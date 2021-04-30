Дошутились: власти США начали расследование в отношении VW из-за первоапрельского розыгрыша

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование из-за неудачной первоапрельской шутки компании Volkswagen, запущенной ещё в конце марта и вызвавшей впоследствии шквал критики со стороны американских СМИ. Напомним, что рекламное агентство Johannes Leonardo по заказу американского подразделения немецкой компании (Volkswagen of America) разработало целую «многоходовочку» с утечкой фальшивого пресс-релиза о переименовании Volkswagen в Voltswagen 29 марта, официальной публикацией этого пресс-релиза 30 марта и его разоблачением 31 марта. То есть операция была прокручена ещё до 1 апреля, когда обычно автопроизводители выпускают подчёркнуто курьёзные новости, которые только дурак может принять за чистую монету.

Шутка с переименованием Volkswagen не выглядела как шутка, растянулась на три дня и практически все СМИ сочли её правдой, дали заметки, в том числе с аналитическим разбором и комментариями экспертов, то есть потратили время и деньги на то, что в итоге оказалось фейком. Пресса отомстила за это VW серией разгромных заметок, компании тут же припомнили дизельгейт — мол, раньше она врала, чтобы продавать дизельные машины, а теперь врёт, чтобы продать электрические. Дело в том, что шутка с переименованием была приурочена, по сути, не к 1 апреля, а к старту продаж в США электрического кроссовера Volkswagen ID.4. То есть жаление производителя проассоциировать первую часть своего названия с единицей измерения электрического потенциала выглядело вполне логичным.

Негативный фон в СМИ из-за неудачной шутки оказался таким сильным, что гендиректору Volkswagen of America Скотту Кео пришлось публично извиняться за неудачный рекламный трюк. После этого тема вроде бы заглохла, но вчера немецкий журнал Spiegel сообщил, что Volkswagen of America получил официальный запрос от SEC по поводу злосчастной пиар-акции, так из-за неё начато расследование, находящееся пока что на начальной стадии. По данным Spiegel, Volkswagen, как и в случае с дизельгейтом, принял решение сотрудничать со следственными органами.

Закончиться это расследование может крупным штрафом или какими-нибудь неприятными ограничениями для компании, если будет доказано, что ложная информация повлияла на курс акций Volkswagen. Согласно биржевым сводкам, акции VW действительно подорожали примерно на 8% в период с 29 по 30 марта, но это можно списать и на общую волатильность акций немецкой компании в последние месяцы. Однако, несложно заметить, что пик роста акций VW за последний год пришёлся на середину марта, когда компания объявила об апгрейде плана электрификации модельного ряда. То есть новости, связанные с электромобилями, инвесторы трактуют как положительные, таковой сочли и шутку про переименование, так что SEC вряд ли спустит VW этот розыгрыш.

Добавим, что SEC последние три года находится в состоянии перманентного конфликта с главой Tesla Илоном Маском. Комиссия оштрафовала его на 40 млн долларов за сообщение в Твиттере в августе 2018 года, в котором говорилось о том, что Tesla перестанет быть публичной компанией и уйдёт с биржи. Это было интерпретировано как манипулирование курсом акций. Помимо штрафа SEC запретила Маску публиковать в своём Твиттере чувствительные сведения о компании. В феврале этого года SEC начала новое расследование в отношении Илона Маска, на сей раз из-за публикаций мемов в Твиттере, приведших, по мнению SEC, к стремительному росту стоимости криптовалюты Dogecoin. В общем, с SEC особо не пошутишь.

