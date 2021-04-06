Смех и грех: первоапрельскую шутку Volkswagen сравнили с дизельгейтом

1 апреля давно прошёл, но автомобильные СМИ не отпускает шутка компании Volkswagen о переименовании её североамериканского подразделения в Voltswagen . Многие участники отрасли и рядовые автолюбители сходятся во мнении, что это была бессовестная дезинформация, одобренная высшим руководством VW.

К натужным шуткам автомобильных компаний, состряпанным ко Дню дурака, все уже давно привыкли, они пачками выходят в пресс-релизах 1 апреля и носят подчёркнуто абсурдистский характер, чтобы люди просто посмеялись и не воспринимали сообщения вроде запуска Dacia Duster в космос всерьёз. Но Volkswagen, мечтающий прыгнуть выше головы и стать крупнейшим в мире производителем электромобилей уже к 2025 году, решил нарушить общее негласное правило и начал шутить сильно заранее, причём никакого юмора и абсурда в его «первоапрельском розыгрыше» изначально не просматривалось.

Как сообщает Automotive News, 29 марта ведущие американские СМИ получили с анонимного почтового ящика на Gmail письма с указанием на то, что на медийном сайте Volkswagen of America на месяц раньше срока вышел пресс-релиз о переименовании марки в подразделения в Voltswagen — якобы релиз датирован 29 апреля, но вышел в свет 29 марта.

Журналисты прошли по ссылке и убедились, что релиз действительно существует, однако вскоре он был удалён. В ответ на вопросы журналистов о том, что это было, спикеры VW как в анонимном и в публичном порядке стали сообщать, что это была чистая правда и что Volkswagen действительно переименуют в США в Voltswagen. В открытую об этом в частности заявил Марк Гиллис, главный пиарщик немецкой марки на американском рынке.

30 марта Volkswagen выложил в общий доступ релиз о переименовании, о чём сообщили все деловые и автомобильные СМИ. Компания на полном серьёзе уверяла, что имя Voltswagen должно подчеркнуть её вхождение в новую электромобильную эру, а само переименование приурочено к выходу на американский рынок электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Но 31 марта был удалён и этот релиз, после чего Volkswagen заявил, что это был первоапрельский розыгрыш с целью привлечь внимание к ID.4.

В шоу-бизнесе есть старое правило: любое упоминание в прессе кроме некролога это хорошо. Но автобизнесе оно не работает, и концерны тратят огромные деньги на формирование вокруг себя позитивной информационной повестки. Шутка Volkswagen, судя по всему, вызывала преимущественно негатив, так как, во-первых, была не смешной и не выглядела как шутка, во-вторых, вышла не 1 апреля, а несколькими днями раньше, а в-третьих, спикеры компании в ответ на уточняющие вопросы врали, что это не шутка.

СМИ и их читатели потратили на эту высосанную из пальца тему много времени, которое могли бы провести с большей пользой. За это немецкому концерну тут же вспомнили дизельгейт — мол, раньше VW врал, чтобы продавать дизельные машины, а теперь врёт, чтобы продать электрические. Вывод прост и убийственен: VW всё время врёт. Подобные комментарии в СМИ и соцсетях создали накануне 1 апреля в американской штаб-квартире Volkswagen совсем нешуточную атмосферу. Гендиректору Volkswagen of America Скотту Кео даже пришлось публично извиняться за неудачный рекламный трюк, который как выяснилось, был разработан несколькими неделями ранее агентством Johannes Leonardo.

Можно, конечно, пожурить за неудачу агентство, но ведь предложенный ей к 1 апреля план был одобрен руководством компании и её высокопоставленные представители обманывали СМИ как минимум на протяжении суток накануне Дня дурака. Volkswagen, как и планировалось, получил на этой теме кучу упоминаний в СМИ и соцсетях, но послевкусие от этой шутки осталось довольно горькое.

