсолютно нечего: рестайлинг даже не затронул салон, ограничившись бамперами, оптикой и внешним пластиком. В остальном же Нива осталась практически такой же, какой ее создали еще в девяностые годы прошлого века, разделив всю агрегатную базу с Нивой. Один двигатель – 1,7-литровый восьмиклапанный 2123 на 80 сил, одна коробка передач и полный привод. Однако даже такой архаичный набор позволяет автомобилю оставаться в топ-15 по продажам. Правда, с этого года продажи именно Niva Travel будет считать чуть проблематичнее: АвтоВАЗ в статистике для АЕБ складывает результаты продаж обеих Нив, так что в статистических выкладках имя Niva поднимется еще выше.
А что еще поднимается выше, так это цена. С обновлением Niva подорожала незначительно – на 10-25 тысяч в зависимости от комплектации, но эти цены вряд ли продержатся даже до конца этого года. Сейчас внедорожник стоит от 763 тысяч в базовом исполнении Classic – с водительской подушкой безопасности, гидроусилителем, передними электростеклоподъемниками и электрозеркалами с обогревом. Кондиционер появляется в следующей версии за 820 тысяч рублей, а вторая подушка безопасности – только в версии Luxe за 906 тысяч. Ну а самая дорогая Niva Travel в комплектации Luxe Off-Road обойдется в 921 тысячу рублей.
Цена: от 820 тысяч
Бывший бестселлер корейской компании сейчас уступил первое «внутрикомандное» место кроссоверу Creta. Причем разница в объемах солидная, в полтора раза: Solaris закончил прошлый год на 6 месте списка самых популярных машин с результатом в 49 тысяч штук, а Creta стала четвертой с 73,5 тысячами экземпляров. Однако в наш сегодняшний список Creta попасть не может ввиду более высокой цены. Solaris, дебютировавший в 2017 году, в прошлом претерпел рестайлинг, но технически практически не изменился. Моторная гамма состоит из двух давно знакомых агрегатов: 1,4-литрового семейства Kappa и 1,6-литрового из семейства Gamma. Первый выдает ровно 100 лошадиных сил, а второй 123, и оба сочетаются либо с механикой, либо с автоматом на 6 ступеней. Собственно, на этом выбор и кончается: даже от кузова хэтчбек корейцы отказались ввиду малой доли продаж.
Цены на Solaris тоже не стоят на месте: четыре года назад, в момент дебюта, седан стоил от 625 тысяч, а сейчас к нему не подступиться без 820 тысяч. Комплектация побогаче, чем у Logan: фронтальные подушки безопасности, руль с усилителем и регулировкой по высоте, электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя, а также набор систем безопасности. Однако, чтобы получить кондиционер, нужно доплатить также за подогрев передних сидений и боковых зеркал, аудиосистему, задние электростеклоподъемники и некоторые другие опции, и такой седан будет стоить уже 901 тысячу рублей. Solaris с автоматом обойдется минимум в 941 тысячу, а условно топовая комплектация Elegance стоит 1 116 000 рублей. Условно – потому что, во-первых, для нее можно докупить опций на 123 тысячи, а во-вторых, сейчас есть еще и спецверсия Prosafety за 1,251 миллиона рублей.
Цена: от 820 тысяч
Picanto – вовсе не то, о чем вспоминают у нас, выбирая недорогой автомобиль. Класс супермини в России фактически вымер, и хэтчбек от Kia напоминает, почему: стоит он почти столько же, сколько и более крупные модели, а подходит далеко не всем. Однако корейцы могут позволить себе держать в ассортименте нишевую модель, несмотря на незначительные продажи. При этом хэтчбек даже регулярно обновляется: очередной рестайлинг у нас состоялся в начале этого года. Техника при этом осталась прежней, и это хорошо: в Европе Picanto теперь продается с роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, а у нас по-прежнему с классическим автоматом, пусть и всего четырехступенчатым. Моторная гамма тоже не изменилась: базовый мотор – трехцилиндровый литровый на 67 л.с., а альтернатива – 1,2-литровый с 4 цилиндрами и 84 силами. При этом первый сочетается только с пятиступенчатой ручной коробкой передач, а второй – с тем самым автоматом. Это позволяет держать более-менее приличную стартовую цену на импортируемую модель, хотя на продажи это все равно влияет мало.
Базовый Picanto стоит 820 тысяч рублей, и несмотря на размеры, бедноват по оснащению. Фронтальные подушки безопасности, усилитель руля да подогрев форсунок омывателя – вот тебе и все богатство. Кондиционер, четыре электростеклоподъемника, подогрев руля, зеркал и передних сидений, аудиосистема и некоторые другие блага жизни стоят уже 895 тысяч рублей – то есть, «реальный» Picanto обойдется не дешевле Rio. С автоматом нормально оснащенный компакт стоит 935 тысяч рублей, а самое дорогое исполнение GT Line тянет на 1 115 000 рублей. Неудивительно, что с рестайлингом от «кросс-версии» X-Line корейцы отказались, ведь она была еще дороже.
