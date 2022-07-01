Drako Dragon: карбоновый электрический суперкроссовер мощностью свыше 2000 л.с.

Калифорнийская компания Drako Motors из Сан-Хосе анонсировал свою вторую модель — пятиместный суперкроссовер с четырёхмоторной силовой установкой и дизайном от итальянского ателье GranStudio из Турина.

Drako Motors — относительно новый игрок в лакшери-сегменте автомобильного рынка. В 2019 году компания, основанная предпринимателями Дином Драко и Шивом Сикандом, представила мелкосерийный 1217-сильный электрический суперседан GTE с кузовом от Fisker Karma, «облагороженным» туринским ателье GranStudio, которое возглавляет Лови Фермеерш, прежде трудившийся в Pininfarina. Разработка Drako GTE заняла без малого десять лет, главная фишка машины — четырёхмоторная силовая установка совокупной мощностью 1217 л.с., управляемая уникальной программой, которая 1000 раз в секунду определяет, сколько именно мощности нужно подать на каждое колесо. При замедлении эта же программа вычисляет величину рекуперативной нагрузки на каждом моторе. Управляющий софт и шасси настраивались на Нюрбургринге, минимальная цена Drako GTE составила 1,25 млн долларов.

Разработка второй модели Drako заняла сильно меньше времени: на этой неделе компания анонсировала кроссовер Dragon с полностью оригинальным дизайном от того же ателье GranStudio (оно же ателье, к слову, отвечало за дизайн нидерландского солнцемобиля Lightyear 0), опубликованы первые тизеры и некоторые характеристики.



Drako Dragon получит схожую с Drako GTE четырёхмоторную силовую установку, которая теперь называется DriveOS, но пиковая мощность увеличена до 2028 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) будет занимать 1,9 с — это чуть быстрее, чем у Tesla Model S Plaid, максимальная скорость — свыше 322 км/ч. Адаптивная подвеска будет иметь три базовые настройки, которые позволят водителю Drako Dragon чувствовать себя в своей тарелке как на гоночной трассе, так и на лёгком бездорожье.

Кузов Drako Dragon будет выполнен из углепластика и предложит высочайших уровень комфорта для пятерых взрослых пассажиров и их багажа. Уникальная компоновка, использующая все преимущества электромобиля, даст недостижимый на моделях с ДВС запас свободного пространства, а подъёмные двери типа «крыло чайки» (привет новому DeLorean) обеспечат максимально удобную посадку/высадку.



Ожидается, что Drako Dragon будет стоить заметно дешевле, чем Drako GTE, а тираж кроссовера составит не десятки, а сотни экземпляров. Премьера, скорее всего, состоится до конца текущего года.

В целом по описанию Drako Dragon сильно напоминает анонсированный днём ранее электрический лакшери-кроссовер от свежеиспечённой итальянской марки Aehra. Появление однотипных проектов — проявление невиданной прежде активности в высшем эшелоне авторынка, обусловленной усилением социального неравенства в обществе и увеличением числа богатых людей, готовых тратить всё больше денег на разнообразные предметы роскоши.

