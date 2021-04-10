Курсы валют не стоят на месте, и ценники на новые автомобили движутся вслед за ними. После недавнего обновления прайс-листов АвтоВАЗом стоимость самого дешевого нового автомобиля в России навсегда перешла психологическую отметку в полмиллиона рублей. При этом ультрабюджетные «китайцы» уже вымерли как класс, а новинки в сегменте «лоу-кост» давно не появляются. Вдобавок чехарда с бюджетными брендами вроде Daewoo и Ravon привела лишь к росту цен, неразберихе с дилерскими центрами и утрате гарантийного обслуживания. Но об этом мы поговорим в конце, а сейчас давайте выясним, какой же выбор есть у покупателя, который располагает суммой менее миллиона рублей и хочет купить один из самых дешевых автомобилей на рынке.

Цены на новые автомобили переписываются с завидной регулярностью, так что иногда даже прошлогодние показатели кажутся щадящими, а уж прайс-листы трехлетней давности и вовсе кажутся несбыточно далекими. Например, три года назад менее чем за 500 тысяч можно было приобрести компактную «иномарку» с гидромеханической АКП и в приличной комплектации. И если вы не вспомнили сразу, о чем идет речь, у вас еще есть время до конца материала. А пока же давайте выясним, какие 10 автомобилей сейчас, в начале второго квартала 2021 года, являются самыми дешевыми на рынке. Расставлять их мы будем в порядке возрастания цены, и первое место уже давно не создает никакой интриги.



Lada Granta

Цена: от 511 тысяч рублей



В середине марта АвтоВАЗ в очередной раз скорректировал прайс-листы в большую сторону, и все модели стали дороже на сумму от 8 до 20 тысяч рублей. Однако «знаковым» стало подорожание самой доступной машины на рынке – Lada Granta, которая перевалила через полумиллионную отметку в базовой комплектации. Это, впрочем, не мешает ей оставаться самым продаваемым автомобилем в России: в прошлом году реализовано 126 тысяч экземпляров. При этом в технике за последний год Granta только потеряла. Правда, жалеть об этом будут немногие: дело в том, что АвтоВАЗ отправил в отставку свою роботизированную коробку АМТ за ее низкую популярность. Держать в обойме агрегат, за который доплачивали менее 10% покупателей, было нелогично, так что его исчезновение и с Granta, и с Vesta можно считать оправданным. Единственным исключением остается Granta Cross, которой автомат не подходит конструктивно: его низкий картер означает потерю в клиренсе, так что на эти машины пока ставится коробка АМТ. В остальном же Granta остается верна себе: три мотора, четырехступенчатый автомат Jatco как альтернатива пятиступенчатой механике и четыре типа кузова плюс кросс-универсал. Кстати, в обозримом будущем вазовский бюджетник должен получить обновку: на смену базовому двигателю 11186 мощностью 87 л.с. должен прийти новый 90-сильный восьмиклапанный мотор 11182, который уже появился под капотом рестайлингового Largus. О том, почему восьмиклапанник заслужил звание нового и какие технические изменения он получил, мы рассказывали подробно.

Lada Granta 2018–н.в. 1 / 8 Lada Granta 2018–н.в. 2 / 8 Lada Granta 2018–н.в. 3 / 8 Lada Granta 2018–н.в. 4 / 8 Lada Granta 2018–н.в. 5 / 8 Lada Granta 2018–н.в. 6 / 8 Lada Granta 2018–н.в. 7 / 8 Lada Granta 2018–н.в. 8 / 8

Список базового оснащения у Granta остается околонулевым: в него по-прежнему входит водительская подушка безопасности, системы ABS и BAS, а также ЭРА-ГЛОНАСС. Но если пару лет назад такой набор стоил 435 тысяч рублей, то сегодня – 511 тысяч. За машину с кондиционером нужно отдать минимум 567 тысяч рублей, а Granta с автоматом стоит минимум 664 тысячи. Самая дорогая версия, тоже «автоматизированная», оценена в 704 тысячи рублей. Другие типы кузова традиционно будут дороже седана: лифтбек стоит от 533 до 724 тысяч рублей, универсал – от 540 до 731 тысяч, а хэтчбек, для которого список комплектаций урезан, – от 556 до 719 тысяч рублей. Самая дорогая Granta – это исполнение Cross, которое стоит от 632 до 724 тысяч рублей: стоит помнить, что удержание стоимости топовой комплектации на уровне «обычных» версий достигнуто за счет более короткого списка оснащения и применения коробки АМТ вместо гидромеханического автомата.

