Дорожные полосы сузят по всей России

Дорожные полосы сузят по всей России

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Это произойдёт в случае, если до конца текущего года будет одобрен проект предварительного национального стандарта «Дорожная разметка».

Ширину полос на дорогах в российских населённых пунктах могут сузить до 3,0-3,25 метра, на скоростных автодорогах за городом – до 3,25-3,5 метра. Соответствующий проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) планируют принять до конца 2018 года, об этом рассказал глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

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Согласно ныне действующим ГОСТам и нормам, ширина полос на российских дорогах, как правило, составляет 3,75 метра. Однако в ряде городов в течение нескольких лет проводится эксперимент по сужению полос. Так, в Москве около сотни проблемных участков (в их числе также вылетные магистрали) получили новую разметку за последние три года. Как отмечают «Известия», в результате пропускная способность в некоторых местах увеличилась до 50%.

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Дороги предложенной в ПНСТ ширины сейчас используются в странах Скандинавии, в России же они обычно шире. Как отмечает Александр Шумский, из-за этого нередки случаи, когда автомобилисты начинают обгонять друг друга в рамках одной полосы, что создаёт аварийно-опасные ситуации.

По проекту нового документа, заметно «жирнее» станет разметка, которая обозначает повороты: сейчас её ширина составляет 20 сантиметров, однако по новому стандарту её можно будет сделать шириной 40-60 см. Это особенно необходимо в местах сложного ориентирования, например, на перекрёстках с трамвайными путями.

Напомним, благодаря предварительному национальному стандарту у властей есть возможность проверить эффект от новых технологий до принятия ГОСТа. Представители Минтранса пояснили, что хотят сначала получить результаты практических испытаний и финансово-экономическое обоснование, прежде чем расширять линии разметки на поворотах.

Эксперты считают, что властям при выборе мест для сужения полос надо будет учитывать разные типы машин, в том числе грузовые автомобили и автобусы. Представитель Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отметил, что из-за этого для них сузится также радиус поворота и разворота; вероятно, в итоге им придётся осуществлять эти маневры не из крайних полос.

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Сомнение в том, что сужение полос поможет снизить аварийность, выразил председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин. Есть вероятность, что увеличится количество столкновений машин. А разметку на поворотах он предлагает делать не шире, а с применением состава, который хорошо держится на асфальте. Также необходимо оперативно восстанавливать стёртые участки.

В конце прошлого месяца в силу вступила норма, которая ввела штраф за выезд на вафельную разметку. С помощью этой дорожной разметки жёлтого цвета в виде пересекающихся линий на перекрёстках определяется зона, въезд в которую запрещён в случае затора. Материальное взыскание за это нарушение составляет 1 000 рублей.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , автодороги , ГОСТ , госты , дороги , дороги России , дорожная разметка , направление движения по полосам , нормы , переразметка , полосы движения , правила , разметка , российские дороги , трассы
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