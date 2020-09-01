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Досрочное завершение чемпионата RSBK

01.09.2020 47 0 0

Организаторы чемпионата Russian Superbike Championship по шоссейно-кольцевым мотогонкам объявляют о досрочном завершении сезона 2020.

 

Данное решение было принято исходя из неблагоприятной экономической обстановки, а также связано с ограничениями на въезд в регионы из-за мер по профилактике коронавирусной инфекции. Кроме этого, на ситуацию повлияла позиция Мотоциклетной Федерации России (МФР). 

Таким образом, чемпионат RSBK в 2020 году состоялся в рамках двух этапов, прошедших на трассе “Нижегородское кольцо“ 4 и 5 июля. Итоговая таблица результатов командного зачета выглядит следующим образом: 

1 место: SPB Racing Team — 276 очков
2 место: RMS Motorsport — 191 очко
3 место: VL65 Racing Team — 155 очков
4 место: RWT Motorsport — 141 очко
5 место: ЦСКА Petronas DMC — 122 очка
6 место: Chrome Racing Team — 120 очков
7 место: Ratchet Motorsport — 98 очков
8 место: YP Racing — 74 очка
9 место: CHPMOTORSPORT — 70 очков

Организаторы поздравляют с очередной победой коллектив SPB Racing Team и желают успехов всем командам и спортсменам.

Россия события автоспорт

 

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