Lada Granta 2018–н.в.



Lada Niva Legend

Цена: от 608 тысяч рублей

В выстраивании списка самых дешевых машин на рынке не так много интриги – собственно, она заключается в основном в том, чтобы расставить машины в правильном порядке. И тот факт, что Нива оказалась в нем второй, тоже не сильно удивляет. Ведь в прошлом году она совсем немного не дотянула до десятки самых продаваемых машин в стране с результатом в 29 тысяч экземпляров. При этом все, что приобрела Нива в последнее время – это красивое имя: из безликой Lada 4x4 она превратилась сначала обратно в Niva, а затем в Niva Legend. Технически это все тот же автомобиль: с единственным 8-клапанным 1,7-литровым мотором 21214 на 83 л.с., полным приводом и полным наследием советской инженерии. И несмотря на то, что его уже давно не купить за былые 350 тысяч рублей, он все равно остается безальтернативным вариантом для многих ситуаций.

Lada Niva Legend 2021

Сейчас Niva Legend расширяет прайс-лист не за счет комплектаций и списка оснащения, а за счет разных версий и спецверсий. Трехдверная, пятидверная, Urban – вот уже целый список, даже несмотря на сворачивание внешнего производства исполнения Bronto. Зато в гамме есть спецверсия Black с черными потолком, сиденьями и литыми дисками. Цены на базовую трехдверку начинаются с 608 тысяч рублей, а за машину с кондиционером нужно отдать 664 тысячи. Доплатив еще 20, можно получить версию Urban, а та самая комплектация Black – это 693 тысячи рублей. Мы не будем выделять в отдельный пункт пятидверную версию, которая стоит от 659 тысяч рублей. Здесь кондиционер начинается с 715 тысяч, а пластиковые бамперы вместо металлических оцениваются в 735 тысяч рублей.



Lada Niva Legend 2021

Renault Logan / Renault Sandero

Цена: от 690 тысяч рублей / от 704 тысяч рублей

Несмотря на то, что Logan давно не такой, каким был раньше, он остается верен себе в том, чтобы касается цены, и по-прежнему является самой дешевой иномаркой на нашем рынке. Соответственно, ждать от него технических прорывов было бы странно: с момента дебюта второе поколение оснащается дано знакомым набором силовых агрегатов. Базовый восьмиклапанный мотор K7M на 82 л.с. сочетается только с механической трансмиссией, а более мощная альтернатива – шестнадцатиклапанный H4M на 113 сил, который работает с той же механикой. Немолодая четырехступенчатая АКП с индексом DP2 агрегатируется только с менее мощным двигателем K4M, выдающим 102 л.с. И все это – тот случай, когда возраст моторов и коробок идет скорее на пользу продажам. Цифры это подтверждают: Logan в прошлом году попал в десятку самым популярных машин, разойдясь тиражом в 32,5 тысячи машин.

Renault Logan 2018–н.в. 1 / 3 Renault Logan 2018–н.в. 2 / 3 Renault Logan 2018–н.в. 3 / 3