Цена: от 880 тысяч
В отличие от Solaris, Rio продолжает удерживать лидерство в классе самых популярных иномарок в России. В 2020 году он уступил только Гранте и Весте и разошелся тиражом в 88 тысяч экземпляров, побив в том числе и Creta. Хотя в целом это все тот же Solaris в другой обертке: дебют в 2017 году, рестайлинг в 2020, та же моторная гамма и те же коробки передач. У Kia, правда, есть кузов хэтчбек, но представлен только в псевдокроссовой версии Rio X и не имеет привлекательной базовой комплектации.
Ну а седан призван привлекать внимание в том числе и ценой. Базовый ценник – 870 тысяч рублей, за которые можно получить практически те же опции, что и у Solaris, а также кондиционер. Да-да, Rio – первый автомобиль в нашем списке, у которого кондиционер включен в список стандартного оборудования. Возможно, поэтому он продается лучше Solaris, несмотря на более высокие цены. Например, Rio с автоматом стоит от 980 тысяч рублей (на 40 тысяч дороже Solaris), а топовая комплектация Premium обойдется в 1 235 000 рублей. И никаких вам пакетов платных опций – все включено.
Вне зачета
В наш список по объективным причинам не попали другие популярные модели: Skoda Rapid стоит от 892 тысяч рублей, Volkswagen Polo – от 930 тысяч, новый Duster – от 954 тысяч рублей… Однако есть и такие автомобили, которые, строго говоря, должны быть в списке ввиду низких цен, но в реальности на рынке присутствуют лишь формально. Давайте разберемся, что это за машины, и почему они выступают в категории «вне зачета».
«Настоящий» Chevrolet в России по-прежнему присутствует номинально, предлагая только Tahoe и Traverse. Однако компания UzAuto Motors, выкупившая долю GM на предприятии в Узбекистане, уладила вопрос с поставками в Россию, Казахстан и Белоруссию автомобилей под брендом Chevrolet – это давно знакомые нам под брендами Daewoo и Ravon модели Spark, Nexia и Cobalt. При этом у «узбекского» Chevrolet есть свой собственный официальный сайт, объединяющий сеть дилерских центров Chevrolet массового сегмента.
Для их продажи в России была создана отдельная компания – ООО «КЕЛЕС РУС», которая и занимается продажами и гарантийным обслуживанием автомобилей Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia и Chevrolet Spark. Фактически это совместное предприятие компаний UzAuto Motors и «СарыаркаАвтоПром», поскольку производство машин разнесено по двум заводам. Поставки Chevrolet Spark осуществляются непосредственно из Узбекистана – с завода UzAuto Motors, а Chevrolet Cobalt и Nexia собираются в Казахстане. При этом купить автомобили в России можно официально, и для них даже есть рекомендованные цены. Вот только дилеров пока маловато, хотя в планах расширение дилерской сети с упором на регионы, а не столицу. Поэтому, с одной стороны, не упомянуть о «новых старых Chevrolet» было бы неправильно, но с другой, узкая дилерская сеть и общая ситуация пока не позволяют говорить о полноценной доступности автомобилей и массовых продажах.
Цена: от 650 тысяч
Цена: от 800 тысяч
Цена: от 720 тысяч
При этом в России те же самые автомобили продает еще одна компания – Ravon. Еще менее трех лет назад Ravon R2 был не просто самой дешевой иномаркой с автоматом, а вообще самым дешевым автомобилем с АКП на российском рынке с ценником в 489 тысяч рублей. Сегодня он стоит на 65% дороже – от 805 тысяч рублей. Однако стоит понимать, что Ravon никак не связан с «новым Chevrolet». По словам исполнительного директора «Келес Рус» Вадима Артамонова, его компания не имеет никакого отношения к автомобилям, проданным под маркой Ravon, и не будет нести по ним никаких гарантийных обязательств. На фоне того, что будущее бренда Ravon весьма туманно, и фактически речь скорее идет о распродаже складских остатков, покупка Ravon даже на фоне Chevrolet выглядит еще менее оправданной. Тем не менее купить эти машины еще можно, и для них тоже есть официальные цены, так что и о них не упомянуть в рамках материала мы не могли.
Цена: от 805 600 рублей
Цена: от 788 640 рублей
Цена: от 805 600 рублей
Ну и еще один бренд с туманным будущим – это Lifan. Подробно о проблемах компании мы писали в конце 2019 года, а затем подводили промежуточные итоги в конце 2020. Однако на фоне банкротства и грядущего закрытия дилерских центров покупка этих машин сейчас – сомнительная затея. Тем более, что речь идет даже не о свежих автомобилях, а о распродаже остатков: покупателям предлагаются экземпляры 2017-2018 годов выпуска. Так что предложения от Lifan тоже однозначно уходят в категорию «вне зачета».
Цена: от 680 тысяч
Цена: от 690 тысяч
Цена: от 640 тысяч
Цена: от 980 тысяч
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Жуть...В 12 году я суперб новый на предмаксималках покупал за 1,2 млн.
А в 2008 мой Пежо 308 стоил 478.000₽. Встали с колен?
Фото не той нексии привели, отредактируйте! Нынешняя Нексия - это бывшая Авео.
Да уж. В 2012 году я покупал Мондео 4 в комплектации тренд+ за 960 тысяч. Брат через год купил начальную Камри 2 литра за 1050