Количество аварий при сопутствующих плохих дорогах в России остаётся высоким: в начале 2018 года на их долю пришлось 40,9% от общего количества ДТП. По мнению законодателей, решить проблему поможет новый ГОСТ Р 50597-2017, в котором авторы указали требования к допустимому состоянию дорог. Он вступит в силу 1 сентября 2018 года. Однако проблема, скорее всего, не в том, что нынешний документ устарел, а в том, что многие дороги в стране сейчас «выпадают из поля зрения» и надзорных ведомств, и владельцев этих магистралей.

Нынешний ГОСТ Нынешние сроки устранения Новый ГОСТ Новые сроки устранения Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см. 5-10 суток (в зависимости от категории дороги) Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, 0,06 кв.м. и более 1-12 суток (в зависимости от категории дороги) не регламентируется не регламентируется Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью 0,1-5,2 кв.м. и более. 5-20 суток (в зависимости от категории дороги) Вышедший из строя источник света светофора 1 сутки Неработающий сигнал (сигналы) светофора 1 сутки Поврежденная электромонтажная схема в корпусе светофора или электрического кабеля 3 суток Сбой в работе светофорного объекта 1 сутки не регламентируется не регламентируется Отказ в работе табло вызывного пешеходного (кнопки вызова зеленого сигнала для пешеходов) 3 суток не регламентируется не регламентируется Нарушение целостности элементов светофора

Изменение положения светофора 5 суток не регламентируется не регламентируется Снижение восприятия сигналов светофора 7 суток не регламентируется не регламентируется Неработающий звуковой сигнал, дублирующий разрешающий сигнал светофора 7-10 суток (в зависимости от категории дороги) Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки 4-6 часов (в зависимости от категории дороги) Сроки ликвидации зимней скользкости 4-12 часов (в зависимости от категории дороги) Сроки окончания снегоочистки 3-12 часов (в зависимости от категории дороги)

Если на асфальте образовалась «волна», то у дорожников будет от 5 до 12 суток на ее устранение; если «гребенка» – от 10 до 14 суток; если колея – от 5 до 14 суток. В нынешнем моменте указания по этим дефектам нет.

Для ремонта или заменены дорожных знаков приоритета, предписания или особого предписания отводятся сутки (сейчас – только для знаков приоритета), для других знаков – не более трёх суток. В течение одного-трёх дней владельцы дорог должны обрезать кроны деревьев, которые загораживают знаки (в нынешней редакции указания нет).

Интересно, что в начале текущего года примерно в половине ДТП при сопутствующих плохих дорогах были выявлены дефекты разметки. При этом по новому ГОСТу на устранение некорректной дорожной разметки даётся месяц, однако, это не касается «зебр»: если повреждён пешеходный переход, то восстановить его нужно в течение трёх суток. В действующей версии документа сроки восстановления разметки не оговариваются, лишь уточняется, что её нужно нанести заново в случае, если износ составляет более 50% при выполнении её краской и более 25% – термопластичными массами.

Согласно новому ГОСТу, в регионах с суровым климатом (с устойчивыми низкими температурами) на дорогах можно будет официально использовать уплотнённый снежный покров толщиной 3-8 см (УСП). Такой покров может быть на дорогах, где установлено ограничение скорости не более 60 км/ч и низкая интенсивность движения (не более 1 500 машин в сутки). При среднесуточной положительной температуре воздуха дорожники должны удалить УСП не более чем за 2 суток. Сейчас этот вопрос не регламентируется.

Посторонние предметы, в их числе обломки ограждений, куски покрышек и бамперов, дорожники должны убирать с проезжей части, улиц, тротуаров и остановок в течение трёх часов с момента обнаружения, а с разделительных полос и обочин – не более чем за трое суток. Последствия разлива бензина, масла, мазута, россыпи грунта площадью более 1 кв.м нужно устранять за 1-3 дня. В нынешнем ГОСТе указаний по этим пунктам нет.

Инструкции для сотрудников ГИБДД, проверяющих дороги, описаны регламенте МВД от 2015 года. Можно предположить, что после вступления ГОСТа в силу, нагрузка на инспекторов вырастет: проверять дороги им, как минимум, придётся чаще. При этом, напомним, не так давно штат ГИБДД был сокращён: соответствующее решение в конце прошлого года принял президент России Владимир Путин.