Методики достижения звания самой дешевой иномарки у Logan тоже остаются неизменными с момента появления: это максимальное удешевление машины за счет урезания списка оснащения. Базовый Logan по длине этого списка недалеко ушел от Гранты: он превосходит ее разве что наличием усилителя руля, а в остальном это все та же единственная подушка безопасности, ABS да центральный замок – даже борткомпьютер и салонный фильтр вырезаны в угоду экономии. Зато и стоит такая машина 690 тысяч рублей. Ближайшие корейские конкуренты отстают более чем на сто тысяч… пока речь не заходит о богатстве оснащения. Ведь корейцы хоть и не брезгуют теми же приемчиками с отсутствием кондиционера в базе, но не экономят на всем остальном. А кондиционер в Logan не в виде платной опции за 30 тысяч, а в списке штатного оборудования появляется только в комплектации Life с мотором на 113 сил, и стоит такая машина уже 816 тысяч, что далеко от базовых 690 и уже наравне с «корейцами». Logan с автоматом обойдется минимум в 871 тысячу рублей, а самое дорогое исполнение Drive с АКП стоит 921 тысячу. Причем эта цена тоже не конечная: опциями вроде приличной мультимедийки с цветным экраном, боковых подушек безопасности, климат-контроля, парктроников и прочего Logan можно легко загнать за отметку выше миллиона. Sandero стоит еще чуть дороже: от 704 тысяч в базе до 934 тысяч за «топ» без дополнительных опций.

Renault Sandero 2018–н.в. 1 / 3 Renault Sandero 2018–н.в. 2 / 3 Renault Sandero 2018–н.в. 3 / 3

Lada Xray

Цена: от 695 тысяч рублей

Lada Xray – модель с самым непрозрачным будущим в тольяттинской линейке. Мы писали о том, что по итогам 2020 года Xray потерял треть покупателей: он втиснулся лишь в топ-25 по продажам с результатом в 19 тысяч штук. Впрочем, совсем плохой эту цифру не назвать – в конце концов, место в топ-25, пусть и с результатом в 5 раз более скромным, чем у Vesta, еще оставляет надежды. Вдобавок Xray пытается компенсировать ситуацию широтой выбора: по части техники это одна из самых вариативных вазовских моделей. Обычный Xray оснащается исключительно вазовским 1,6-литровым мотором 21129 на 106 л.с., но пару ему составляют либо пятиступенчатая механика, либо вазовский робот АМТ, который здесь сохранил позиции. А вот Xray Cross имеет куда более широкую гамму агрегатов. Базовым здесь остается тот же 1,6-литровый мотор в паре с механикой, следом идет 1,8-литровый двигатель 21179, который тоже сочетается только с ручной коробкой передач, а на вершине линейки силовых агрегатов – французский H4M в паре с вариатором JF015E. О том, почему здесь появилось именно такое сочетание, мы рассказывали подробно, и в целом оно явно выигрывает у пары из вазовского мотора и коробки АМТ. Цена же здесь компенсируется классовой конкуренцией: Xray Cross призван навязать борьбу компактным кроссоверам вроде Hyundai Creta, и не в последнюю очередь за счет цены.

Lada XRAY 2015–н.в. 1 / 2 Lada XRAY 2015–н.в. 2 / 2

Да, о ценах: чем выше мы двигаемся, тем меньше становится ценовой шаг между моделями. Так, если за Logan просят от 690 тысяч, то за самый дешевый Xray – всего на 5 тысяч больше. При этом подушек безопасности здесь уже две, а еще есть руль с усилителем и регулировкой по высоте, передние электростеклоподъемники и широкий набор систем безопасности при движении. Кондиционер, правда, появляется только в следующей комплектации за 776 тысяч, вместе с подогревами сидений и зеркал, аудиосистемой, задними электростеклоподъемниками и некоторыми прочими мелочами. За Xray с роботизированной трансмиссией нужно заплатить минимум 806 тысяч, а самое дорогое исполнение Luxe Prestige за 864 тысячи комплектуется только механикой. У Xray Cross ситуация схожая: в базе за 806 тысяч кондиционера нет, а появляется он только за 843 тысячи. Кроссовер с вариатором стоит от 938 тысяч рублей, а с 1,8-литровым мотором еще дороже, от 976 тысяч, но и комплектация тут значительно богаче. Самое дорогое исполнение Luxe Prestige с двумя педалями переваливает за миллион – 1 068 000 рублей. Есть, впрочем, спецверсия Instinct с мультимедийкой с 8-дюймовым экраном и сервисами Яндекса, и она еще на 40 тысяч дороже.

Lada XRAY 2015–н.в.



