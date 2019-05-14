Другой обновлённый Peugeot 2008: дизайн в стиле старших SUV, кое-где теперь без механики

Компания Пежо официально представила рестайлинговый компактный паркетник, предназначенный для южноамериканского рынка.

Глобальный кроссовер Peugeot 2008 обновился еще три года назад: модель обзавелась другой радиаторной решеткой и затемненными задними фонарями, на колесных арках появились пластиковые накладки, также был расширен список доступного оборудования. Однако до Южной Америки посвежевший паркетник добрался только сейчас, для этого региона машины производят на бразильском заводе концерна PSA. Причем локальный рестайлинговый 2008-й отличается от «мирового».

Так, южноамериканский кросс получил передний бампер в стиле старших Peugeot 3008 и Peugeot 5008, на решетке и в блоках противотуманок отсутствуют хромированные вставки, а на заднем бампере нет серебристой накладки. Кроме того, у бразильского Peugeot 2008 не стали менять фонари. Салон почти такой же, как у глобального кросса, разве что тут немного иная мультимедийная система.

В Южной Америке Peugeot 2008 по-прежнему предлагается с четырехцилиндровыми «атмосферником» 1.6 и турбомотором THP аналогичного объема. В Бразилии двигатели работают как на бензине, так и на этаноле. В первом случае базовый мотор выдает 115 л.с., THP – 166 л.с., во втором – 122 и 173 л.с. соответственно. Но при этом бразильцы отныне могут купить Peugeot 2008 только с шестиступенчатым «автоматом», тогда как у дореформенного кроссовера «атмосферник» еще сочетался с 5МКП, а турбированный движок комплектовался 6МКП. Хотя в Уругвае, например, «механика» сохранилась, а мотору 1.6 THP там, напротив, «автомат» так и не достался. «Мировой» SUV механической коробки также не лишился. Напомним, полный привод паркетнику Peugeot не положен в принципе.

1 / 4 Обновленный Peugeot 2008 для Южной Америки 2 / 4 Обновленный Peugeot 2008 для Южной Америки 3 / 4 Обновленный Peugeot 2008 для Южной Америки 4 / 4 Обновленный Peugeot 2008 для Южной Америки

На бразильском рынке, крупнейшем в Южной Америке, 2008-й теряет покупателей: в прошлом году реализовано 9745 таких автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2017-м. Для сравнения, паркетник Hyundai Creta там обрел 48 976 владельцев (+18%), а выбор на Nissan Kicks остановили 46 812 клиентов (+40%). Впрочем, в России спрос на Peugeot 2008 и вовсе мизерный – всего 107 проданных в минувшем году машин.

1 / 3 Глобальный обновленный Peugeot 2008 2 / 3 Глобальный обновленный Peugeot 2008 3 / 3 Глобальный обновленный Peugeot 2008

Глобальную модель еще раз обновлять не будут, ведь она вот-вот сменит поколение. Как сообщалось ранее, Peugeot 2008 второй генерации переведут на платформу CMP, а его дизайн выполнят в стиле дебютировавшего недавно нового хэтчбека Peugeot 208, построенного на той же «тележке».