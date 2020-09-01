Досрочное завершение чемпионата RSBK

Данное решение было принято исходя из неблагоприятной экономической обстановки, а также связано с ограничениями на въезд в регионы из-за мер по профилактике коронавирусной инфекции. Кроме этого, на ситуацию повлияла позиция Мотоциклетной Федерации России (МФР).

Таким образом, чемпионат RSBK в 2020 году состоялся в рамках двух этапов, прошедших на трассе “Нижегородское кольцо“ 4 и 5 июля. Итоговая таблица результатов командного зачета выглядит следующим образом:

1 место: SPB Racing Team — 276 очков

2 место: RMS Motorsport — 191 очко

3 место: VL65 Racing Team — 155 очков

4 место: RWT Motorsport — 141 очко

5 место: ЦСКА Petronas DMC — 122 очка

6 место: Chrome Racing Team — 120 очков

7 место: Ratchet Motorsport — 98 очков

8 место: YP Racing — 74 очка

9 место: CHPMOTORSPORT — 70 очков



Организаторы поздравляют с очередной победой коллектив SPB Racing Team и желают успехов всем командам и спортсменам.