Lada Largus

Цена: от 705 тысяч рублей

Largus претерпел рестайлинг совсем недавно, и обо всех изменениях в нем мы рассказывали в тест-драйве. Одним из главных стал как раз новый 8-клапанный мотор 11182, хотя переработанный интерьер и слегка расширенный список оснащения тоже можно причислить к важным. В остальном техника поменялась мало: автоматических трансмиссий не появилось, а самым мощным мотором остался 16-клапанный 21129 на 106 сил. Впрочем, всего этого наверняка хватит, чтобы уверенно оставаться в топ-10 по продажам: 2020 год Largus, например, закончил на 7 месте с результатом в 37 тысяч машин.

Lada Largus 2021 1 / 3 Lada Largus 2021 2 / 3 Lada Largus 2021 3 / 3

С рестайлингом Largus стал и немного дороже: он набрал 22 тысячи рублей и стоит от 705 тысяч рублей. Правда, и база стала лучше в мелочах: появились ключ-брелок с пультом центрального замка и сам центральный замок, автоматическое выключение фар, повторители поворотников в зеркалах и бортовой компьютер. Однако богатой стартовую комплектацию не назовешь: одна подушка безопасности, ABS с EBD и регулировка руля по высоте – вот и все ключевые «опции». За машину, в которой будут хотя бы кондиционер и усилитель руля, нужно отдать уже 767 тысяч, а более-менее приличное исполнение обойдется в 805 тысяч. Lagrus с 16-клапанным мотором стоит от 825 тысяч рублей, а семиместная версия с восьмиклапанником – от 832 тысяч. Топовый семиместный Largus в комплектации Luxe Prestige стоит 956 тысяч рублей. Версия Cross, для которой не предлагается откровенно бедных вариантов и восьмиклапанного мотора, начинается с 880 тысяч рублей, а в исполнении Prestige автомобиль вплотную подобрался к миллиону – 996 тысяч рублей.

Lada Largus 2021



Lada Vesta

Цена: от 724 тысяч рублей



В том, что в списке будет Vesta, не было никаких сомнений, и вот она, на шестом месте по возрастанию цены. При этом по популярности модель – вторая после Гранты: в 2020 году продано 107 тысяч машин. Не в последнюю очередь этому способствует самый широкий выбор вариантов: два типа кузова, для каждого из которых предложена версия Cross, а также три мотора и две коробки передач. Гамма силовых агрегатов, впрочем, здесь очень похожа на таковую у Xray. Базовый двигатель – 16-клапанник 21129 на 106 сил в паре с механикой, за ним следует 1,8-литровый 21179 на 122 силы, а вместо «уволенного» робота трудится все тот же вариатор JF015E в паре с мотором H4M на 113 сил. При этом весь ассортимент моторов и коробок у Vesta, в отличие от Xray, доступен для всех машин, а не только линейки Cross. А об особенностях машины с французско-японским силовым агрегатом мы рассказывали подробно в конце 2019 года, когда и состоялся его дебют на Vesta.

Lada Vesta 2015–н.в. 1 / 2 Lada Vesta 2015–н.в. 2 / 2

История с ценами на Vesta так же обманчива, как и у все остальных. Базовый седан стоит 724 тысячи рублей, и хотя в нем есть фронтальные подушки безопасности, руль с электроусилителем и регулировкой по высоте и вылету, передние электростеклоподъемники и зеркала с обогревом, он все равно лишен кондиционера, который появляется только за 754 тысячи. Прилично оснащенная Vesta все равно стоит от 785 тысяч рублей, с мотором 1,8 седан начинается с 882 тысяч, а с вариатором – от 849 тысяч. Самая дорога Vesta в кузове седан стоит 1,037 миллиона рублей, и здесь уже будут подогревы задних сидений и руля, боковые подушки безопасности, мультимедийка с цветным экраном и многое другое. Универсал не купить дешевле 811 тысяч, но здесь маркетинговой комплектации нет, и кондиционер в любом случае будет в наличии. Версии Cross по умолчанию начинаются с прилично оснащенного исполнения Comfort, которое стоит от 872 тысяч за седан и от 926 тысяч за универсал SW Cross. Ну а самые богатые кросс-исполнения, само собой, перевалили за миллионную отметку: 1,068 миллиона за Vesta Cross и 1,127 за SW Cross.

