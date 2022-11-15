«Дракон» расправил крылья: суперкроссовер Drako Dragon показался на новых тизерах

Молодая компания Drako Motors из калифорнийского города Сан-Хосе готовится к премьере своей второй модели, электрического кроссовера Dragon, который обещает стать одной из самых заметных новинок этого года в высшем эшелоне автомобильного рынка.

За последние несколько лет лакшери-сегмент мирового авторынка переживает невиданный в истории подъём — таково следствие увеличения социального расслоения в обществе, которое в свою очередь обусловлено чередой кризисов, от пандемии COVID-19 до известных геополитических событий. Найти своё место на рынке товаров роскоши сегодня легко как никогда, и Drako Motors — один из множества новых игроков.

Компанию Drako Motors основали предприниматели Дин Драко и Шив Сиканд, в 2019 году она представила свою первую модель — мелкосерийный электрический суперседан GTE с кузовом от Fisker Karma, «облагороженным» туринским ателье GranStudio. Drako GTE оснащён четырёхмоторной силовой установкой совокупной мощностью 1217 л.с., управляющий софт и шасси настраивались на Нюрбургринге, минимальная цена — от 1,25 млн долларов. Анонсированный в июле кроссовер Dragon получит уже полностью уникальный кузов от того же ателье GranStudio, при этом он будет намного мощнее, чем седан GTE, и заметно дешевле.



Drako Dragon — это прямой конкурент представленного на прошлой неделе итальянского кроссовера Aehra SUV, обе машины нацелены на одну аудиторию и исповедуют одинаковые ценности, а именно радикальный стиль, роскошь и мощность. Разработчики Drako Dragon, как их коллеги из компании Aehra, упирают на нестандартные пропорции кроссовера и очень просторный салон, которые может обеспечить только электромобильная архитектура. Если Aehra SUV имеет четыре боковые двери-бабочки, то Drako Dragon делает ставку на две широкие двери типа крыло чайки и отсутствие центральных стоек. Нужную жёсткостью пятиместному кузову придают современные композитные материалы.



Ещё одна особенность кузова Drako Dragon — парящие задние стойки, их глава GranStudio Лови Фермеерш, видимо, перенял у автомобилей Ferrari, используя свой прежний богатый опыт работы в студии Pininfarina. Кроме того, на новых тизерах мы видим дополнительные фары, вживлённые в рейлинги на крыше.



Четырёхмоторная силовая установка Drako Dragon, именуемая DriveOS, будет выдавать до 2028 л.с., до 60 миль/ч (96,56 км/ч) кроссовер сможет разогнаться за 1,9 с, максимальная скорость — свыше 322 км/ч. Столь мощных кроссоверов на рынке пока нет: Tesla Model X Plaid может предложить «всего» 1020 л.с., Lotus Eletre R — 918 л.с., Aehra SUV — около 800 л.с.



Полноценная премьера Drako Dragon состоится 17 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, но компания уже принимает заявки на машины из первой партии в 99 экземпляров — для оформления нужно отправить депозит в размере 5000 долларов.