Lada Vesta 2015–н.в.

Lada Niva Travel

Цена: от 763 тысяч



Превращение Chevrolet Niva в Lada Niva Travel – одно из самых обсуждаемых событий этого года. Правда, с точки зрения техники обсуждать абсолютно нечего: рестайлинг даже не затронул салон, ограничившись бамперами, оптикой и внешним пластиком. В остальном же Нива осталась практически такой же, какой ее создали еще в девяностые годы прошлого века, разделив всю агрегатную базу с Нивой. Один двигатель – 1,7-литровый восьмиклапанный 2123 на 80 сил, одна коробка передач и полный привод. Однако даже такой архаичный набор позволяет автомобилю оставаться в топ-15 по продажам. Правда, с этого года продажи именно Niva Travel будет считать чуть проблематичнее: АвтоВАЗ в статистике для АЕБ складывает результаты продаж обеих Нив, так что в статистических выкладках имя Niva поднимется еще выше.

Lada Niva Travel 2020–н.в. 1 / 2 Lada Niva Travel 2020–н.в. 2 / 2

А что еще поднимается выше, так это цена. С обновлением Niva подорожала незначительно – на 10-25 тысяч в зависимости от комплектации, но эти цены вряд ли продержатся даже до конца этого года. Сейчас внедорожник стоит от 763 тысяч в базовом исполнении Classic – с водительской подушкой безопасности, гидроусилителем, передними электростеклоподъемниками и электрозеркалами с обогревом. Кондиционер появляется в следующей версии за 820 тысяч рублей, а вторая подушка безопасности – только в версии Luxe за 906 тысяч. Ну а самая дорогая Niva Travel в комплектации Luxe Off-Road обойдется в 921 тысячу рублей.

Lada Niva Travel 2020–н.в.

Hyundai Solaris

Цена: от 820 тысяч



Бывший бестселлер корейской компании сейчас уступил первое «внутрикомандное» место кроссоверу Creta. Причем разница в объемах солидная, в полтора раза: Solaris закончил прошлый год на 6 месте списка самых популярных машин с результатом в 49 тысяч штук, а Creta стала четвертой с 73,5 тысячами экземпляров. Однако в наш сегодняшний список Creta попасть не может ввиду более высокой цены. Solaris, дебютировавший в 2017 году, в прошлом претерпел рестайлинг, но технически практически не изменился. Моторная гамма состоит из двух давно знакомых агрегатов: 1,4-литрового семейства Kappa и 1,6-литрового из семейства Gamma. Первый выдает ровно 100 лошадиных сил, а второй 123, и оба сочетаются либо с механикой, либо с автоматом на 6 ступеней. Собственно, на этом выбор и кончается: даже от кузова хэтчбек корейцы отказались ввиду малой доли продаж.

Hyundai Solaris 2020–н.в. 1 / 2 Hyundai Solaris 2020–н.в. 2 / 2

Цены на Solaris тоже не стоят на месте: четыре года назад, в момент дебюта, седан стоил от 625 тысяч, а сейчас к нему не подступиться без 820 тысяч. Комплектация побогаче, чем у Logan: фронтальные подушки безопасности, руль с усилителем и регулировкой по высоте, электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя, а также набор систем безопасности. Однако, чтобы получить кондиционер, нужно доплатить также за подогрев передних сидений и боковых зеркал, аудиосистему, задние электростеклоподъемники и некоторые другие опции, и такой седан будет стоить уже 901 тысячу рублей. Solaris с автоматом обойдется минимум в 941 тысячу, а условно топовая комплектация Elegance стоит 1 116 000 рублей. Условно – потому что, во-первых, для нее можно докупить опций на 123 тысячи, а во-вторых, сейчас есть еще и спецверсия Prosafety за 1,251 миллиона рублей.



Hyundai Solaris 2020–н.в.



Kia Picanto

Цена: от 820 тысяч



Picanto – вовсе не то, о чем вспоминают у нас, выбирая недорогой автомобиль. Класс супермини в России фактически вымер, и хэтчбек от Kia напоминает, почему: стоит он почти столько же, сколько и более крупные модели, а подходит далеко не всем. Однако корейцы могут позволить себе держать в ассортименте нишевую модель, несмотря на незначительные продажи. При этом хэтчбек даже регулярно обновляется: очередной рестайлинг у нас состоялся в начале этого года. Техника при этом осталась прежней, и это хорошо: в Европе Picanto теперь продается с роботизированной коробкой передач с одним сцеплением, а у нас по-прежнему с классическим автоматом, пусть и всего четырехступенчатым. Моторная гамма тоже не изменилась: базовый мотор – трехцилиндровый литровый на 67 л.с., а альтернатива – 1,2-литровый с 4 цилиндрами и 84 силами. При этом первый сочетается только с пятиступенчатой ручной коробкой передач, а второй – с тем самым автоматом. Это позволяет держать более-менее приличную стартовую цену на импортируемую модель, хотя на продажи это все равно влияет мало.

Kia Picanto 2020–н.в. 1 / 2 Kia Picanto 2020–н.в. 2 / 2

Базовый Picanto стоит 820 тысяч рублей, и несмотря на размеры, бедноват по оснащению. Фронтальные подушки безопасности, усилитель руля да подогрев форсунок омывателя – вот тебе и все богатство. Кондиционер, четыре электростеклоподъемника, подогрев руля, зеркал и передних сидений, аудиосистема и некоторые другие блага жизни стоят уже 895 тысяч рублей – то есть, «реальный» Picanto обойдется не дешевле Rio. С автоматом нормально оснащенный компакт стоит 935 тысяч рублей, а самое дорогое исполнение GT Line тянет на 1 115 000 рублей. Неудивительно, что с рестайлингом от «кросс-версии» X-Line корейцы отказались, ведь она была еще дороже.

Kia Picanto 2020–н.в.

Kia Rio

Цена: от 880 тысяч



В отличие от Solaris, Rio продолжает удерживать лидерство в классе самых популярных иномарок в России. В 2020 году он уступил только Гранте и Весте и разошелся тиражом в 88 тысяч экземпляров, побив в том числе и Creta. Хотя в целом это все тот же Solaris в другой обертке: дебют в 2017 году, рестайлинг в 2020, та же моторная гамма и те же коробки передач. У Kia, правда, есть кузов хэтчбек, но представлен только в псевдокроссовой версии Rio X и не имеет привлекательной базовой комплектации.

Kia Rio 2020–н.в. 1 / 2 Kia Rio 2020–н.в. 2 / 2

Ну а седан призван привлекать внимание в том числе и ценой. Базовый ценник – 870 тысяч рублей, за которые можно получить практически те же опции, что и у Solaris, а также кондиционер. Да-да, Rio – первый автомобиль в нашем списке, у которого кондиционер включен в список стандартного оборудования. Возможно, поэтому он продается лучше Solaris, несмотря на более высокие цены. Например, Rio с автоматом стоит от 980 тысяч рублей (на 40 тысяч дороже Solaris), а топовая комплектация Premium обойдется в 1 235 000 рублей. И никаких вам пакетов платных опций – все включено.

Kia Rio 2020–н.в.

Вне зачета

В наш список по объективным причинам не попали другие популярные модели: Skoda Rapid стоит от 892 тысяч рублей, Volkswagen Polo – от 930 тысяч, новый Duster – от 954 тысяч рублей… Однако есть и такие автомобили, которые, строго говоря, должны быть в списке ввиду низких цен, но в реальности на рынке присутствуют лишь формально. Давайте разберемся, что это за машины, и почему они выступают в категории «вне зачета».

«Настоящий» Chevrolet в России по-прежнему присутствует номинально, предлагая только Tahoe и Traverse. Однако компания UzAuto Motors, выкупившая долю GM на предприятии в Узбекистане, уладила вопрос с поставками в Россию, Казахстан и Белоруссию автомобилей под брендом Chevrolet – это давно знакомые нам под брендами Daewoo и Ravon модели Spark, Nexia и Cobalt. При этом у «узбекского» Chevrolet есть свой собственный официальный сайт, объединяющий сеть дилерских центров Chevrolet массового сегмента.

Для их продажи в России была создана отдельная компания – ООО «КЕЛЕС РУС», которая и занимается продажами и гарантийным обслуживанием автомобилей Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia и Chevrolet Spark. Фактически это совместное предприятие компаний UzAuto Motors и «СарыаркаАвтоПром», поскольку производство машин разнесено по двум заводам. Поставки Chevrolet Spark осуществляются непосредственно из Узбекистана – с завода UzAuto Motors, а Chevrolet Cobalt и Nexia собираются в Казахстане. При этом купить автомобили в России можно официально, и для них даже есть рекомендованные цены. Вот только дилеров пока маловато, хотя в планах расширение дилерской сети с упором на регионы, а не столицу. Поэтому, с одной стороны, не упомянуть о «новых старых Chevrolet» было бы неправильно, но с другой, узкая дилерская сеть и общая ситуация пока не позволяют говорить о полноценной доступности автомобилей и массовых продажах.

Chevrolet Nexia

Цена: от 650 тысяч

Chevrolet Nexia

Chevrolet Spark

Цена: от 800 тысяч



Chevrolet Spark 1 / 2 Chevrolet Spark 2 / 2

Chevrolet Cobalt

Цена: от 720 тысяч

Chevrolet Cobalt 1 / 2 Chevrolet Cobalt 2 / 2

При этом в России те же самые автомобили продает еще одна компания – Ravon. Еще менее трех лет назад Ravon R2 был не просто самой дешевой иномаркой с автоматом, а вообще самым дешевым автомобилем с АКП на российском рынке с ценником в 489 тысяч рублей. Сегодня он стоит на 65% дороже – от 805 тысяч рублей. Однако стоит понимать, что Ravon никак не связан с «новым Chevrolet». По словам исполнительного директора «Келес Рус» Вадима Артамонова, его компания не имеет никакого отношения к автомобилям, проданным под маркой Ravon, и не будет нести по ним никаких гарантийных обязательств. На фоне того, что будущее бренда Ravon весьма туманно, и фактически речь скорее идет о распродаже складских остатков, покупка Ravon даже на фоне Chevrolet выглядит еще менее оправданной. Тем не менее купить эти машины еще можно, и для них тоже есть официальные цены, так что и о них не упомянуть в рамках материала мы не могли.



Ravon R2

Цена: от 805 600 рублей



Ravon R2 1 / 3 Ravon R2 2 / 3 Ravon R2 3 / 3

Ravon Nexia R3

Цена: от 788 640 рублей



Ravon Nexia R3 2016–20 1 / 3 Ravon Nexia R3 2016–20 2 / 3 Ravon Nexia R3 2016–20 3 / 3

Ravon R4

Цена: от 805 600 рублей



Ravon R4 2016–20

Ну и еще один бренд с туманным будущим – это Lifan. Подробно о проблемах компании мы писали в конце 2019 года, а затем подводили промежуточные итоги в конце 2020. Однако на фоне банкротства и грядущего закрытия дилерских центров покупка этих машин сейчас – сомнительная затея. Тем более, что речь идет даже не о свежих автомобилях, а о распродаже остатков: покупателям предлагаются экземпляры 2017-2018 годов выпуска. Так что предложения от Lifan тоже однозначно уходят в категорию «вне зачета».

Lifan Solano

Цена: от 680 тысяч



Lifan Solano II 2016–н.в. 1 / 3 Lifan Solano II 2016–н.в. 2 / 3 Lifan Solano II 2016–н.в. 3 / 3

Lifan X50

Цена: от 690 тысяч



Lifan X50 2014–н.в.

Lifan X60

Цена: от 640 тысяч



Lifan X60 2017–н.в. 1 / 4 Lifan X60 2017–н.в. 2 / 4 Lifan X60 2017–н.в. 3 / 4 Lifan X60 2017–н.в. 4 / 4

Lifan Murman

Цена: от 980 тысяч

